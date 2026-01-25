Цена шокирует, машина — нет: куда уходит большая часть денег при покупке иномарки

Цена новой иномарки в России всё реже ассоциируется только с самим автомобилем. Основную часть суммы, которую видит покупатель в салоне, формируют налоги, сборы и сопутствующие расходы. На конкретном примере дилеры показали, как именно складывается финальный ценник. Об этом сообщает Rambler.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Hyundai Palisade

Почему иномарки стоят так дорого

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" разобрала структуру цены на новый автомобиль иностранного производства и пришла к показательной цифре. Реальная стоимость самой машины составляет лишь треть от суммы, указанной в договоре купли-продажи. Остальные расходы связаны с фискальной нагрузкой, логистикой и работой участников цепочки продаж, что напрямую отражает ситуацию на российском авторынке.

В качестве примера был взят китайский седан Jetta VA3. Его цена в официальном дилерском центре — 2 709 087 рублей. При этом непосредственно автомобиль оценивается в 900 тысяч рублей, что эквивалентно 33% от конечной стоимости.

Налоги и сборы как ключевой фактор

Самой весомой статьёй после базовой цены автомобиля стал утилизационный сбор. Он составляет 800 800 рублей, или 29% от итоговой суммы. Это почти столько же, сколько стоит сам автомобиль на выходе с завода, и полностью укладывается в логику действующего утильсбора.

Заметную роль играет и налог на добавленную стоимость. После повышения с 1 января 2026 года НДС в размере 22% добавляет к цене ещё 229 713 рублей, что эквивалентно 8,5%. Таможенная пошлина, таможенный сбор и акциз в совокупности также ощутимо увеличивают стоимость машины для конечного покупателя.

Логистика и участники рынка

Помимо налогов, значительную долю формируют расходы на доставку и коммерческую маржу. Перевозка автомобиля в Россию обходится в среднем в 350 тысяч рублей, или 13% от цены. Дополнительно закладываются доходы дистрибьютора и дилера — в сумме около 285 тысяч рублей.

Таким образом, даже при отсутствии дополнительных опций и аксессуаров покупатель оплачивает не только транспортное средство, но и сложную инфраструктуру его ввоза и реализации.

Из чего складывается цена иномарки в 2026 году

Структура стоимости нового иностранного автомобиля в России выглядит следующим образом:

Стоимость автомобиля — 33%, 900 000 рублей.

Утилизационный сбор — 29%, 800 800 рублей.

Доставка — 13%, 350 000 рублей.

НДС 22% — 8,5%, 229 713 рублей.

Маржа дистрибьютора — 6%, 150 000 рублей.

Таможенная пошлина — 5%, 135 000 рублей.

Маржа дилера — 5%, 130 000 рублей.

Акциз — 0,35%, 9 450 рублей.

Таможенный сбор — 0,18%, 4 924 рубля.

Плюсы и минусы такой структуры цены

Такая модель ценообразования имеет как очевидные минусы, так и определённые плюсы.

Существенная налоговая нагрузка делает автомобили менее доступными для покупателей.

Цена машины всё меньше зависит от бренда и комплектации и всё больше — от сборов и пошлин.

При этом прозрачная структура позволяет понять, за что именно платит потребитель.

Дилеры и дистрибьюторы работают в условиях ограниченной маржи, что сдерживает рост дополнительных наценок.

Сравнение: стоимость автомобиля и совокупные надбавки

Если сравнить фактическую цену автомобиля и дополнительные расходы, картина выглядит показательно. Налоги и обязательные сборы в 2026 году формируют около 41% стоимости новой иномарки. Это почти на 10% больше, чем себестоимость самой машины. Ещё 26% приходится на доставку и коммерческие услуги, без которых автомобиль просто не попадёт в автосалон.

Советы покупателям

Перед покупкой изучите структуру цены, а не только итоговую сумму в договоре.

Сравнивайте предложения разных дилеров — разница чаще всего кроется в марже и услугах.

Учитывайте, что рост налогов и сборов напрямую отражается на будущих ценах.

Планируйте покупку заранее, особенно если речь идёт о новом автомобиле иностранного бренда.

Популярные вопросы о цене иномарок в России

Почему иномарки в России дороже, чем в стране производства?

Основную роль играют утилизационный сбор, НДС, таможенные платежи и логистика.

Можно ли снизить цену автомобиля у дилера?

Снизить налоги невозможно, но дилерскую маржу и стоимость дополнительных услуг иногда удаётся скорректировать.

Что сильнее всего влияет на рост цен в 2026 году?

Ключевыми факторами стали повышение НДС и высокий утилизационный сбор.