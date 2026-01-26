Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобильный рынок просел: снижение цен в регионе оказалось заметнее, чем по стране

В 2025 году автомобильный рынок Свердловской области продемонстрировал нетипичную для последних лет динамику — машины в регионе заметно подешевели. Снижение цен затронуло как российские модели, так и автомобили зарубежных брендов, включая премиальный сегмент.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Что происходит с ценами на вторичном рынке

По данным исследования, средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в Свердловской области за минувший год снизилась на 4,9% и составила 1,48 млн рублей. Аналитики отмечают, что корректировка цен происходила постепенно и была заметна на протяжении всего года.

Такое снижение выделяет регион на фоне ожиданий дальнейшего роста цен, связанных с инфляцией и увеличением издержек. Эксперты связывают тенденцию с изменением структуры спроса и ростом предложения на вторичном рынке.

Какие модели подешевели сильнее всего

Наиболее ощутимое падение цен зафиксировано в сегменте дорогих автомобилей. Лидером по снижению стоимости стал Porsche Cayenne — его цена уменьшилась на 24%, до 8,53 млн рублей. Существенное удешевление также показали массовые модели.

Так, Hyundai Getz подешевел более чем на 24% и стал доступен в среднем за 484 тысячи рублей. Третье место занял SsangYong Kyron, стоимость которого снизилась на 21% и составила 884 тысячи рублей. Эксперты подчёркивают, что столь резкая коррекция связана с возрастом автомобилей и снижением интереса к отдельным моделям.

Общероссийские тенденции и роль китайских машин

На федеральном уровне также зафиксировано снижение цен на автомобили отечественного производства. В среднем по стране они подешевели на 5%, до 686 тысяч рублей. Одновременно аналитики отмечают укрепление позиций китайских брендов на вторичном рынке.

К концу 2025 года доля автомобилей китайского производства достигла 7%. При этом их средняя стоимость снизилась на 8% и составила около 2 млн рублей. Эксперты считают, что рост предложения таких машин оказывает дополнительное давление на цены в целом, сообщает tagilcity.ru.

Дополнительным фактором снижения цен эксперты называют изменение потребительского поведения. Покупатели всё чаще откладывают сделки в ожидании более выгодных предложений или переходят к альтернативным сегментам, что усиливает конкуренцию среди продавцов. На этом фоне владельцы автомобилей вынуждены быстрее корректировать цены, особенно в случае машин с высоким пробегом или ограниченной ликвидностью. Аналитики не исключают, что при сохранении текущих условий ценовое давление на вторичном рынке региона может сохраниться и в начале 2026 года.

