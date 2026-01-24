Рынок привык к другим героям: краш-тесты Euro NCAP в 2026 году тихо сменили лидеров

Итоги краш-тестов Euro NCAP за 2025 год неожиданно изменили привычную картину автомобильного рынка. В списке самых безопасных машин всё чаще появляются бренды, которые ещё недавно вызывали у европейцев скепсис. Особенно заметен рост позиций производителей из Китая, уверенно конкурирующих с признанными лидерами. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Итоги года от Euro NCAP

В течение 2025 года специалисты Euro NCAP проверили 88 новых автомобилей. Большая часть из них — 65 моделей — получила максимальные пять звёзд. Оценка формировалась по нескольким направлениям: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей, снижение рисков для пешеходов и велосипедистов, а также эффективность электронных ассистентов. Существенную роль сыграло то, что многие системы помощи водителю теперь входят в базовые комплектации.

Лидеры рейтинга

Абсолютным победителем стал электрокроссовер Tesla Model Y, который набрал 362 балла. Модель показала высокую защиту взрослых и детей, уверенные результаты по пешеходам и один из лучших показателей работы ассистентов. Немного уступил Tesla Model 3, подтвердив, что даже более доступные версии могут обеспечивать высокий уровень безопасности.

Китайский фактор

Одним из главных открытий года стал smart #5 — электрический кроссовер, созданный в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely. Он продемонстрировал сильную защиту пассажиров и отличную работу электронных систем. Не менее заметно выступил Leapmotor B10, компактный электромобиль, который благодаря прочному кузову и современным ассистентам оказался в первой пятёрке.

Европейская школа безопасности

Volvo EX90 продолжил традиции бренда, сделав акцент на превентивных технологиях и комплексной защите. Mercedes CLE доказал, что купе с динамичным дизайном может быть не менее безопасным, чем семейные модели. Эти автомобили показывают, что европейские марки по-прежнему задают высокий стандарт.

Компактные и гибридные решения

Городской электрокар Nio Firefly удивил рекордным показателем защиты взрослых пассажиров, а гибридный универсал BYD Seal 6 подтвердил системный подход бренда к разработке силовых установок и безопасности. В десятку также вошли Lynk & Co 02 и седан IM5, усилив присутствие китайских марок в премиум-сегменте.

Сравнение электромобилей и гибридов по безопасности

Электромобили в рейтинге чаще демонстрируют лучшие результаты по защите взрослых благодаря жёсткой конструкции пола с батареей. Гибриды, в свою очередь, показывают сбалансированные показатели и нередко выигрывают в универсальности. При этом уровень электронных ассистентов у обоих типов силовых установок практически сравнялся.

Плюсы и минусы современных систем безопасности

Современные автомобили оснащаются множеством решений, влияющих на итоговые баллы.

К преимуществам относятся:

развитые ассистенты удержания в полосе и автоматического торможения;

высокая защита салона при фронтальных и боковых ударах;

снижение травматизма для пешеходов.

Среди минусов можно отметить усложнение электроники и зависимость работы систем от программных обновлений.

Советы по выбору безопасного автомобиля

Обращайте внимание на результаты Euro NCAP, а не только на звёзды, но и на проценты по категориям.

Проверяйте, какие ассистенты входят в базовую комплектацию.

Учитывайте тип кузова и назначение авто: компакт, кроссовер или универсал.

Популярные вопросы о самых безопасных автомобилях 2025 года

Как выбрать автомобиль с максимальной безопасностью?

Ориентируйтесь на свежие рейтинги Euro NCAP и наличие активных ассистентов.

Что лучше по безопасности — электромобиль или гибрид?

Оба варианта показывают высокие результаты, разница чаще связана с классом модели.

Сколько стоит автомобиль из топ-10 Euro NCAP?

Цены варьируются от доступных электрокаров до премиальных моделей, в зависимости от бренда и комплектации.