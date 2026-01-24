Параллельный импорт без КНР: какие иномарки всё ещё доходят до РФ ценой сложных схем

Несмотря на доминирование китайских автомобилей, в России по-прежнему появляются новые модели глобальных брендов, собранные за пределами КНР. Речь идёт о машинах, которые ввозят по схеме параллельного импорта из Японии, Европы, Кореи, Таиланда и даже Мексики. Такие автомобили заметно дороже, но для многих покупателей принципиально важны происхождение и "чистая" сборка. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Forester 2022

Рынок "некитайских" брендов в 2025 году

По данным аналитического агентства "Автостат", в 2025 году в России было продано 129,9 тыс. новых автомобилей брендов, не относящихся к китайским. Однако почти половина из них фактически произведена в КНР. На этом фоне особый интерес вызывают модели, которые собирают на заводах в Японии, Европе и других странах, сохранивших традиционные производственные цепочки и высокую надёжность автомобилей.

Subaru Forester: ставка на японскую сборку

Кроссоверы Subaru Forester шестого поколения начали поступать в Россию в версии японской сборки. Модель получила полностью обновлённый дизайн и новую платформу, а также традиционный для марки полный привод.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра мощностью 180 л. с. и вариатором. Цена таких машин на российском рынке достигает 7,6 млн рублей, что отражает не только уровень оснащения, но и сложную логистику.

Mitsubishi L200: пикап из Таиланда

Обновлённые пикапы Mitsubishi L200 последнего поколения прибыли к дилерам с тайского завода бренда. Одним из ключевых изменений стала увеличенная на 60% жёсткость кузова за счёт применения высокопрочной стали.

Под капотом — дизельный мотор 2,4 литра мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Стоимость начинается примерно от 5 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных "некитайских" новинок.

Lexus GX: премиальный внедорожник из Японии

Рамный Lexus GX третьего поколения снова появился в российских автосалонах после краткого дефицита. Внедорожник японской сборки оснащён бензиновым V6 объёмом 3,4 литра мощностью 354 л. с. и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Полный привод и классическая рамная конструкция делают модель востребованной среди поклонников тяжёлых SUV, однако цена в районе 17,6 млн рублей выводит её в узкий премиум-сегмент.

Европейские хиты по параллельному импорту

Volkswagen Golf восьмого поколения вновь начали завозить в Россию после паузы. Помимо китайских версий, на рынок попадают автомобили корейской и европейской сборки. Хетчбэк оснащается мотором 1,5 литра мощностью 160 л. с. и семиступенчатым "роботом", а цены стартуют от 4,11 млн рублей.

Audi Q5 третьего поколения также доступен по схеме параллельного импорта. Сборка модели налажена в Мексике, а в Россию автомобили чаще всего везут через Корею и страны СНГ. Кроссовер с двухлитровым мотором на 204 л. с. и полным приводом оценивается примерно в 9,7 млн рублей.

Skoda Superb: ожидание флагмана

Ретейлеры готовятся к поставкам Skoda Superb четвёртого поколения в максимальных комплектациях. Лифтбеки с двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. и роботизированной коробкой передач поступят из Кореи. По информации дилеров, цены будут близки к 7 млн рублей.

Сравнение японских и европейских моделей

Японские автомобили традиционно делают ставку на надёжность, полный привод и проверенные силовые агрегаты. Европейские модели чаще предлагают более современную электронику, роботизированные коробки и расширенные пакеты опций. При этом оба направления остаются нишевыми из-за высокой стоимости.

Плюсы и минусы "некитайских" автомобилей

Выбор таких машин связан с определёнными компромиссами.

К преимуществам относятся:

оригинальная сборка вне КНР;

сохранённые стандарты качества брендов;

высокая ликвидность на вторичном рынке.

Среди минусов — высокая цена, ограниченное количество машин и зависимость от параллельного импорта.

Советы по выбору автомобиля по параллельному импорту

Уточняйте страну производства и VIN-код.

Проверяйте комплектацию и адаптацию под российские условия.

Закладывайте дополнительные расходы на обслуживание и страховку.

Популярные вопросы о "некитайских" иномарках в России

Как выбрать автомобиль не китайской сборки?

Важно проверять документы, страну происхождения и каналы поставки.

Сколько стоят такие машины?

Цены начинаются примерно от 4 млн рублей и могут превышать 15 млн.

Что лучше — японская или европейская модель?

Выбор зависит от приоритетов: надёжность и полный привод или технологии и комфорт.