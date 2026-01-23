Китай давит, Европа сдает позиции: параллельный импорт авто резко меняет правила

Параллельный импорт автомобилей в России в 2025 году заметно изменился и уже не выглядит таким однородным, как ещё год назад. На фоне санкций, роста логистических издержек и повышения утильсбора одни направления усилились, а другие потеряли позиции. Тем не менее ввоз иномарок по-прежнему остаётся экономически оправданным для ряда моделей и сегментов. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выгрузка автомобиля из контейнера

Как меняется рынок параллельного импорта

По итогам 2025 года в Россию ввезли 172 тысячи новых легковых автомобилей по альтернативным схемам — на 5% меньше, чем годом ранее. Это первое ощутимое снижение после резкого роста, последовавшего за уходом официальных дилеров. Одновременно изменилась и структура поставок: рынок стал более "восточным".

Китай вышел в безусловные лидеры, обеспечив более 40% всех поставок новых машин. Из КНР ввезли 71,3 тысячи автомобилей, что на 22% больше показателей 2024 года. Активно завозятся как китайские бренды, так и модели глобальных марок, собранные на местных заводах.

Новые логистические маршруты и страны-доноры

Традиционные транзитные каналы через Киргизию и Беларусь заметно просели. Поставки через Киргизию сократились на 24%, через Беларусь — на 34%, что связано с усилением таможенного контроля. На этом фоне резко выделилась Южная Корея: прямые поставки выросли на 269% и достигли 12,2 тысячи автомобилей, что говорит о формировании новых устойчивых маршрутов.

Какие бренды ввозят чаще всего

Лидером серого импорта остаётся Toyota — более 30 тысяч новых машин за год, рост составил 45%. За ней следует BMW с результатом 18 тысяч автомобилей (+35%). Высокий спрос на премиум подтверждает, что обеспеченная аудитория сохраняет интерес к иномаркам даже в сложных условиях.

Geely, напротив, показал снижение на 29%, а гибридные модели Lixiang потеряли 57% объёма после запуска официальных продаж. В пятёрку также входит Mercedes-Benz с ростом на 32%. В топ-10 стабильно удерживаются Mazda, Volkswagen, KIA, Audi и Lexus.

Самые выгодные новые модели

Среди наиболее востребованных — гибридные Toyota Camry и RAV4 с 2-литровыми моторами. Их ввозят из Китая и стран Ближнего Востока, а цены варьируются от 3,5 до 6,5 млн рублей в зависимости от кузова и комплектации.

В премиальном сегменте популярны BMW X5 и X6 серий G05/G06, а также Mercedes-Benz GLE (W167). Эти кроссоверы поставляются через Беларусь, Казахстан и ОАЭ, а стартовые цены начинаются от 8,5-9 млн рублей. Отдельно выделяются Kia Sorento и Hyundai Tucson из Южной Кореи — 3,8-4,5 млн рублей, что делает их конкурентоспособными в классе.

Подержанные авто: рекорд и смена фаворитов

Ввоз автомобилей с пробегом в 2025 году стал рекордным: 493,8 тысячи легковых машин, а с учётом LCV — более полумиллиона. Основной объём по-прежнему идёт из Японии — 215,6 тысячи авто, почти все с правым рулём.

Однако самые высокие темпы роста показали Южная Корея (+99%), Китай (рост в 3,5 раза) и Грузия (+191%). Это отражает общий разворот рынка в сторону Азии и растущий интерес к подержанным китайским автомобилям, которые всё активнее конкурируют с японскими и корейскими моделями. Среди брендов лидируют Toyota и Honda, а наибольшую динамику продемонстрировали Hyundai и Audi.

Самые популярные подержанные модели

Абсолютный лидер — Honda Freed второго поколения с гибридной установкой. Компактный минивэн ценят за экономичность и практичность, цены — 1,8-2,4 млн рублей. Активно ввозят Honda Fit (Jazz) за 1,5-2,2 млн и Toyota Corolla с мотором 1,8 — 1,7-2,5 млн рублей.

Сохраняется интерес к Toyota C-HR и другим гибридам мощностью до 160 л. с., что связано с расчётом утильсбора. Из Кореи ранее массово ввозили Hyundai Palisade и Kia Carnival, но после декабрьского повышения ставок рынок сместился в сторону Tucson, Sportage, BMW X1 и седанов Kia K5.

Сравнение: новые и подержанные авто из-за рубежа

Новые автомобили выгодны тем, кто ищет актуальные технологии, гибридные силовые установки и премиальные комплектации. Подержанные иномарки остаются оптимальным выбором по цене, особенно при ввозе машин с умеренной мощностью и проверенной репутацией.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Параллельный импорт сохраняет разнообразие на рынке. Он даёт доступ к моделям, официально не представленным в стране, и позволяет выбирать между бензиновыми, дизельными и гибридными версиями.

Преимущества:

широкий выбор брендов и комплектаций;

возможность сэкономить по сравнению с локальными ценами;

доступ к качественным подержанным авто.

Недостатки:

риски с гарантией и сервисом;

зависимость от утильсбора и таможенных правил;

сложная логистика для отдельных моделей.

Советы по выбору авто для ввоза

Оценивайте влияние утильсбора на итоговую цену.

Предпочитайте модели с двигателями до 160 л. с.

Проверяйте историю автомобиля и страну сборки.

Сравнивайте предложения из Китая, Японии и Кореи.

Учитывайте доступность сервиса и запчастей.

Популярные вопросы о параллельном импорте автомобилей

Какие авто сейчас выгоднее всего ввозить?

Наиболее оправданы гибридные Toyota, корейские кроссоверы и японские подержанные модели с малым объёмом двигателя.

Сколько стоит привезти авто из-за рубежа?

Цена зависит от страны, мощности двигателя и утильсбора, но разница с рынком РФ может достигать сотен тысяч рублей.

Что лучше — новый или подержанный автомобиль?

Новый подойдёт для тех, кто ценит технологии и статус, подержанный — для рациональной экономии.