Михаил Лазарев

Невидимая угроза под торпедой: деталь, из-за которой воздух в салоне тяжелеет

Авто

Всего десять минут простых действий способны заметно изменить атмосферу в салоне автомобиля. Если из дефлекторов идёт воздух с затхлым запахом, а стёкла стали запотевать чаще обычного, проблема может скрываться не в климатической системе. Часто источник дискомфорта — элемент, о котором водители вспоминают реже всего. Об этом сообщает Actualno.

Приборная панель в машине
Фото: pixabay.com by Pexels is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Приборная панель в машине

Почему неприятный запах в салоне — тревожный сигнал

Работающий кондиционер и активная вентиляция не гарантируют чистый воздух в салоне. Со временем салонный фильтр теряет пропускную способность, накапливая пыль, влагу и органические частицы. Вместо защиты он начинает вредить, ухудшая циркуляцию воздуха и создавая благоприятную среду для плесени и бактерий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха остаётся одной из главных угроз для здоровья человека. При этом автомобильный салон не является герметичной зоной: в пробках концентрация вредных веществ внутри машины может превышать уличные показатели. Забитый фильтр усугубляет ситуацию, так как система вентиляции начинает втягивать неочищенный воздух через щели и боковые каналы.

Чем опасен загрязнённый салонный фильтр

Основная проблема старого фильтра — снижение эффективности очистки. Частицы грязи блокируют поток воздуха, а скопившаяся влага способствует размножению микроорганизмов. В результате ухудшается вентиляция, появляется стойкий запах сырости, а окна запотевают быстрее.

Особую опасность представляют мельчайшие твёрдые частицы PM2,5. Они легко проникают в лёгкие и далее в кровоток, повышая риск воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний. Качественный фильтр помогает сократить их попадание в салон.

Какие фильтры салона бывают

Современный рынок предлагает несколько типов салонных фильтров, отличающихся уровнем защиты. Базовые микрофибровые варианты задерживают пыль, пыльцу, споры плесени и продукты износа шин и тормозов, но почти не справляются с газами и запахами.

Фильтры с активированным углём дополнительно поглощают выхлопные газы, озон и неприятные запахи. Это практичное решение для городских условий и плотного трафика.

Существуют также модели с антибактериальным и антиаллергенным покрытием. Они не только задерживают загрязнения, но и нейтрализуют микроорганизмы на поверхности фильтра, что особенно важно для людей с аллергией и астмой.

Как часто нужно менять салонный фильтр

Большинство автопроизводителей советуют менять салонный фильтр раз в год или каждые 15 тысяч километров. Однако реальный ресурс напрямую зависит от условий эксплуатации. Частые поездки по пыльным дорогам и регулярные пробки сокращают срок службы элемента.

В таких условиях замена каждые шесть месяцев считается разумной профилактикой. Это небольшие затраты, которые напрямую влияют на комфорт и качество воздуха в салоне.

Сравнение: чистый и загрязнённый салонный фильтр

Исправный фильтр обеспечивает стабильный поток воздуха, снижает запотевание стёкол и устраняет посторонние запахи. Он эффективно задерживает пыль, аллергены и часть вредных газов.

Загрязнённый фильтр, напротив, ухудшает вентиляцию, пропускает больше вредных частиц и становится источником бактерий. В долгосрочной перспективе это влияет не только на комфорт, но и на самочувствие водителя и пассажиров.

Плюсы и минусы регулярной замены фильтра

Регулярная замена улучшает микроклимат в салоне, снижает нагрузку на систему вентиляции и помогает поддерживать здоровье. Это особенно актуально для городских автомобилей с кондиционером и климат-контролем.

К минусам можно отнести необходимость периодических расходов. Однако стоимость фильтра и несколько минут времени несопоставимы с постоянным дискомфортом и рисками для здоровья.

Советы по замене салонного фильтра

Определите расположение фильтра — под лобовым стеклом или за бардачком.

Снимите крышку корпуса, отжав пластиковые фиксаторы.

Аккуратно извлеките старый фильтр.

Очистите корпус от пыли, листьев и мусора.

Установите новый фильтр, соблюдая направление воздушного потока.

Популярные вопросы о салонном фильтре автомобиля

Как понять, что фильтр пора менять?
Появление запахов, запотевание стёкол и слабый поток воздуха — основные признаки.

Какой фильтр лучше выбрать для города?
Оптимальным вариантом считается угольный фильтр с дополнительной защитой от газов.

Сколько стоит замена салонного фильтра?
Цена зависит от модели автомобиля и типа фильтра, но процедура остаётся одной из самых доступных в обслуживании.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
