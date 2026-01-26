ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР

"Соответствующие органы" всегда нуждались в скоростных автомобилях, и в разные годы эту проблему решали по-своему. Однако и до Великой Отечественной войны, и после нее машины подобного типа имели общую характерную особенность.

Фото: Own work by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAZ-3102 "Volga"

Внешне они никак не отличались от серийных "собратьев". Распознать спецавтомобиль мог разве что опытный "гаишник" или сам сотрудник ведомства. Всего Горьковский автозавод выпустил более 2 тысяч подобных легковушек. А производились они вплоть до 1993 года. Но как все начиналось?

Тридцатые годы ХХ века

На первых порах спецслужбы СССР для погонь и слежек использовали заграничные автомобили. Однако ситуация изменилась, когда к 1932 году удалось наладить выпуск ГАЗ-А. По сути, это морально устаревшая машина, являющаяся копией "Форда".

Но, когда заводчане получили распоряжение о создании спецмашины, они использовали "тайный" козырь — имевшиеся у них на руках документы на постройку шестицилиндрового Ford Model 40, в СССР ставшего позднее известным, как "эмка", т. е. М-1.

Эту модель чекисты присмотрели и для себя. Но ее нужно было сделать мощнее, оставив неприметной. Как? В Штатах Генри Форд начал массово устанавливать на свои авто моторы с восемью цилиндрами, вместо шести. "Модель 40" не стала исключением. В СССР об этом узнали, и НКВД новыми движками сразу заинтересовался.

Испытывали два мотора: на 65 л. с. (объемом 3,6 л) и 95 "лошадей" (3,9 л). Результаты тут же засекретили, а моторами стали комплектовать "спецэмки". Даже сегодня неизвестно, сколько таких машин было выпущено.

"Импортозамещение"

К 1938 году горьковчане разработали свой мотор, взяв за основу Dodge D5. Изначально он имел мощность в 100 л. с. при 3,56 л. Но такой движок плохо влезал в "эмку". Поэтому его дефорсировали и уменьшили.

Так, под капотом машины, получившей индекс ГАЗ-11, появился ДВС в 76 л. с. и объемом 3,485 л. От штатной внешне легковушка отличалась разве что более выпуклой радиаторной решеткой. Во время войны спецавтомобили не выпускали — было не до них.

Новые идеи и машины

После войны роль "догонялок" сначала играли трофейные немецкие авто. Однако чекистам нужна была машина, внешне никак не отличавшаяся от серийной, что и отразилось в техзадании, которое получил ГАЗ. В то время на конвейер завода ставили легендарную "Победу" ГАЗ-М20.

Интересно: сначала ее хотели комплектовать 6-цилиндровым мотором. Сталину это не понравилось — в стране был дефицит горючего. Проект срочно переориентировали на четыхцилиндровый вариант. Но и первый двигатель пустили в дело: им оснащали представительский ЗиМ-12.

А вот уже позже этот ДВС, являвшийся, по сути, "сердцем" грузовика ГАЗ-51, поставили на "заряженную" версию ГАЗ-М20, предназначавшуюся для МГБ. Правда, двигатель пришлось модернизировать, чтобы увеличить мощность с 70 до 90 "лошадей". Авто получило индекс М-20Г (иной вариант — М-26).

В итоге, по сравнению с серийной, специальная "Победа" развивала 132 км/ч вместо "положенных" 105 км/ч. М-20Г производилась в период 1956-58 годы: один экземпляр и сегодня можно увидеть в музейном отделе Гараже особого назначения.

"Волга" ГАЗ-21

Разумеется, машина сразу же попала в поле зрения спецслужб: для ее "модернизации" применили мотор от … правительственной "Чайки". Остается только посочувствовать и удивиться конструкторам, которые непонятно каким образом воткнули агрегат под капот "двадцать первой" без изменения ее внешнего вида. Ведь вместо 4-цилиндрового движка "воткнули" восьмицилиндровый!

На первых порах использовали "родную" трансмиссию от ГАЗ-М20. Но, увы — коробка не выдерживала мощности даже дефорсированного до 160 л. с. двигателя и рассыпалась буквально на глазах. Пришлось поставить "автомат" от "Чайки" — сразу все вошло в норму. Тогда и мотор оставили без изменений с его 195-ю лошадиными силами.

Кстати, им комплектовали армейский БРДМ. Можно представить, как ездила спецлегковушка: разгон до "сотки" занимал 13 сек., в то время как у серийной "Победы" — 34 секунды. В 1962–1970 годы произвели более 600 спецмашин, получивших индекс ГАЗ-23 и ГАЗ-23Б (модифицированная версия с другой облицовкой радиатора).

"Волга" ГАЗ-24

Тут все было проще: машину изначально проектировали под 8-цилиндровый мотор, так что места под капотом хватало. Первый спецавтомобиль на базе обычной "Волги" получил индекс ГАЗ-24-24 и оснащался мотором в 195 л. с., работавшим в паре все с той же АКПП от ГАЗ-13.

Любопытно, что машину собирали поштучно и заботились о ее ресурсе — кузов покрывали оловом, чтобы он не ржавел. А еще оснащали гидроусилителем руля, подвеской с утолщенными деталями. "Максималка" ГАЗ-24-24 достигала 170 км/ч. Была и модификация 24-25, предназначенная для комплектования средствами связи. И та, и другая модели почти не отличались от "конвейерских" авто.

Все различие — в низкой посадке и паре выхлопных труб. После начала производства ГАЗ-24-10 стали выпускать "спецдвойника": 24-34 с уже 8-цилиндровым двигателем.

ГАЗ-31013: точка в списке авто для спецслужб

На машину, изготавливавшуюся под нужды КГБ, поставили дефорсированный силовой агрегат в 5,53 л от "Чайки" ГАЗ-14, развивавший "всего" 200 "лошадей". От лимузина взяли и автоматическую трансмиссию. Машина получилась довольно тяжелой, поэтому для ГАИ решили выпускать "Волги" с мотором, у которого объем понизили до 4,25 л, а мощность — до160 л. с.

По сути, это опять же был двигатель от грузовика ГАЗ-53. Но планы так и не реализовали. Инспекторы получили модель ГАЗ-31028, комплектовавшуюся роторным двигателем ВАЗ-413, разработанным в союзе с тольяттинцами. Коробку пришлось ставить от "Жигулей", а кардан — от "РАФика".

Зато машина получилась компактной и внешне никак не отличалась от серийных. Скорость набирала быстро: правда, роторный мотор служил совсем не долго. Но это уже тема для другого разговора, к которой мы обязательно вернемся.