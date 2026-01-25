Цена как у немца, шильдик китайский: что скрывается за премиальными ожиданиями

Geely Monjaro всего за пару лет превратился из новинки в один из самых обсуждаемых кроссоверов на российском рынке. Его хвалят за дизайн, комфорт и динамику, но одновременно критикуют за цену, электронику и расход топлива. Владельцы спорят о нем так жарко, словно речь идет о премиальном бренде. Об этом сообщают Kolesa.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Откуда взялся Monjaro и чем он интересен

На родине модель известна как Geely Xingyue L и выпускается с 2021 года. Для внешних рынков автомобиль получил имя Monjaro, под которым и добрался до России. Кроссовер построен на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, что сразу задало высокие ожидания по управляемости и безопасности.

Основой линейки стал двухлитровый турбомотор мощностью 218 или 238 л. с., работающий в паре либо с 7-ступенчатым "роботом", либо с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. Официально в России продавались в основном полноприводные версии с гидромеханической коробкой, которые и сформировали репутацию модели.

Цена и выбор: главный повод для споров

Стоимость Monjaro часто называют завышенной. В 2025 году базовая комплектация Luxury оценивалась примерно в 4,55 млн рублей, а версия Exclusive — более чем в 5 млн. Для бренда, не относящегося к премиуму, сумма выглядит внушительно.

При этом в отзывах немало владельцев, пересевших на Monjaro с BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz. Многие из них сходятся во мнении, что за эти деньги это один из самых сбалансированных новых автомобилей на рынке. Альтернативы с сопоставимым уровнем оснащения стоят заметно дороже.

Отдельная история — машины параллельного импорта. Они дешевле, но отличаются отсутствием "зимнего пакета", иными настройками электроники и необходимостью перепрошивок. При покупке такого автомобиля с пробегом важно понимать, какие доработки уже сделаны, а что придется решать самостоятельно.

Дизайн и интерьер с европейским характером

Внешность Monjaro — один из главных аргументов "за". Многие называют его самым "некитайским" кроссовером из всех представленных на рынке. Строгие линии, сдержанный стиль и явные отсылки к Volvo создают ощущение более дорогого автомобиля.

Интерьер тоже часто хвалят за материалы, эргономику и визуальный эффект. Большие экраны стали привычным элементом, а обилие подсветки и мягкого пластика усиливает ощущение высокого класса. При этом для кого-то именно три дисплея на панели остаются единственным напоминанием о китайском происхождении модели.

Комфорт, который почти не оспаривают

Простор салона и удобство посадки — сильные стороны Monjaro. На втором ряду много места, спинки регулируются, а дальние поездки не вызывают усталости. Передний пассажир получает почти тот же набор опций, что и водитель, включая мультимедиа и обогревы.

Багажник оценивают по-разному. Его объем считают средним, а отделку — слишком уязвимой к царапинам, из-за чего владельцы часто дорабатывают его ковровым покрытием. При этом продуманная ниша под полом позволяет удобно разместить инструменты и мелкие вещи.

Электроника: комфорт с оговорками

Насыщенность электронными ассистентами одновременно радует и раздражает. Камеры кругового обзора, адаптивный круиз, удержание в полосе и проекция на стекло повышают комфорт, но требуют привыкания и настройки.

Часть владельцев сталкивается с некорректной работой систем ELKA, "старт-стоп" и распознавания знаков. Особенно это касается автомобилей параллельного импорта с ранними версиями русификации. В таких случаях помогает только грамотная перепрошивка у специалистов.

Управляемость и подвеска: мнения расходятся

Большинство отзывов сходится в одном: Monjaro уверенно держит дорогу и приятно рулится для крупного кроссовера. Крены присутствуют, но не вызывают дискомфорта. Многие сравнивают его поведение с немецкими моделями среднего класса.

При этом оценки подвески противоречивы. Одни считают ее комфортной и сбалансированной, другие — излишне жесткой на плохих дорогах. Здесь многое зависит от ожиданий и условий эксплуатации.

Надежность и мелкие раздражители

Серьезных "врожденных" проблем за годы продаж выявлено не было. Большинство владельцев сообщают об отсутствии поломок на пробегах до 50-60 тысяч км. Однако регулярно упоминаются мелкие недостатки: тонкий металл, нежное лакокрасочное покрытие, склонность лобового стекла к сколам.

Зимой могут проявляться проблемы с замками дверей из-за замерзания тросиков, а отсутствие масляного щупа и датчика уровня омывайки вызывает недоумение у практичных водителей.

Расход топлива: самый спорный пункт

Топливная экономичность — главный предмет дискуссий. Одни владельцы укладываются в 8-10 л/100 км, другие жалуются на 14-16 литров в городе. Итог сильно зависит от стиля езды, условий и периода обкатки.

Тандем двигателя и коробки

Связка мотора и автомата — то, за что Monjaro любят чаще всего. Разгон уверенный, отклики быстрые, а на трассе автомобиль чувствует себя спокойно и предсказуемо. Полный привод добавляет уверенности зимой и на плохих дорогах, хотя для серьезного бездорожья кроссовер не предназначен.

Плюсы и минусы Geely Monjaro

У модели есть ярко выраженные сильные и слабые стороны, которые стоит учитывать.

Эффектный дизайн и просторный салон.

Богатое оснащение и высокий уровень комфорта.

Высокая цена и спорная ликвидность на вторичке.

Сложная электроника, требующая настройки.

Сравнение: новый Monjaro или подержанный премиум

За те же деньги можно рассмотреть подержанные BMW X3, Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC. Они предложат бренд и проверенную репутацию, но уступят по оснащению и будут старше. Monjaro выигрывает свежестью, гарантией и уровнем технологий, но проигрывает в имидже и предсказуемости остаточной стоимости.

Советы при покупке Geely Monjaro шаг за шагом

Определитесь, важнее ли вам новый автомобиль или бренд с историей.

Проверяйте происхождение машины и наличие заводской адаптации для России.

Тестируйте работу электроники до покупки.

Реалистично оцените будущую ликвидность и расход топлива.

Популярные вопросы о Geely Monjaro

Стоит ли покупать Monjaro с пробегом?

Да, но важно понимать происхождение автомобиля и список доработок, особенно у машин параллельного импорта.

Насколько надежен Monjaro?

Серьезных проблем пока не выявлено, но мелкие недочеты встречаются регулярно.

Что лучше: Monjaro или немецкий кроссовер с пробегом?

Выбор зависит от приоритетов: Monjaro — это комфорт и технологии, "немцы" — бренд и проверенная ликвидность.