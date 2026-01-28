Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье

Еще в Советском Союзе неоднократно предпринимались попытки создания мелкосерийных авто с пластиковым кузовом. Большинство экспериментов тогда не удалось, если не считать вездеход "Синяя птица". Позже, уже в РФ опыты продолжили и одним из удачных примеров, о котором ныне почти забыли, является внедорожник "Апал-2154", разработанный в Тольятти на базе "вазовских" узлов в 1990-е годы.

Фото: Own work by Stalker Apal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Внедорожник "Сталкер"

История создания

У истоков модели стоял Попов Павел Федорович — конструктор ранее руководил оборонным предприятием в Челябинске. Еще в 1990-х директор "Завода №100" замыслил легкую проходимую машину с кузовом из композитов. Изначально авто предназначалось для армии: из-за пластика внедорожник имел малый вес, значит, десантирование проблем не вызовет. Второй момент — стойкость к морозам, в которые на корпусе не образовывалась ледяная корка, т. к. он был неметаллическим.

Когда завод закрыли, Попова тут же "подхватила" компания "Лада-Тул" из Тольятти, заинтересовавшаяся проектом композитного внедорожника. Правда, его перепрофилировали в гражданский вариант. События развивались быстро: организовали отдельный цех, закупили оборудование. Уже был изготовлен трубчатый каркас, готовились к выпуску панелей на немецкой линии Geiss.

Однако финансовые дела компании начали ухудшаться, и проект вместе с персоналом передали в другую фирму — "Апал", входившую в одну организацию с "Лада-Пласт". Обе компании занимались выпуском композитных деталей для различной техники. Теперь машину быстро достроили и тут же презентовали.

Дебют

Он состоялся в 2003 году, на мотошоу в том же Тольятти. Зрителям представили трехдверный внедорожник с матерчатым кузовом, на капоте которого горделиво значилось имя — "Сталкер". Необычность новинки заключалась в ее конструкции, где в основе лежали прямоугольные трубы, обшитые панелями из композитов. Кроссовер собрали на базе вазовской "пятерки", но под капот поставили дизельный агрегат ВАЗ-341, развивавший 50 "лошадей" при объеме в полтора литра.

У машина была особенность в отношении кузова. Он был собран не просто из пластиковых панелей, а композита "в теле", т. е. окрашенного в массе. Это значит: авто не надо красить — тратиться на покрасочный цех и соответствующее оборудование. Чтобы исключить выцветание, кузов обработали акриловым лаком. Подобными технологиями в то время обладали разве что немцы.

Кстати: показ машины был задуман, как демонстрация возможностей применения термопласта. Однако посетители выставки заинтересовались и "носителем" композита — "Сталкером".

Доводка

Авто презентовали, но толком пока еще не испытывали. Под капотом следующего внедорожника заменили дизельный мотор на агрегат от "Нивы" в 83 л. с. и объемом 1,7 л. На третьем по счету автомобиле, поставили трансмиссию от ВАЗ-2121. Несмотря на то, что большинство узлов были "нивскими", новинка имела преимущества: не гниющий кузов и иной, более стильный, брутальный экстерьер.

Были и проблемы, которые в ходе испытаний успешно решались. Например, разное температурное расширение у металла, из которого сделана основа, и обшивочного пластика. Доходило до того, что в морозы из-за сжимания он трескался. Чтобы ликвидировать недостаток, стали использовать подштамповочные детали и эллипсные отверстия под болты — чтобы было, куда расширяться и сжиматься.

Краш-тест

В 2006-м машина прошла испытания на безопасность для водителя и пассажиров. Они нужны были для получения Одобрения типа транспортного средства. Авто предстояло разбить на Дмитровском полигоне о бетонный куб.

Собралась целая толпа зрителей: присутствовавшие на испытании эксперты в большинстве своем пророчили неудачу. Мол, образующиеся при ударе осколки композита будут иметь острые края и потенциально могут поранить пассажиров, водителя. Но ничего подобного не произошло: пластик разрушился, "как положено": без острых осколков. Машина была готова к серийному производству.

И что в результате?

Поскольку "Апал" не имел опыта в производства внедорожников и авто, он обратился с предложением о партнерстве к компании "Супер-Авто". Та выпускала удлиненные версии 2110 — "Премьер", имела подготовленный штат специалистов и нужное оснащение.

Но сотрудничество так и не состоялось: переиначивая Булгакова, можно сказать, что потенциальных партнеров "испортил денежный вопрос". Стороны никак не могли договориться о конечной стоимости продукта и распределении прибыли.

Но "Апал" не сдался: в 2007-м от отвез опытный образец "Сталкера" в Чечню, в Грозный, где собирали из машинокомплектов вазовские "семерки". Рамзан Кадыров лично проехался на кроссовере и был в восторге. Тут же завод получил распоряжение о налаживании массового выпуска.

В бизнес-план заложили объем выпуска в 4 тыс. авто в год. При этом цена "Сталкера" предполагалась выше "нивской" на 20-30%. Чеченцы под выпуск новинки подготовили на предприятии "Автоматстром" цеха площадью 10 тыс. кв. м, закупили оборудование. И опять — камнем преткновения стали финансы: требовались инвестиции в 120 млн рублей.

Сделка в итоге не состоялась. Хотя позднее чеченцы попросили Попова разработать для них отдельный проект внедорожника. Что конструктор и сделал. Правда, судьба авто, если его изготовили, неизвестна.

Такая же неудача постигла "Апал" при попытке договориться с немцами в 2010-11 годах. Предприниматель Маркус Неске пообещал "золотые горы" — по 17 тыс. продаваемых в Европе внедорожников "Сталкер" по 17 тыс. евро за штуку.

Собирать его предполагали в Германии. Но на каком-то этапе отношения между партнерами разорвались: ходили слухи, что немец банально "кинул" российский "Апал".

В 2016-м велись переговоры с компанией ВИС, известной сборкой пикапов и фургонов на базе тольяттинских легковушек. Закончилось все это выпуском 24 внедорожников, из которых продали 13. Несчастливое число поставило точку в многообещающем проекте.