Андрей Докучаев

Экономия начинается с колёс: как обычная монета помогает вовремя заметить проблему

Авто

Обычная монета может стать неожиданным помощником для водителя и помочь сократить расходы на топливо. Речь идёт о простом приёме, который позволяет вовремя заметить проблемы с шинами без сложных приборов. Такой контроль напрямую влияет не только на кошелёк, но и на безопасность в дороге. Об этом сообщает автомобильная редакция Car And Motor.

Зимняя шина
Фото: unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимняя шина

Почему состояние шин влияет на расход топлива

Шины — единственная часть автомобиля, которая постоянно контактирует с дорогой. От их состояния зависит сцепление с асфальтом, устойчивость машины и эффективность торможения. Водители чаще всего следят за износом протектора, но нередко забывают о давлении воздуха, хотя именно от него во многом зависит сопротивление качению и реальный расход топлива.

Недостаточное или избыточное давление опасно не меньше, чем неправильно подобранная резина — особенно если речь идёт про зимний выбор шин, где ошибки быстро сказываются на управляемости и затратах.

Чем опасно неправильное давление

Шина с неверным давлением не прижимается к дороге так, как задумано производителем. Это снижает тягу, ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Кроме того, постоянная езда на недокачанных колёсах приводит к перегреву резины и сокращает срок её службы.

В нормальных условиях давление в шинах постепенно падает само по себе. Это естественный процесс, связанный с перепадами температуры и проницаемостью материала. Потеря одного–двух psi в месяц считается допустимой, но без регулярного контроля её легко пропустить.

Как проверить шины с помощью монеты

Идеальный вариант — использовать манометр на заправке или в сервисе и ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля. Однако в экстренной ситуации выручит и обычная монета.

Сначала нужно выбрать монету и провести «эталонное» измерение, когда давление в шинах точно соответствует норме. Монету помещают в центр протектора и смотрят на неё сбоку. В правильном положении рисунок протектора не должен быть виден — только край монеты. Мысленно или условной отметкой фиксируют место, где заканчивается резина.

В дальнейшем монету можно использовать как ориентир. Если при проверке вы видите часть монеты ниже отметки, а шины ещё не изношены, это говорит о повышенном давлении. Если отметка полностью скрыта — воздуха в колесе меньше нормы.

Контроль износа протектора

Тем же способом монета помогает оценить глубину протектора. По мере старения шины рисунок становится мельче, и ориентир на монете позволяет понять, приближается ли момент замены. Такой визуальный контроль не заменяет точных измерений, но помогает вовремя заметить проблему.

Сравнение: манометр и «монетный» метод

Манометр даёт точные цифры и остаётся самым надёжным способом проверки. Метод с монетой проще и доступнее, но подходит лишь для приблизительной оценки и экстренных случаев. Лучший вариант — сочетать оба подхода, особенно если вы стремитесь к экономии топлива в повседневной езде.

Плюсы и минусы проверки шин с помощью монеты

Этот способ имеет свои особенности и ограничения. Он не требует оборудования и доступен в любой момент. При этом важно понимать его условность.

К плюсам относятся:

  • возможность быстрой проверки без приборов;
  • раннее выявление проблем с давлением;
  • дополнительный контроль износа протектора.

Среди минусов — отсутствие точных значений и зависимость от субъективной оценки.

Советы по экономии топлива через контроль шин

Проверяйте давление минимум раз в две недели.
Всегда осматривайте шины перед дальней поездкой.
Поддерживайте давление, рекомендованное производителем.
Используйте монету только как вспомогательный способ контроля.

Популярные вопросы о проверке шин и экономии топлива

Как часто нужно проверять давление в шинах?
Оптимально — раз в две недели и перед каждой длительной поездкой.

Можно ли полностью заменить манометр монетой?
Нет, монета даёт лишь общее представление и не заменяет точные измерения.

Что больше влияет на расход топлива — износ или давление?
Оба фактора важны, но неправильное давление быстрее приводит к перерасходу.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
