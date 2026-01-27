Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике

Сказать, что дизельные легковушки в СССР совсем не выпускали, нельзя. Они были, но производились малыми партиями и особой популярностью не пользовались. Как-то не складывалось в Советском Союзе с дизелями для легковых машин.

Фото: Own work by IlIPEK111, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ GAZ-24

Первые попытки создать советский дизель

Еще до Великой Отечественной войны была попытка создать такой мотор хотя бы под грузовики. Разрабатываемый агрегат даже назвали по сокращенной партийной кличке и фамилии вождя — "Коджу" (Коба Джугашвили), видимо, по-советски надеясь на успех. Но до ума мотор так и не довели: началась война.

В 1947-м сделали очередную попытку, увенчавшуюся некоторым успехом. В Ярославле стали производить моторы, являющиеся копией американских GMC-71. Их устанавливали изначально на ярославские, потом на минские грузовики, и даже на столичные автобусы ЗиС-154. О дизелях для легковых машин тогда никто и не думал.

Как иностранцы ставили на советские легковушки свои дизели

Первой легковушкой, в бак которой можно было бы заливать солярку, могла стать "Победа". Для нее в одном из послевоенных КБ, где на совавтопром работали немцы, занимались дизельным мотором. Но до серийного производства дело так и не дошло.

В 1950-х актуальность дизелей для легковушек стала особенно насущной. Все дело заключалось в экспорте советских машин. Нельзя сказать, что за границей они шли на ура, но все-таки продавались и приносили нужную для восстановления народного хозяйства валюту.

Если и так недорогие советские авто оснастить еще и экономичным дизелем, то интерес к ним на Западе наверняка вырос бы. Этим озаботилось не правительство СССР (!), а бельгийская компания Scaldia Volga — партнер ГАЗа, продававший "Волги и "Москвичи"" в Европе. "Скооперировавшись" с фирмой Sobimpex, она стала комплектовать советские машины, поставляемые без двигателей, своими дизелями.

Так, "Москвич-407" получил агрегат Perkins в 1,62 л, выдававший 43 "лошади" (штатный развивал 45 л. с.). "Новинка" получила даже второе имя — Scaldia 1400 Diesel. Подобные, но более мощные (Rover, до 65 л. с.) моторы ставили и на ГАЗ-21. На родине самые поздние модели получили бензиновый агрегат в 80-85 л. с. Однако заграничный "родственник", хоть и разгонялся до 115 км/ч, был экономичнее. Такое качество очень нравилось европейским таксистам.

Позже бельгийцы стали комплектовать дизелями ГАЗ-24 (Indenor-Peugeot в 70 л. с.) и "Москвич-408". Любопытно, что заграничными моторами стали "баловать" и "Волги", сходившие с главного конвейера ГАЗа. Правда, выпустили их совсем немного — эксклюзивные движки ставили опционально, по заказу.

Некоторые советские граждане, работавшие за рубежом, привозили домой ГАЗ-24 с дизельными моторами. Только представьте, какой был шок у посетителей АЗС, когда шофер с виду обычной "двадцать четверки" лихо заливал в бак не бензин, а солярку! Просто большинство и не догадывалось, что на легковушки, в т. ч. советские, где-то ставят небензиновые моторы.

В Италии компания Martorelli ставила дизельные агрегаты Peugeot (76 л. с.) и Fiat (72 л. с.), а также Venture Motori (сто "лошадей") на импортируемые советские УАЗ-469.

Почему никто не хотел выпускать дизельные легковушки в СССР

Конечно, причины были. Одна из них - переход неповоротливого советского автопрома на другой тип двигателя "сулил" пусть и временную, но остановку производства.

А это значит — невыполнение плана, лишение премий и т. п. Кому это надо? Ни рабочему, ни руководителю не хочется лишаться выплат. К тому же бензиновые легковушки и так хорошо брали: за ними стояла очередь на несколько лет вперед. От добра добра не ищут!

Второй момент - суровые климатические условия. В морозы дизели плохо заводились. Солярка нужна была особая — зимняя, т. к. летняя превращалась в сильные холода в подобие сливочного масла. Какой уж тут запуск двигателя!

Третий момент - качество топлива, к которому дизель очень чувствителен. Если в пределах мегаполисов можно было еще как-то организовать поставки хорошего горючего, то в масштабе огромной страны это было бы трудным делом, которое и сегодня-то толком не сделано.

И последнее: в СССР стоимость горючего волновала разве что частников, и то — весьма относительно. За полцены можно было запросто приобрести топливо у шоферов, работавших на предприятиях, автобазах в колхозах, совхозах. А что касается госструктур или военных, то там со стоимостью топлива и вовсе не заморачивались.

Дальнейшие эксперименты с дизелями для легковушек

Работа все же над мотором велась, причем, аж с 1965 года, когда на ЗМЗ сделали агрегат на 60 л. с., первым "носителем" которого стала "Волга" ГАЗ-21. В 1984-м мотор уже для ГАЗ-24 усовершенствовали, доведя мощность до 68 л. с. Одновременно на Заволжском заводе даже проектировали дизель на 3 цилиндра. Но все остановилось на экспериментальной стадии.

И только ближе к 1990-м что-то стало вырисовываться — правда, опять не без помощи Запада. На АЗЛК запустили М-2141 и под капот решили установить дизель KHD от Ford Sierra. В таком виде авто хотели продавать за рубеж. Однако, что было вполне ожидаемо, машина оказалась неконкурентноспособной, дорогой — покупать ее не хотели ни на Западе, ни дома. В итоге выпущенная серия оказалась маленькой, и большинство "Москвичей-2141" с дизелем осталось на родине.

Попытки "дизелизации" на ВАЗе

В Тольятти тоже хотели оснастить некоторые свои модели экономичным мотором. Там роль базового агрегата играл ВАЗ-2103, который переделывали "под солярку" вместе с НАМИ. Получилось не очень: моторчик в 45 л. с. поставили было на "Ниву", но он оказался ненадежным, т. к. не выдерживал больших нагрузок и быстро изнашивался.

Провели модернизацию и создали дизель ВАЗ-341. В начале 80-х его поставили на ВАЗ-2101, потом хотели им комплектовать "пятерку". В итоге он все-таки "прижился" на "универсале" ВАЗ-2104. Объем — 1,45 л при 54 "лошадях". Машина получила индекс "21045" и выпускалась небольшими партиями. Спрос был невелик, и всего произвели 13 тыс. единиц техники.

После СССР

Попытки тоже были неудачными. Ближе к началу 2000-х в подмосковном Чехове выпускали скромными партиями ВАЗ-21215 — "Ниву" с дизелем Peugeot XUD9ND на экспорт. Но стоимость машины была больше обычных "Нив" в несколько раз. В итоге внедорожник лишился своего главного козыря за границей — доступности по цене.

Последняя отечественная попытка — оснащение "Волги" ГАЗ-3110 силовым агрегатом ГАЗ-560, который производился по лицензии из Австрии. Движок имел объем 2,1 л, выдавал 110 л. с. Однако цена авто с таким мотором явно была высоковатой, и покупали его неохотно. Увы — на этом история советских и российских дизелей собственной разработки закончилась и продолжится ли — кто знает…