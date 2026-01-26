ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР

"Соответствующие органы" всегда нуждались в скоростных автомобилях, и в разные годы эту проблему решали по-своему. Однако и до Великой Отечественной войны, и после нее машины подобного типа имели общую характерную особенность.
Внешне они никак не отличались от серийных "собратьев". Распознать спецавтомобиль мог разве что опытный "гаишник" или сам сотрудник ведомства. Всего Горьковский автозавод выпустил более 2 тысяч подобных легковушек. А производились они вплоть до 1993 года. Но как все начиналось?
На первых порах спецслужбы СССР для погонь и слежек использовали заграничные автомобили. Однако ситуация изменилась, когда к 1932 году удалось наладить выпуск ГАЗ-А. По сути, это морально устаревшая машина, являющаяся копией "Форда".
Но, когда заводчане получили распоряжение о создании спецмашины, они использовали "тайный" козырь — имевшиеся у них на руках документы на постройку шестицилиндрового Ford Model 40, в СССР ставшего позднее известным, как "эмка", т. е. М-1.
Эту модель чекисты присмотрели и для себя. Но ее нужно было сделать мощнее, оставив неприметной. Как? В Штатах Генри Форд начал массово устанавливать на свои авто моторы с восемью цилиндрами, вместо шести. "Модель 40" не стала исключением. В СССР об этом узнали, и НКВД новыми движками сразу заинтересовался.
Испытывали два мотора: на 65 л. с. (объемом 3,6 л) и 95 "лошадей" (3,9 л). Результаты тут же засекретили, а моторами стали комплектовать "спецэмки". Даже сегодня неизвестно, сколько таких машин было выпущено.
К 1938 году горьковчане разработали свой мотор, взяв за основу Dodge D5. Изначально он имел мощность в 100 л. с. при 3,56 л. Но такой движок плохо влезал в "эмку". Поэтому его дефорсировали и уменьшили.
Так, под капотом машины, получившей индекс ГАЗ-11, появился ДВС в 76 л. с. и объемом 3,485 л. От штатной внешне легковушка отличалась разве что более выпуклой радиаторной решеткой. Во время войны спецавтомобили не выпускали — было не до них.
После войны роль "догонялок" сначала играли трофейные немецкие авто. Однако чекистам нужна была машина, внешне никак не отличавшаяся от серийной, что и отразилось в техзадании, которое получил ГАЗ. В то время на конвейер завода ставили легендарную "Победу" ГАЗ-М20.
Интересно: сначала ее хотели комплектовать 6-цилиндровым мотором. Сталину это не понравилось — в стране был дефицит горючего. Проект срочно переориентировали на четыхцилиндровый вариант. Но и первый двигатель пустили в дело: им оснащали представительский ЗиМ-12.
А вот уже позже этот ДВС, являвшийся, по сути, "сердцем" грузовика ГАЗ-51, поставили на "заряженную" версию ГАЗ-М20, предназначавшуюся для МГБ. Правда, двигатель пришлось модернизировать, чтобы увеличить мощность с 70 до 90 "лошадей". Авто получило индекс М-20Г (иной вариант — М-26).
В итоге, по сравнению с серийной, специальная "Победа" развивала 132 км/ч вместо "положенных" 105 км/ч. М-20Г производилась в период 1956-58 годы: один экземпляр и сегодня можно увидеть в музейном отделе Гараже особого назначения.
Разумеется, машина сразу же попала в поле зрения спецслужб: для ее "модернизации" применили мотор от … правительственной "Чайки". Остается только посочувствовать и удивиться конструкторам, которые непонятно каким образом воткнули агрегат под капот "двадцать первой" без изменения ее внешнего вида. Ведь вместо 4-цилиндрового движка "воткнули" восьмицилиндровый!
На первых порах использовали "родную" трансмиссию от ГАЗ-М20. Но, увы — коробка не выдерживала мощности даже дефорсированного до 160 л. с. двигателя и рассыпалась буквально на глазах. Пришлось поставить "автомат" от "Чайки" — сразу все вошло в норму. Тогда и мотор оставили без изменений с его 195-ю лошадиными силами.
Кстати, им комплектовали армейский БРДМ. Можно представить, как ездила спецлегковушка: разгон до "сотки" занимал 13 сек., в то время как у серийной "Победы" — 34 секунды. В 1962–1970 годы произвели более 600 спецмашин, получивших индекс ГАЗ-23 и ГАЗ-23Б (модифицированная версия с другой облицовкой радиатора).
Тут все было проще: машину изначально проектировали под 8-цилиндровый мотор, так что места под капотом хватало. Первый спецавтомобиль на базе обычной "Волги" получил индекс ГАЗ-24-24 и оснащался мотором в 195 л. с., работавшим в паре все с той же АКПП от ГАЗ-13.
Любопытно, что машину собирали поштучно и заботились о ее ресурсе — кузов покрывали оловом, чтобы он не ржавел. А еще оснащали гидроусилителем руля, подвеской с утолщенными деталями. "Максималка" ГАЗ-24-24 достигала 170 км/ч. Была и модификация 24-25, предназначенная для комплектования средствами связи. И та, и другая модели почти не отличались от "конвейерских" авто.
Все различие — в низкой посадке и паре выхлопных труб. После начала производства ГАЗ-24-10 стали выпускать "спецдвойника": 24-34 с уже 8-цилиндровым двигателем.
На машину, изготавливавшуюся под нужды КГБ, поставили дефорсированный силовой агрегат в 5,53 л от "Чайки" ГАЗ-14, развивавший "всего" 200 "лошадей". От лимузина взяли и автоматическую трансмиссию. Машина получилась довольно тяжелой, поэтому для ГАИ решили выпускать "Волги" с мотором, у которого объем понизили до 4,25 л, а мощность — до160 л. с.
По сути, это опять же был двигатель от грузовика ГАЗ-53. Но планы так и не реализовали. Инспекторы получили модель ГАЗ-31028, комплектовавшуюся роторным двигателем ВАЗ-413, разработанным в союзе с тольяттинцами. Коробку пришлось ставить от "Жигулей", а кардан — от "РАФика".
Зато машина получилась компактной и внешне никак не отличалась от серийных. Скорость набирала быстро: правда, роторный мотор служил совсем не долго. Но это уже тема для другого разговора, к которой мы обязательно вернемся.
