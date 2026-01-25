Цена шокирует, машина — нет: куда уходит большая часть денег при покупке иномарки

Цена новой иномарки в России всё реже ассоциируется только с самим автомобилем. Основную часть суммы, которую видит покупатель в салоне, формируют налоги, сборы и сопутствующие расходы. На конкретном примере дилеры показали, как именно складывается финальный ценник. Об этом сообщает Rambler.
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" разобрала структуру цены на новый автомобиль иностранного производства и пришла к показательной цифре. Реальная стоимость самой машины составляет лишь треть от суммы, указанной в договоре купли-продажи. Остальные расходы связаны с фискальной нагрузкой, логистикой и работой участников цепочки продаж, что напрямую отражает ситуацию на российском авторынке.
В качестве примера был взят китайский седан Jetta VA3. Его цена в официальном дилерском центре — 2 709 087 рублей. При этом непосредственно автомобиль оценивается в 900 тысяч рублей, что эквивалентно 33% от конечной стоимости.
Самой весомой статьёй после базовой цены автомобиля стал утилизационный сбор. Он составляет 800 800 рублей, или 29% от итоговой суммы. Это почти столько же, сколько стоит сам автомобиль на выходе с завода, и полностью укладывается в логику действующего утильсбора.
Заметную роль играет и налог на добавленную стоимость. После повышения с 1 января 2026 года НДС в размере 22% добавляет к цене ещё 229 713 рублей, что эквивалентно 8,5%. Таможенная пошлина, таможенный сбор и акциз в совокупности также ощутимо увеличивают стоимость машины для конечного покупателя.
Помимо налогов, значительную долю формируют расходы на доставку и коммерческую маржу. Перевозка автомобиля в Россию обходится в среднем в 350 тысяч рублей, или 13% от цены. Дополнительно закладываются доходы дистрибьютора и дилера — в сумме около 285 тысяч рублей.
Таким образом, даже при отсутствии дополнительных опций и аксессуаров покупатель оплачивает не только транспортное средство, но и сложную инфраструктуру его ввоза и реализации.
Структура стоимости нового иностранного автомобиля в России выглядит следующим образом:
Стоимость автомобиля — 33%, 900 000 рублей.
Утилизационный сбор — 29%, 800 800 рублей.
Доставка — 13%, 350 000 рублей.
НДС 22% — 8,5%, 229 713 рублей.
Маржа дистрибьютора — 6%, 150 000 рублей.
Таможенная пошлина — 5%, 135 000 рублей.
Маржа дилера — 5%, 130 000 рублей.
Акциз — 0,35%, 9 450 рублей.
Таможенный сбор — 0,18%, 4 924 рубля.
Такая модель ценообразования имеет как очевидные минусы, так и определённые плюсы.
Если сравнить фактическую цену автомобиля и дополнительные расходы, картина выглядит показательно. Налоги и обязательные сборы в 2026 году формируют около 41% стоимости новой иномарки. Это почти на 10% больше, чем себестоимость самой машины. Ещё 26% приходится на доставку и коммерческие услуги, без которых автомобиль просто не попадёт в автосалон.
Перед покупкой изучите структуру цены, а не только итоговую сумму в договоре.
Сравнивайте предложения разных дилеров — разница чаще всего кроется в марже и услугах.
Учитывайте, что рост налогов и сборов напрямую отражается на будущих ценах.
Планируйте покупку заранее, особенно если речь идёт о новом автомобиле иностранного бренда.
Почему иномарки в России дороже, чем в стране производства?
Основную роль играют утилизационный сбор, НДС, таможенные платежи и логистика.
Можно ли снизить цену автомобиля у дилера?
Снизить налоги невозможно, но дилерскую маржу и стоимость дополнительных услуг иногда удаётся скорректировать.
Что сильнее всего влияет на рост цен в 2026 году?
Ключевыми факторами стали повышение НДС и высокий утилизационный сбор.
