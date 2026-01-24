Городские кроссоверы с дачной душой: неожиданные лидеры по вместимости

Компактные кроссоверы давно перестали быть компромиссом между размером и практичностью. Даже в городском формате некоторые модели удивляют вместительным багажником, подходящим для коротких поездок и дачных задач.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Solaris HC

Почему объём багажника стал ключевым фактором

Манёвренность важна в городе, но владельцы не хотят жертвовать возможностью возить покупки и инвентарь. Поэтому модели с большим багажником становятся универсальным выбором. Производители оптимизируют геометрию отсека и подполье, что нередко важнее паспортных литров.

"Такой подход к конструкции делает автомобили более функциональными в повседневности", — считает логист по грузоперевозкам Денис Андреевич Крылов.

Lada Largus Cross: рекордсмен по вместимости

Хотя модель ближе к универсалу, по практичности она конкурирует с кроссоверами. Вмещает 560 литров, до 2350 литров со сложенным рядом. Ровный проём и сетки заметно упрощают перевозку.

Москвич: компактность с запасом

Длина около 4,4 метра, багажник 520 литров, до 1050 литров при сложенных сиденьях. Электропривод двери доступен в старших версиях. Для города объёма более чем достаточно.

Solaris HC: продуманная геометрия

433 литра в стандартном режиме и до 1396 литров в расширенном. Широкий проём и ниша под канистру добавляют удобства.

Changan CS35 Plus: практичность на каждый день

403 литра, до 1000 литров при трансформации салона. Под фальшполом — органайзер. Небольшая погрузочная высота облегчает использование в городе.

"Грамотная компоновка багажника снижает бытовые трудности владельцев и повышает оценку модели на рынке", — отмечает автоэксперт-оценщик Александр Викторович Громов.

JAC JS3: цифры и реальность

Заявленные 600 литров достигаются только под потолок; до шторки — около 400 литров. Подполье вместительное, но боковых ниш нет. Об этом сообщает 110 KM.

Сравнение компактных кроссоверов по багажнику

Largus Cross — лидер по максимальному объёму. "Москвич" и Solaris HC дают сбалансированное решение, CS35 Plus и JAC JS3 подходят тем, кто ищет городской SUV без лишних габаритов.

Плюсы и минусы компактных SUV

Плюсы: лёгкая парковка, универсальность, достаточная вместимость.

Минусы: ступеньки при сложении, особенности формы отсека.

Кроссоверы заняли ключевую роль на рынке, и именно практичность стала одной из причин их популярности.

Популярные вопросы

Самый вместительный?

Largus Cross.

Подходит ли для дачи?

Да, почти все модели справляются с бытовыми задачами.

Ориентироваться только на литры?

Нет, удобство загрузки не менее важно.