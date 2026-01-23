Параллельный импорт держится на них: эти автомобили остаются выгодными в 2026 году

Несмотря на очередное повышение утилизационного сбора с 1 января, возможность недорого привезти иномарку в Россию всё ещё сохраняется. В линейке Volkswagen есть модели, которые укладываются в льготные параметры и остаются привлекательными по цене. Речь идёт об автомобилях с двигателями мощностью до 160 л. с., которые особенно востребованы в условиях параллельного импорта. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volkswagen Polo Sedan

Как работает льготный утильсбор

С начала года в России действует обновлённая методика расчёта утилизационного сбора. Льготные ставки применяются только к легковым автомобилям с мощностью двигателя не выше 160 л. с. Это автоматически отсеивает большинство мощных версий, но оставляет широкий выбор в сегменте городских седанов, хэтчбеков и компактных лифтбеков.

Для бренда Volkswagen это означает, что ряд моделей, выпускаемых в том числе для китайского рынка, можно привезти по заметно более низкой итоговой стоимости. Особенно выгодно это выглядит на фоне цен на официально представленные аналоги.

Volkswagen Golf: классика без переплаты

Один из самых универсальных вариантов — Volkswagen Golf. Модель предлагается с бензиновыми моторами объёмом 1,2, 1,5 и 2,0 литра, а мощность варьируется от 116 до 160 л. с. В зависимости от версии доступны механическая коробка передач и семиступенчатый "робот", привод — передний.

Цена при ввозе начинается примерно от 1,8 млн рублей, что делает Golf одним из самых доступных автомобилей в своём классе с европейским происхождением и современным оснащением.

Volkswagen Lamando: ставка на дизайн

Lamando ориентирован на тех, кто ищет более выразительный внешний вид. Седан оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 160 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — исключительно передний.

Стоимость автомобиля при параллельном импорте стартует от 2,95 млн рублей. За эти деньги покупатель получает современный дизайн и актуальные технологии, при этом модель полностью укладывается в льготный диапазон утильсбора.

Volkswagen Sagitar: баланс цены и оснащения

Sagitar занимает промежуточное положение между компактными и среднеразмерными седанами. Он предлагается с 1,5-литровым двигателем в версиях на 110 и 160 л. с., а также с автоматической или роботизированной трансмиссией.

Цены начинаются примерно от 1,95 млн рублей. Эта модель часто рассматривается как альтернатива более дорогим европейским седанам, особенно с учётом оснащения и пространства в салоне.

Volkswagen Passat: простор по доступной цене

Passat в версии для параллельного импорта оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л. с. В паре с ним работает семиступенчатый "робот", привод — передний.

Минимальная стоимость — около 1,55 млн рублей, что делает Passat одним из самых выгодных предложений в сегменте D-класса, особенно с учётом надёжности Volkswagen на вторичном рынке.

Volkswagen Polo Plus: самый бюджетный вариант

Polo Plus остаётся наиболее доступной моделью в списке. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым мотором мощностью 113 л. с. и классическим шестиступенчатым "автоматом".

Цена начинается от 1,2 млн рублей, что делает Polo Plus привлекательным вариантом для города, особенно для тех, кто ищет экономичный автомобиль с автоматической коробкой передач.

Сравнение моделей Volkswagen с льготным утильсбором

Golf подойдёт тем, кто ценит универсальность и компактность. Passat и Sagitar выигрывают за счёт пространства и комфорта в дальних поездках. Lamando делает ставку на внешний вид и современный имидж, а Polo Plus остаётся самым рациональным выбором с точки зрения бюджета и эксплуатации.

Плюсы и минусы ввоза Volkswagen из-за границы

Импорт таких автомобилей остаётся востребованным, но требует взвешенного подхода.

Преимущества:

снижение итоговой цены за счёт льготного утильсбора;

доступ к моделям, не представленным официально;

широкий выбор комплектаций и двигателей.

Недостатки:

ограниченная гарантийная поддержка;

зависимость цены от логистики и курса валют;

необходимость проверки происхождения автомобиля.

Советы по выбору Volkswagen для параллельного импорта

Проверяйте мощность двигателя — не выше 160 л. с.

Сравнивайте версии для разных рынков.

Учитывайте доступность сервисного обслуживания.

Оценивайте итоговую цену с учётом всех сборов.

Работайте только с проверенными поставщиками.

Популярные вопросы о Volkswagen с льготным утильсбором

Какие модели Volkswagen попадают под льготы?

Это автомобили с мощностью двигателя до 160 л. с., включая Golf, Passat, Sagitar, Lamando и Polo Plus.

Сколько можно сэкономить при ввозе?

Экономия может составлять сотни тысяч рублей по сравнению с аналогами на российском рынке.

Что лучше выбрать для города?

Для городской эксплуатации оптимальны Polo Plus и Golf благодаря компактным размерам и умерному расходу топлива.