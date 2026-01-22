Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует

Авто

За последние десятилетия автомобиль стал сложной электронной системой, где безопасность всё чаще определяется не навыками водителя, а набором алгоритмов и датчиков. За лаконичными аббревиатурами на приборной панели скрываются технологии, которые незаметно вмешиваются в управление и способны предотвратить аварию ещё до того, как человек осознает опасность.

Приборная панель в машине
Фото: pixabay.com by svetlanapytra is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Приборная панель в машине

Три буквы как стандарт безопасности

Массовое внедрение электронных систем началось в 1970-х годах с появления антиблокировочной системы тормозов. ABS впервые применили на серийных автомобилях Mercedes-Benz, и со временем она стала отраслевым стандартом. Принцип её работы относительно прост: система не допускает блокировки колёс при резком торможении, сохраняя управляемость машины.

Позднее автопром получил системы курсовой устойчивости, известные под разными названиями — ESP, ESC, VSA, PSM. Несмотря на различия в брендинге, все они выполняют одну задачу: предотвращают занос и потерю траектории. Электроника анализирует скорость вращения колёс, положение кузова и угол поворота руля, а затем выборочно подтормаживает колёса и корректирует тягу двигателя.

От авиации к серийным авто

Часть технологий стабилизации пришла в автопром из авиации, но в адаптированном виде. Некоторые датчики, например фиксирующие риск переворота, важнее для работы подушек безопасности, чем для самой стабилизации. При этом эйрбеги при переворотах срабатывают не всегда, поскольку в ряде сценариев это может повысить травмоопасность.

Развитие электроники привело к появлению целых комплексов ассистентов водителя — ADAS. В них входят адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение, распознавание знаков и препятствий. Такие системы используют камеры, радары, лидары и ультразвуковые датчики, формируя цифровую модель пространства вокруг автомобиля, сообщает 110km.ru.

Помощь, а не автопилот

Несмотря на маркетинговые заявления, полностью автономное вождение остаётся перспективой будущего. Даже самые продвинутые ассистенты требуют постоянного контроля со стороны водителя. Ответственность за управление по-прежнему лежит на человеке, а электроника лишь снижает нагрузку и страхует от ошибок.

Наряду со сложными системами используются и простые, но эффективные решения. Помощник старта на подъёме удерживает автомобиль от отката, Auto Hold фиксирует машину до нажатия на газ, EBD перераспределяет тормозные усилия, а Brake Assist усиливает торможение при экстренной реакции. Эти технологии работают незаметно, но именно они часто оказываются решающими в критический момент.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения
Серебряная подсказка о Вселенной: древний кубок оказался немым рассказом о мире
Сейчас читают
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Последние материалы
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Все жмут сильнее — и стоят дольше: что на самом деле запускает дорожный коллапс
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
До космонавтов ближе, чем до людей: место на Земле, где цивилизация исчезает
Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.