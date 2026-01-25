Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Двери не открываются, стекла не реагируют: скрытая зимняя проблема современных авто

Авто

Российские автомобилисты всё чаще сталкиваются с неожиданными проблемами при эксплуатации китайских машин зимой. В морозы некоторые модели демонстрируют сбои, которые напрямую влияют на повседневное использование и безопасность. Показательный инцидент попал на видео и быстро разошёлся по соцсетям. Об этом сообщает Actualno.

Замёрзшая дверь автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замёрзшая дверь автомобиля

Что произошло на видео

В опубликованном ролике показан автомобиль китайского производства, который оказался фактически заблокирован из-за мороза. При минусовой температуре не открывается водительская дверь, не реагирует стеклоподъёмник, а попытки попасть в салон снаружи также не дают результата. Подобные ситуации уже обсуждались ранее в контексте зимних проблем китайских авто. После нескольких попыток стекло всё же опускается, но дверь остаётся закрытой.

Ситуация усугубляется тем, что аналогичная проблема возникает и с передней пассажирской дверью. В результате водитель и пассажиры оказываются в положении, когда доступ в салон или выход из него серьёзно затруднён.

Массовая проблема или единичный случай

Авторы публикации утверждают, что подобные сбои носят не единичный характер. По их данным, в зимний период владельцы китайских автомобилей в разных регионах России всё чаще жалуются на отказы замков дверей. Чаще всего клинит именно водительскую дверь, что делает эксплуатацию автомобиля крайне неудобной.

"Многие автомобили зимой сталкиваются с массовыми отказами дверных замков. Чаще всего заклинивает именно водительская дверь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Почему мороз стал критичным фактором

Российский климат с продолжительными морозами остаётся серьёзным испытанием для любой техники. В случае с рядом китайских автомобилей владельцы указывают на недостаточную адаптацию механизмов к низким температурам. Замки, уплотнители и тросики приводов могут замерзать, теряя подвижность, что напрямую связано с отсутствием полноценной адаптации к холодному климату.

Дополнительную роль играет отсутствие "зимнего пакета", который обычно включает усиленные уплотнители, защиту механизмов и устойчивые к морозу смазки. Для регионов с суровой зимой это становится критически важным фактором.

Реакция аудитории и формулировки

В англоязычном описании ролика ситуация сформулирована жёстко. Там говорится, что зимой некоторые китайские автомобили превращаются в "гробы на колёсах", подчёркивая невозможность быстро открыть двери в экстренной ситуации. Эти слова активно цитируются в обсуждениях, вызывая резонанс среди автолюбителей.

Сравнение: китайские авто и машины с зимней адаптацией

Автомобили, изначально разработанные для рынков с холодным климатом, как правило, оснащаются усиленными замками, обогревами и устойчивыми к морозу материалами. В ряде китайских моделей такая адаптация либо минимальна, либо отсутствует вовсе, особенно в версиях для тёплых регионов. Именно это различие чаще всего и становится причиной проблем зимой.

Плюсы и минусы эксплуатации китайских авто зимой

Зимняя эксплуатация выявляет как сильные, так и слабые стороны таких автомобилей.

  • Доступная цена и богатое оснащение за свои деньги.
  • Современный дизайн и электроника.
  • Проблемы с замками и уплотнителями в мороз.
  • Не всегда достаточная адаптация к холодному климату.

Популярные вопросы о китайских автомобилях зимой

Почему зимой не открываются двери?
Чаще всего причина в замерзании замков, тросиков или уплотнителей.

Все ли китайские авто одинаково плохо переносят мороз?
Нет, многое зависит от конкретной модели и степени её адаптации для холодного климата.

Стоит ли покупать китайский автомобиль для северных регионов?
Можно, но важно заранее оценить зимний пакет и быть готовым к дополнительной подготовке машины.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Тень заиграет красками: это растение цветёт там, где другие гибнут
Садоводство, цветоводство
Тень заиграет красками: это растение цветёт там, где другие гибнут
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Последние материалы
Цена как у немца, шильдик китайский: что скрывается за премиальными ожиданиями
Возраст не помеха движению: гимнастика, которая возвращает бодрость каждый день
Лают, рычат и защищаются: почему мелкие собаки чаще срываются на агрессию
Мороз против дизеля: одна зимняя ошибка, после которой мотор уже не будет прежним
Френч довели до хирургической точности: аккуратность вышла на новый уровень
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Плоский живот без скручиваний: 5 поз, которые включают пресс по-настоящему
Оплата картой под запретом: что скрывается за требованием платить наличными
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.