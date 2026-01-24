Городские кроссоверы с дачной душой: неожиданные лидеры по вместимости

Компактные кроссоверы давно перестали быть компромиссом между размером и практичностью. Даже в городском формате некоторые модели удивляют вместительным багажником, подходящим для коротких поездок и дачных задач.
Манёвренность важна в городе, но владельцы не хотят жертвовать возможностью возить покупки и инвентарь. Поэтому модели с большим багажником становятся универсальным выбором. Производители оптимизируют геометрию отсека и подполье, что нередко важнее паспортных литров.
"Такой подход к конструкции делает автомобили более функциональными в повседневности", — считает логист по грузоперевозкам Денис Андреевич Крылов.
Хотя модель ближе к универсалу, по практичности она конкурирует с кроссоверами. Вмещает 560 литров, до 2350 литров со сложенным рядом. Ровный проём и сетки заметно упрощают перевозку.
Длина около 4,4 метра, багажник 520 литров, до 1050 литров при сложенных сиденьях. Электропривод двери доступен в старших версиях. Для города объёма более чем достаточно.
433 литра в стандартном режиме и до 1396 литров в расширенном. Широкий проём и ниша под канистру добавляют удобства.
403 литра, до 1000 литров при трансформации салона. Под фальшполом — органайзер. Небольшая погрузочная высота облегчает использование в городе.
"Грамотная компоновка багажника снижает бытовые трудности владельцев и повышает оценку модели на рынке", — отмечает автоэксперт-оценщик Александр Викторович Громов.
Заявленные 600 литров достигаются только под потолок; до шторки — около 400 литров. Подполье вместительное, но боковых ниш нет. Об этом сообщает 110 KM.
Largus Cross — лидер по максимальному объёму. "Москвич" и Solaris HC дают сбалансированное решение, CS35 Plus и JAC JS3 подходят тем, кто ищет городской SUV без лишних габаритов.
Кроссоверы заняли ключевую роль на рынке, и именно практичность стала одной из причин их популярности.
Самый вместительный?
Largus Cross.
Подходит ли для дачи?
Да, почти все модели справляются с бытовыми задачами.
Ориентироваться только на литры?
Нет, удобство загрузки не менее важно.
