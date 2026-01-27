То, о чём шептались на форумах, подтверждено морозами: китайцы удивили по-крупному

Сильные морозы начала января 2026 года стали серьёзным испытанием для автомобилей в центральных регионах России. Экстремальные погодные условия выявили ряд технических проблем, с которыми столкнулись владельцы машин китайских марок. Жалобы касались работы дверных замков, трансмиссии и элементов выпускной системы.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Лазарев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поломка на зимней дороге

Морозы как проверка на выносливость

Резкое понижение температуры и обильные снегопады показали, насколько автомобили адаптированы к эксплуатации в зимних условиях. У части китайских моделей проблемы проявлялись уже при повседневной эксплуатации — от утреннего запуска до обычных поездок по городу.

Основные трудности были связаны с примерзанием подвижных элементов и некорректной работой механизмов при перепадах температур, особенно в ситуациях, когда автомобиль регулярно сталкивался с зимней эксплуатацией автомобиля.

"При резком охлаждении слабее всего проявляют себя не силовые агрегаты, а мелкие механические узлы и уплотнители — именно они первыми теряют подвижность и создают бытовые, но опасные сценарии", — считает инженер-автомеханик, обозреватель Pravda. ru Лазарев Михаил Сергеевич.

Chery: блокировка дверей в мороз

Наибольшее количество обращений поступило от владельцев Chery Tiggo 4. В морозы двери некоторых автомобилей самопроизвольно блокировались, из-за чего водители не могли выйти из салона. Чаще всего переставала корректно работать именно водительская дверь.

Ситуация осложнялась тем, что стёкла примерзали к уплотнителям. В таких условиях открыть дверь без внешней помощи становилось крайне затруднительно, что вызывало серьёзные опасения у автовладельцев и напоминало типичные сценарии, характерные для примерзших дверей автомобиля.

Geely и Haval: проблемы с замками

Владельцы Geely Monjaro и Atlas сообщили о примерзании тросиков и замков дверей. При сильных морозах или резких перепадах температуры пассажирские двери могли не закрываться или не открываться.

Похожие неисправности зафиксировали и у моделей Haval M6 и F7. После отогрева автомобилей в тёплом помещении механизмы, как правило, начинали работать в штатном режиме. Некоторые владельцы использовали силиконовую смазку и подогрев для временного решения проблемы.

Changan, Jetour и Exeed: шумы и механические сбои

У владельцев Changan CS55 появились жалобы на посторонние шумы в коробке передач после езды по глубокому снегу. В свою очередь, автомобили Exeed TXL и VX столкнулись с примерзанием выдвижных порогов.

Некоторые автовладельцы временно отключали эти элементы через предохранители, чтобы избежать дальнейших неисправностей. У моделей Jetour при попытках выбраться из сугробов фиксировались случаи повреждения усилителя бампера, особенно при агрессивной нагрузке на узлы полного привода, описанной в контексте зимней нагрузки трансмиссии.

"При попытках выбраться из снега водители часто создают пиковые нагрузки, на которые конструкция просто не рассчитана, особенно если температура уже вышла за рабочие пределы материалов", — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.

Выпускная система и проблема конденсата

Отдельное внимание владельцы уделили работе глушителя. В выпускной системе скапливался конденсат, который при сильном морозе замерзал и частично блокировал выхлоп.

Владельцы Chery Tiggo 5 указывали на конструктивную особенность — изгиб трубы перед основным глушителем, где задерживается вода. Некоторые автомобилисты самостоятельно делали небольшие отверстия для её отвода, чтобы избежать повторения проблемы.

Китайские авто и зимняя эксплуатация

По сравнению с моделями, изначально разработанными с учётом холодного климата, часть китайских автомобилей оказалась менее устойчивой к суровым условиям. Основные уязвимые места — уплотнители, замки, электронные системы и элементы выпуска. При этом многие проблемы проявлялись не постоянно, а именно в периоды экстремальных морозов, сообщает "Моторам".

Советы по эксплуатации китайских авто

Регулярно обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой.

Избегать резких перепадов температуры без прогрева автомобиля.

Проверять состояние выпускной системы в сильные морозы.

При необходимости использовать тёплый гараж для профилактики неисправностей.

Популярные вопросы

Почему двери примерзают чаще всего

Основная причина — влага в уплотнителях и замках при низких температурах.

Опасны ли такие неисправности для эксплуатации

В большинстве случаев они не критичны, но могут создавать неудобства и риски в экстренных ситуациях.

Будут ли производители дорабатывать модели

Автопроизводителям, вероятно, придётся учитывать опыт зимней эксплуатации и адаптировать конструкции под холодный климат.