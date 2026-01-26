Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Двигатель захлебнулся при запуске? Этот трюк запускает мотор даже в жёсткий мороз

Авто

Морозное утро нередко превращает привычный запуск автомобиля в проблему, даже если машина технически исправна. Водители по привычке используют приёмы, актуальные для старых моделей, но в случае с современными двигателями такие действия могут только усугубить ситуацию.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Автоматический пуск без участия водителя

Эксперты отмечают, что большинство современных автомобилей рассчитаны на полностью автоматический запуск двигателя. Тип привода дроссельной заслонки — тросовый или электронный — в этом случае не имеет принципиального значения. Система управления самостоятельно подбирает необходимые параметры для пуска, ориентируясь на температуру двигателя и окружающей среды.

Поэтому нажатие на педаль газа при запуске зимой не требуется. Более того, вмешательство водителя может привести к обратному эффекту: двигатель заведётся хуже или не запустится вовсе. Электроника в таких условиях не всегда корректно "понимает" дополнительные действия, что нарушает алгоритм пуска.

"Двигатели современных автомобилей пускаются в полностью автоматическом режиме. Независимо от типа привода дроссельной заслонки — тросового или электронного — нажимать на педаль газа не требуется. Если это сделать, пуск может стать сложнее или вообще не удастся", — пояснил эксперт "За рулём" Алексей Ревин.

Когда педаль газа всё-таки нужна

Исключения из этого правила возможны, но связаны они не с обычным запуском, а с нештатной ситуацией. Если после нескольких попыток двигатель так и не завёлся, существует вероятность, что свечи зажигания оказались залиты бензином. В таком случае стандартный алгоритм пуска уже не работает.

Для решения проблемы допускается использование режима продувки цилиндров. Он активируется нажатием педали газа до упора при попытке запуска. Это позволяет удалить избыток топлива и повысить шансы на успешное включение двигателя.

Как действовать после запуска

Как только мотор начнёт работать, даже если его работа пока неустойчива, педаль газа следует сразу отпустить. Дальнейший прогрев двигателя полностью берёт на себя система управления. Она стабилизирует обороты и постепенно выводит мотор в рабочий режим без участия водителя.

Такой подход позволяет снизить нагрузку на двигатель и избежать ошибок, связанных с устаревшими привычками зимнего пуска, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима дорога советы машина водитель водители автомобиль
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Садоводство, цветоводство
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Популярное
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома

Простой способ черенкования герани, который помогает получить крепкие молодые кустики без теплицы и стимуляторов. Разбираем этапы, подводные камни и лучшие методы ухода.

Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Шуба перестала кричать: новый тренд 2026 превращает мех в символ тихой роскоши
Шуба перестала кричать: новый тренд 2026 превращает мех в символ тихой роскоши
Последние материалы
Тело расслабляется — силы растут: практика без усилий даёт неожиданный результат
Стоите — а жир уходит: тело начинает худеть быстрее, чем при обычных тренировках
Вегетарианские корма бросают вызов природе: спасение для питомцев или игра с огнём
Плодовое дерево без сада: инжир на подоконнике даёт результат быстрее ожиданий
Не для всех одинаково: какая недвижимость выстрелит в цене сильнее в 2026 году
Зимний посев с выгодой: ранний шаг, из-за которого лук успевает вызреть полностью
Бегония даёт точную копию без семян: простой приём оказался надёжнее теплицы
Красиво, но токсично: какие растения в доме могут неожиданно навредить питомцу
Кнопка, о которой молчат: скрытый помощник который включается в самый важный момент
Ювелирка снова горит: старая техника внезапно вытесняет минимализм и масс-маркет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.