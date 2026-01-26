Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

2026 может стать кошмаром для автопокупателей: рынок готовит сюрприз похлеще прошлого

Авто

Начало 2026 года на автомобильном рынке ознаменовалось очередным витком подорожания. Сразу несколько десятков брендов скорректировали прайсы — где-то точечно, а где-то по всему модельному ряду. При этом нынешний рост оказался лишь частью более масштабного процесса, последствия которого покупатели будут ощущать в течение всего года.

Конфликт в автосалоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конфликт в автосалоне

Почему рост цен пока выглядит умеренным

По оценке директора розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, текущее повышение цен в диапазоне 2-4% не отражает реального давления издержек на рынок. Прежде всего речь идёт о выросшем утилизационном сборе, влияние которого автопроизводители и импортеры пока стараются сгладить.

Компании стремятся сохранить спрос и не допустить резкого падения продаж. Для этого используются субсидированные кредитные программы, а также скидки при покупке автомобилей в рамках пакетных предложений. Однако, как отмечают участники рынка, такие меры носят временный характер и не способны полностью компенсировать рост себестоимости.

Факторы, которые будут давить на рынок

Коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский называет сразу несколько причин, которые могут привести к дальнейшему подорожанию автомобилей. Среди них — традиционная ежегодная индексация цен, возможное увеличение НДС до 22%, корректировка утильсбора, колебания валютных курсов и сохраняющаяся геополитическая неопределённость.

Каждый из этих факторов по отдельности уже оказывает влияние на рынок, а их совокупный эффект способен существенно изменить ценовую картину. Особенно чувствительным остаётся сегмент импортных автомобилей, где зависимость от внешних условий выше.

Прогноз цен на 2026 год

По прогнозу Шапринского, в 2026 году автомобили российских марок могут подорожать в пределах 5-10%. Официально поставляемые в Россию китайские модели, по его оценке, прибавят в цене 15-20%. Наиболее резкий рост ожидается в сегменте автомобилей, ввозимых по параллельным каналам, — здесь увеличение стоимости может достигнуть 50%.

Таким образом, даже при попытках брендов сдерживать рост цен рынок в целом продолжит движение вверх. Для покупателей это означает, что ожидание более выгодных условий может обернуться ещё большими затратами, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
