Рынок привык к другим героям: краш-тесты Euro NCAP в 2026 году тихо сменили лидеров

Итоги краш-тестов Euro NCAP за 2025 год неожиданно изменили привычную картину автомобильного рынка. В списке самых безопасных машин всё чаще появляются бренды, которые ещё недавно вызывали у европейцев скепсис. Особенно заметен рост позиций производителей из Китая, уверенно конкурирующих с признанными лидерами. Об этом сообщает Rambler.
В течение 2025 года специалисты Euro NCAP проверили 88 новых автомобилей. Большая часть из них — 65 моделей — получила максимальные пять звёзд. Оценка формировалась по нескольким направлениям: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей, снижение рисков для пешеходов и велосипедистов, а также эффективность электронных ассистентов. Существенную роль сыграло то, что многие системы помощи водителю теперь входят в базовые комплектации.
Абсолютным победителем стал электрокроссовер Tesla Model Y, который набрал 362 балла. Модель показала высокую защиту взрослых и детей, уверенные результаты по пешеходам и один из лучших показателей работы ассистентов. Немного уступил Tesla Model 3, подтвердив, что даже более доступные версии могут обеспечивать высокий уровень безопасности.
Одним из главных открытий года стал smart #5 — электрический кроссовер, созданный в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely. Он продемонстрировал сильную защиту пассажиров и отличную работу электронных систем. Не менее заметно выступил Leapmotor B10, компактный электромобиль, который благодаря прочному кузову и современным ассистентам оказался в первой пятёрке.
Volvo EX90 продолжил традиции бренда, сделав акцент на превентивных технологиях и комплексной защите. Mercedes CLE доказал, что купе с динамичным дизайном может быть не менее безопасным, чем семейные модели. Эти автомобили показывают, что европейские марки по-прежнему задают высокий стандарт.
Городской электрокар Nio Firefly удивил рекордным показателем защиты взрослых пассажиров, а гибридный универсал BYD Seal 6 подтвердил системный подход бренда к разработке силовых установок и безопасности. В десятку также вошли Lynk & Co 02 и седан IM5, усилив присутствие китайских марок в премиум-сегменте.
Электромобили в рейтинге чаще демонстрируют лучшие результаты по защите взрослых благодаря жёсткой конструкции пола с батареей. Гибриды, в свою очередь, показывают сбалансированные показатели и нередко выигрывают в универсальности. При этом уровень электронных ассистентов у обоих типов силовых установок практически сравнялся.
Современные автомобили оснащаются множеством решений, влияющих на итоговые баллы.
К преимуществам относятся:
Среди минусов можно отметить усложнение электроники и зависимость работы систем от программных обновлений.
Обращайте внимание на результаты Euro NCAP, а не только на звёзды, но и на проценты по категориям.
Проверяйте, какие ассистенты входят в базовую комплектацию.
Учитывайте тип кузова и назначение авто: компакт, кроссовер или универсал.
Как выбрать автомобиль с максимальной безопасностью?
Ориентируйтесь на свежие рейтинги Euro NCAP и наличие активных ассистентов.
Что лучше по безопасности — электромобиль или гибрид?
Оба варианта показывают высокие результаты, разница чаще связана с классом модели.
Сколько стоит автомобиль из топ-10 Euro NCAP?
Цены варьируются от доступных электрокаров до премиальных моделей, в зависимости от бренда и комплектации.
