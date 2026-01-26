Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Ночная мелочь с риском: ночью всё выглядит нормально, а утром начинаются проблемы

Авто

С приходом зимы водители снова спорят о, казалось бы, простом вопросе — стоит ли поднимать дворники на ночь. Одни считают это обязательной привычкой, другие уверены, что так можно навредить машине. На самом деле оба подхода имеют свои основания. Об этом сообщает Actualno.

Поднятые дворники зимой
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поднятые дворники зимой

Почему зимой возникает вопрос с дворниками

Морозные ночи, снег и ледяной дождь создают идеальные условия для примерзания щёток к лобовому стеклу. Утром это оборачивается потерей времени, риском повредить резину и ухудшением видимости. Именно поэтому многие водители заранее поднимают дворники, надеясь избежать лишних проблем перед поездкой.

Однако конструкция стеклоочистителей и условия парковки играют не меньшую роль. Особенно это актуально для автомобилей, где используются автоматические дворники зимой, — в мороз такая функция может сыграть против водителя.

Аргументы в пользу поднятых дворников

Главное преимущество — удобство. Когда щётки не примерзли к стеклу, очистка снега и льда занимает считаные минуты. Не нужно аккуратно отрывать резину от поверхности, опасаясь микротрещин и разрывов.

Поднятые дворники позволяют свободно пользоваться щёткой и скребком по всей площади стекла. Это снижает риск повреждения резиновых элементов, которые при попытке "оторвать" их от льда могут быстро потерять эластичность и начать плохо очищать стекло в дождь или снегопад.

Какие риски есть у стандартного положения

Оставленные на стекле дворники могут намертво примерзнуть за ночь. Попытка резко их освободить иногда заканчивается повреждением резины или даже царапинами на лобовом стекле.

Отдельная опасность — забывчивость. Если водитель не отключил стеклоочистители и запускает двигатель, мотор привода может попытаться сдвинуть замёрзшие рычаги. Такая нагрузка нередко приводит к выходу механизма из строя, а его ремонт зимой может обойтись недёшево.

Почему не все советуют поднимать дворники

Противники этого способа тоже приводят веские аргументы. В поднятом положении дворники становятся уязвимыми для сильного ветра. Резкий порыв может швырнуть их обратно на холодное стекло, что чревато трещинами или деформацией рычага.

Кроме того, пружина механизма не рассчитана на длительное нахождение в растянутом состоянии. При частом использовании этого метода со временем ухудшается прижим щёток к стеклу, из-за чего остаются разводы и неочищенные зоны. В таких случаях быстрее проявляется износ, и вопрос замены щёток стеклоочистителя встаёт раньше обычного.

Сравнение: поднимать дворники или оставлять на стекле

Поднятые дворники удобны при сильных морозах и обильных осадках, особенно если автомобиль стоит в защищённом от ветра месте. Они экономят время и снижают риск повреждения резины.

Оставленные в рабочем положении щётки меньше подвержены деформации от ветра, но требуют осторожности при утреннем запуске и очистке стекла. Этот вариант лучше подходит для мягкой зимы и ветреных ночей.

Плюсы и минусы каждого подхода

Оба способа имеют свои сильные и слабые стороны. Поднятые дворники упрощают очистку и защищают резину от примерзания. При этом возрастает риск повреждений из-за ветра и ослабления пружин.

Оставленные на стекле щётки сохраняют штатную нагрузку на механизм, но требуют больше внимания утром и аккуратности при запуске автомобиля. Выбор зависит от погоды, места парковки и привычек водителя.

Советы по уходу за дворниками зимой

Всегда отключайте стеклоочистители перед ночной парковкой.

Используйте зимнюю незамерзающую жидкость для омывателя.

Не отрывайте примерзшие щётки силой — сначала прогрейте стекло.

Рассмотрите зимние бескаркасные дворники или защитные чехлы.

Регулярно очищайте резину от грязи и реагентов.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации дворников

Нужно ли всегда поднимать дворники зимой?
Нет, это зависит от погоды и условий парковки.

Могут ли дворники повредить лобовое стекло?
Да, при резком отрывании от льда или сильном ударе ветром.

Что лучше для зимы — обычные или зимние щётки?
Зимние модели менее подвержены обледенению и сохраняют гибкость на морозе.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
