Опасность сбоку, а не спереди: одна ошибка в зеркалах делает перестроение лотереей

Неправильно настроенные зеркала в автомобиле остаются одной из скрытых причин аварий при перестроении. Статистика показывает, что до 40% таких столкновений связаны с плохой обзорностью и "мёртвыми зонами". Между тем грамотная регулировка занимает всего несколько минут и заметно повышает безопасность. Об этом сообщает Actualno.

С чего начинать настройку зеркал

Любая работа с зеркалами начинается не с самих зеркал, а с правильной посадки водителя. Сиденье и рулевое колесо должны быть отрегулированы так, чтобы положение тела было естественным и соответствовало требованиям безопасного вождения. При нажатии на педаль сцепления или тормоза нога должна оставаться слегка согнутой, а при вытянутой руке запястье — спокойно лежать на верхней части рулевого колеса.

Только после того как водитель занял устойчивую и комфортную позицию, можно переходить к настройке зеркал. Иначе даже идеально выставленные отражающие поверхности будут бесполезны.

Как правильно отрегулировать салонное зеркало

Зеркало заднего вида предназначено исключительно для контроля ситуации за автомобилем. Большинство современных моделей оснащены фотохромным покрытием, которое автоматически затемняется в тёмное время суток и снижает ослепление фарами сзади идущих машин.

Зеркало должно быть направлено так, чтобы в нём полностью помещалось заднее стекло и дорога за автомобилем. Распространённая ошибка — смещать его вверх или в сторону, чтобы видеть пассажиров на заднем сиденье. В такой ситуации инструкторы по безопасному вождению советуют использовать отдельное дополнительное зеркало для салона, а основное оставить строго для обзора дороги.

"В зеркале заднего вида водитель должен видеть всё заднее стекло целиком", — отмечается в рекомендациях инструкторов Skoda Auto Szkoła.

Настройка боковых зеркал и борьба с "мёртвой зоной"

Боковые зеркала играют ключевую роль при перестроениях и обгонах. Именно здесь возникает так называемая "слепая зона", в которой может полностью скрываться другой автомобиль. Полностью устранить её невозможно, но грамотная настройка позволяет значительно сократить риск.

Основная ошибка водителей — поворачивать зеркала так, чтобы в них было видно двери или колёсные арки собственного автомобиля. В этом случае обзор бокового пространства резко сокращается. Инструкторы рекомендуют располагать зеркала иначе: элементы кузова должны занимать не более одного сантиметра отражающей поверхности.

Особенно эффективны асферические боковые зеркала с расширенным углом обзора. Их изогнутая часть помогает раньше заметить транспорт в соседнем ряду и безопаснее оценить дистанцию.

Сравнение: стандартные и асферические зеркала

Обычные зеркала дают привычную картинку, но ограничивают угол обзора и сильнее зависят от точности настройки. Асферические варианты расширяют поле зрения и лучше подходят для городского трафика и частых перестроений. При этом к искажённой перспективе нужно привыкнуть, особенно в первые дни эксплуатации.

Плюсы и минусы правильной регулировки зеркал

Грамотная настройка напрямую влияет на безопасность движения и эффективность современных систем безопасности. Она снижает вероятность столкновений и повышает уверенность за рулём.

К основным плюсам относятся:

уменьшение "мёртвых зон";

более точная оценка расстояний;

снижение нагрузки на шею и спину за счёт меньшего количества поворотов головы.

Среди минусов можно отметить необходимость привыкания к новой картинке, особенно после многолетней неправильной регулировки.

Советы по настройке зеркал

Отрегулируйте сиденье и руль под себя.

Настройте салонное зеркало так, чтобы видеть всё заднее стекло.

Поверните боковые зеркала наружу, сведя видимость кузова к минимуму.

Проверьте обзор на парковке и при медленном движении.

Популярные вопросы о настройке автомобильных зеркал

Как понять, что зеркала настроены правильно?

Если при перестроении автомобиль из соседнего ряда исчезает из бокового зеркала и почти сразу появляется в боковом поле зрения, настройка близка к оптимальной.

Что лучше — асферические или обычные зеркала?

Асферические дают более широкий обзор и подходят большинству водителей, особенно в городе.

Нужно ли перенастраивать зеркала при смене водителя?

Да, зеркала всегда должны регулироваться индивидуально под посадку конкретного человека.