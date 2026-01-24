Гранта больше не единственный вариант: какие авто за миллион удивят вас на вторичке

Рынок подержанных автомобилей сегодня выглядит куда живее, чем сегмент новых машин. Цены растут, а покупатели всё чаще ищут проверенные варианты с пробегом. Lada Granta по-прежнему остаётся бестселлером, но даже в бюджете до миллиона рублей у неё есть реальные конкуренты.

Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Rio

Почему покупатели ищут замену Granta

Granta ценят за простоту, доступные запчасти и низкую стоимость владения. Однако не всех устраивает уровень комфорта или оснащение. На вторичном рынке за те же деньги можно найти модели с более приятным салоном, лучшей управляемостью или проверенными автоматами. На фоне высокой конкуренции покупатели всё чаще обращают внимание на надёжные бюджетные модели.

Автоэксперт Александр Виноградов выделил несколько автомобилей, которые способны навязать конкуренцию популярной модели Lada.

Kia Rio: ставка на комфорт и привычную надёжность

Одним из самых популярных вариантов становится Kia Rio третьего поколения. В России автомобиль предлагался с моторами 1.4 и 1.6 литра. Более мощные версии иногда сталкивались с протечками прокладки ГБЦ и износом катализатора, но проблемы хорошо изучены. Предпочтительнее автомат: механика иногда имеет износ блокировочного кольца второй передачи. В остальном Rio радует предсказуемым поведением и умеренным расходом.

"При покупке автомобиля с пробегом важно учитывать качество предыдущего обслуживания: именно оно чаще всего определяет, насколько надёжной окажется конкретная машина" — считает автоэксперт-оценщик, обозреватель Pravda. ru Громов Александр Викторович.

Volkswagen Polo: сбалансированный немецкий подход

Рестайлинговый Volkswagen Polo с мотором 1.6 на 110 л. с. считается одним из самых удачных в классе. У двигателя нет "болячек" ранних версий, а коробки — и механическая, и автоматическая — зарекомендовали себя отлично. Polo отличается точной управляемостью и качественной сборкой, но важно проверить историю обслуживания, чтобы избежать последствий экономии прежнего владельца.

Lada Vesta: шаг вперёд среди отечественных моделей

Vesta с пробегом — подходящий вариант для тех, кто не готов уходить от бренда Lada. Оптимален мотор 1.6 на 106 л. с., тогда как у ранних 1.8 встречался повышенный расход масла. Механика прочнее вариатора. Преимущества модели — современный дизайн и просторный салон. Возможны мелкие недочёты по электрике и отделке, что характерно для многих машин в сегменте. Об этом сообщает 110KM.

Renault Logan: практичность без сюрпризов

Renault Logan давно заработал репутацию "рабочей лошадки". Чаще всего встречаются версии с двигателем 1.6. Восьмиклапанный мотор не динамичен, но крайне живуч. Эксперты советуют избегать Logan с автоматом из-за проблем с соленоидами и перегревом, однако в целом модель подкупает простотой конструкции и доступностью запчастей — особенно в сравнении с машинами из списков нежелательных к покупке.

"Подержанные автомобили привлекательны ценой, но риск скрытых дефектов всегда остаётся, поэтому диагностика перед покупкой должна быть обязательной" — отмечает судебный товаровед, обозреватель Pravda. ru Виктор Алексеевич Нечаев.

Сравнение альтернатив Lada Granta

Kia Rio и Volkswagen Polo предлагают лучший баланс комфорта и управляемости. Lada Vesta выигрывает за счёт стоимости обслуживания и адаптации к российским дорогам. Renault Logan делает ставку на надёжность и минимальные расходы.

Популярные вопросы о выборе альтернатив Lada Granta

Какая модель самая надёжная?

Polo и Logan чаще оказываются предсказуемыми.

Стоит ли переплачивать за автомат?

Да — если коробка обслуживалась должным образом.

Реально ли найти "живой" вариант до миллиона?

Да, при внимательном поиске.