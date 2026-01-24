Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пьяных за рулём будут оформлять иначе: документооборот в ГАИ ждёт неожиданный поворот

Практика оформления нетрезвых водителей в России может измениться уже в ближайшее время. В Госдуме предложили сократить количество обязательных документов, которые сотрудники Госавтоинспекции составляют при выявлении нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что предлагают изменить

Законопроект был внесен в Госдуму и опубликован 22 января. Его авторы предлагают оптимизировать работу автоинспекторов за счет уменьшения числа процессуальных документов, оформляемых при фиксации факта нетрезвого вождения. Сейчас процедура требует составления от трех до пяти протоколов в зависимости от ситуации.

В обязательный пакет входят протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания автомобиля. Авторы инициативы считают, что часть этих документов дублирует друг друга и создает избыточную нагрузку на инспекторов.

Новые подходы к оформлению

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно проекту, сотрудникам ГИБДД могут предоставить выбор: либо оформлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо фиксировать эту информацию в других процессуальных документах, например в акте освидетельствования.

Аналогичный принцип планируется применить и к задержанию транспортного средства. Вместо отдельного протокола инспектор сможет сделать соответствующую отметку в протоколе об административном правонарушении. Такой подход, по замыслу авторов, упростит процедуру без ущерба для правоприменения.

Экономия времени и ресурсов

В пояснительных материалах приводится статистика за 2024 год. За управление в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования было возбуждено 403,5 тыс. дел об административных правонарушениях. При этом на оформление одного процессуального документа у сотрудника уходит около пяти минут.

Сокращение количества протоколов, как считают разработчики инициативы, позволит ежегодно экономить порядка 33,6 тыс. рабочих часов. Дополнительным эффектом станет снижение расходов на бумажные бланки и сопутствующее делопроизводство, что особенно актуально при большом объеме подобных дел.

Контекст и профилактика

На фоне обсуждения законопроекта Госавтоинспекция продолжает профилактическую работу. В Москве запланировано проведение трехдневного мероприятия "Нетрезвый водитель", которое пройдет с 23 по 25 января. Подобные рейды направлены на выявление нарушителей и снижение аварийности, сообщают Известия.ru.

В ГАИ подчеркивают, что упрощение документооборота не означает смягчение контроля. Нетрезвое вождение по-прежнему рассматривается как одно из самых опасных нарушений, создающих прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

