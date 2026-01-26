Двигатель захлебнулся при запуске? Этот трюк запускает мотор даже в жёсткий мороз

Морозное утро нередко превращает привычный запуск автомобиля в проблему, даже если машина технически исправна. Водители по привычке используют приёмы, актуальные для старых моделей, но в случае с современными двигателями такие действия могут только усугубить ситуацию.

Фото: unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License Автомобиль в снегу

Автоматический пуск без участия водителя

Эксперты отмечают, что большинство современных автомобилей рассчитаны на полностью автоматический запуск двигателя. Тип привода дроссельной заслонки — тросовый или электронный — в этом случае не имеет принципиального значения. Система управления самостоятельно подбирает необходимые параметры для пуска, ориентируясь на температуру двигателя и окружающей среды.

Поэтому нажатие на педаль газа при запуске зимой не требуется. Более того, вмешательство водителя может привести к обратному эффекту: двигатель заведётся хуже или не запустится вовсе. Электроника в таких условиях не всегда корректно "понимает" дополнительные действия, что нарушает алгоритм пуска.

"Двигатели современных автомобилей пускаются в полностью автоматическом режиме. Независимо от типа привода дроссельной заслонки — тросового или электронного — нажимать на педаль газа не требуется. Если это сделать, пуск может стать сложнее или вообще не удастся", — пояснил эксперт "За рулём" Алексей Ревин.

Когда педаль газа всё-таки нужна

Исключения из этого правила возможны, но связаны они не с обычным запуском, а с нештатной ситуацией. Если после нескольких попыток двигатель так и не завёлся, существует вероятность, что свечи зажигания оказались залиты бензином. В таком случае стандартный алгоритм пуска уже не работает.

Для решения проблемы допускается использование режима продувки цилиндров. Он активируется нажатием педали газа до упора при попытке запуска. Это позволяет удалить избыток топлива и повысить шансы на успешное включение двигателя.

Как действовать после запуска

Как только мотор начнёт работать, даже если его работа пока неустойчива, педаль газа следует сразу отпустить. Дальнейший прогрев двигателя полностью берёт на себя система управления. Она стабилизирует обороты и постепенно выводит мотор в рабочий режим без участия водителя.

Такой подход позволяет снизить нагрузку на двигатель и избежать ошибок, связанных с устаревшими привычками зимнего пуска, сообщает "За рулем".