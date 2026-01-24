Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Гранта больше не единственный вариант: какие авто за миллион удивят вас на вторичке

Авто

Рынок подержанных автомобилей сегодня выглядит куда живее, чем сегмент новых машин. Цены растут, а покупатели всё чаще ищут проверенные варианты с пробегом. Lada Granta по-прежнему остаётся бестселлером, но даже в бюджете до миллиона рублей у неё есть реальные конкуренты. 

Kia Rio
Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Rio

Почему покупатели ищут замену Granta

Granta ценят за простоту, доступные запчасти и низкую стоимость владения. Однако не всех устраивает уровень комфорта или оснащение. На вторичном рынке за те же деньги можно найти модели с более приятным салоном, лучшей управляемостью или проверенными автоматами. На фоне высокой конкуренции покупатели всё чаще обращают внимание на надёжные бюджетные модели.

Автоэксперт Александр Виноградов выделил несколько автомобилей, которые способны навязать конкуренцию популярной модели Lada.

Kia Rio: ставка на комфорт и привычную надёжность

Одним из самых популярных вариантов становится Kia Rio третьего поколения. В России автомобиль предлагался с моторами 1.4 и 1.6 литра. Более мощные версии иногда сталкивались с протечками прокладки ГБЦ и износом катализатора, но проблемы хорошо изучены. Предпочтительнее автомат: механика иногда имеет износ блокировочного кольца второй передачи. В остальном Rio радует предсказуемым поведением и умеренным расходом.

"При покупке автомобиля с пробегом важно учитывать качество предыдущего обслуживания: именно оно чаще всего определяет, насколько надёжной окажется конкретная машина" — считает автоэксперт-оценщик, обозреватель Pravda. ru Громов Александр Викторович.

Volkswagen Polo: сбалансированный немецкий подход

Рестайлинговый Volkswagen Polo с мотором 1.6 на 110 л. с. считается одним из самых удачных в классе. У двигателя нет "болячек" ранних версий, а коробки — и механическая, и автоматическая — зарекомендовали себя отлично. Polo отличается точной управляемостью и качественной сборкой, но важно проверить историю обслуживания, чтобы избежать последствий экономии прежнего владельца.

Lada Vesta: шаг вперёд среди отечественных моделей

Vesta с пробегом — подходящий вариант для тех, кто не готов уходить от бренда Lada. Оптимален мотор 1.6 на 106 л. с., тогда как у ранних 1.8 встречался повышенный расход масла. Механика прочнее вариатора. Преимущества модели — современный дизайн и просторный салон. Возможны мелкие недочёты по электрике и отделке, что характерно для многих машин в сегменте. Об этом сообщает 110KM.

Renault Logan: практичность без сюрпризов

Renault Logan давно заработал репутацию "рабочей лошадки". Чаще всего встречаются версии с двигателем 1.6. Восьмиклапанный мотор не динамичен, но крайне живуч. Эксперты советуют избегать Logan с автоматом из-за проблем с соленоидами и перегревом, однако в целом модель подкупает простотой конструкции и доступностью запчастей — особенно в сравнении с машинами из списков нежелательных к покупке.

"Подержанные автомобили привлекательны ценой, но риск скрытых дефектов всегда остаётся, поэтому диагностика перед покупкой должна быть обязательной" — отмечает судебный товаровед, обозреватель Pravda. ru Виктор Алексеевич Нечаев.

Сравнение альтернатив Lada Granta

Kia Rio и Volkswagen Polo предлагают лучший баланс комфорта и управляемости. Lada Vesta выигрывает за счёт стоимости обслуживания и адаптации к российским дорогам. Renault Logan делает ставку на надёжность и минимальные расходы.

Популярные вопросы о выборе альтернатив Lada Granta

Какая модель самая надёжная?
Polo и Logan чаще оказываются предсказуемыми.

Стоит ли переплачивать за автомат?
Да — если коробка обслуживалась должным образом.

Реально ли найти "живой" вариант до миллиона?
Да, при внимательном поиске.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada рынок автомобиль
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Последние материалы
Ликвидное жильё долго не задерживается: рынок подталкивает к быстрым решениям
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Маринад, что спасает даже сухую грудку: отбивные получаются тающими и сочными
Зима сереет, а сад — нет: растения, которые остаются зелёными даже в морозы
Красива осенью, урожайна летом: гибрид, который работает как декор и как ягодник
Полмиллиона новых диагнозов за год: простые изменения, которые снижают риск ожирения
Зима обнажила ваш сад? 6 быстрых решений вернуть приватность за 48 часов
Музыка, свет и народные традиции: фестивали, которые превращают поездку в приключение
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Горячий чай раскрывает правду: бумажные стаканчики оказались не такими безвредными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.