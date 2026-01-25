Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Цена шокирует, машина — нет: куда уходит большая часть денег при покупке иномарки

Авто

Цена новой иномарки в России всё реже ассоциируется только с самим автомобилем. Основную часть суммы, которую видит покупатель в салоне, формируют налоги, сборы и сопутствующие расходы. На конкретном примере дилеры показали, как именно складывается финальный ценник. Об этом сообщает Rambler.

Автомобиль Hyundai Palisade
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Hyundai Palisade

Почему иномарки стоят так дорого

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" разобрала структуру цены на новый автомобиль иностранного производства и пришла к показательной цифре. Реальная стоимость самой машины составляет лишь треть от суммы, указанной в договоре купли-продажи. Остальные расходы связаны с фискальной нагрузкой, логистикой и работой участников цепочки продаж, что напрямую отражает ситуацию на российском авторынке.

В качестве примера был взят китайский седан Jetta VA3. Его цена в официальном дилерском центре — 2 709 087 рублей. При этом непосредственно автомобиль оценивается в 900 тысяч рублей, что эквивалентно 33% от конечной стоимости.

Налоги и сборы как ключевой фактор

Самой весомой статьёй после базовой цены автомобиля стал утилизационный сбор. Он составляет 800 800 рублей, или 29% от итоговой суммы. Это почти столько же, сколько стоит сам автомобиль на выходе с завода, и полностью укладывается в логику действующего утильсбора.

Заметную роль играет и налог на добавленную стоимость. После повышения с 1 января 2026 года НДС в размере 22% добавляет к цене ещё 229 713 рублей, что эквивалентно 8,5%. Таможенная пошлина, таможенный сбор и акциз в совокупности также ощутимо увеличивают стоимость машины для конечного покупателя.

Логистика и участники рынка

Помимо налогов, значительную долю формируют расходы на доставку и коммерческую маржу. Перевозка автомобиля в Россию обходится в среднем в 350 тысяч рублей, или 13% от цены. Дополнительно закладываются доходы дистрибьютора и дилера — в сумме около 285 тысяч рублей.

Таким образом, даже при отсутствии дополнительных опций и аксессуаров покупатель оплачивает не только транспортное средство, но и сложную инфраструктуру его ввоза и реализации.

Из чего складывается цена иномарки в 2026 году

Структура стоимости нового иностранного автомобиля в России выглядит следующим образом:

Стоимость автомобиля — 33%, 900 000 рублей.
Утилизационный сбор — 29%, 800 800 рублей.
Доставка — 13%, 350 000 рублей.
НДС 22% — 8,5%, 229 713 рублей.
Маржа дистрибьютора — 6%, 150 000 рублей.
Таможенная пошлина — 5%, 135 000 рублей.
Маржа дилера — 5%, 130 000 рублей.
Акциз — 0,35%, 9 450 рублей.
Таможенный сбор — 0,18%, 4 924 рубля.

Плюсы и минусы такой структуры цены

Такая модель ценообразования имеет как очевидные минусы, так и определённые плюсы.

  • Существенная налоговая нагрузка делает автомобили менее доступными для покупателей.
  • Цена машины всё меньше зависит от бренда и комплектации и всё больше — от сборов и пошлин.
  • При этом прозрачная структура позволяет понять, за что именно платит потребитель.
  • Дилеры и дистрибьюторы работают в условиях ограниченной маржи, что сдерживает рост дополнительных наценок.

Сравнение: стоимость автомобиля и совокупные надбавки

Если сравнить фактическую цену автомобиля и дополнительные расходы, картина выглядит показательно. Налоги и обязательные сборы в 2026 году формируют около 41% стоимости новой иномарки. Это почти на 10% больше, чем себестоимость самой машины. Ещё 26% приходится на доставку и коммерческие услуги, без которых автомобиль просто не попадёт в автосалон.

Советы покупателям

Перед покупкой изучите структуру цены, а не только итоговую сумму в договоре.
Сравнивайте предложения разных дилеров — разница чаще всего кроется в марже и услугах.
Учитывайте, что рост налогов и сборов напрямую отражается на будущих ценах.
Планируйте покупку заранее, особенно если речь идёт о новом автомобиле иностранного бренда.

Популярные вопросы о цене иномарок в России

Почему иномарки в России дороже, чем в стране производства?
Основную роль играют утилизационный сбор, НДС, таможенные платежи и логистика.

Можно ли снизить цену автомобиля у дилера?
Снизить налоги невозможно, но дилерскую маржу и стоимость дополнительных услуг иногда удаётся скорректировать.

Что сильнее всего влияет на рост цен в 2026 году?
Ключевыми факторами стали повышение НДС и высокий утилизационный сбор.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Садоводство, цветоводство
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Последние материалы
Цена как у немца, шильдик китайский: что скрывается за премиальными ожиданиями
Возраст не помеха движению: гимнастика, которая возвращает бодрость каждый день
Лают, рычат и защищаются: почему мелкие собаки чаще срываются на агрессию
Мороз против дизеля: одна зимняя ошибка, после которой мотор уже не будет прежним
Френч довели до хирургической точности: аккуратность вышла на новый уровень
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Плоский живот без скручиваний: 5 поз, которые включают пресс по-настоящему
Оплата картой под запретом: что скрывается за требованием платить наличными
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.