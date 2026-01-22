Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Все жмут сильнее — и стоят дольше: что на самом деле запускает дорожный коллапс

Авто

Пробки на дорогах десятилетиями объясняли одним и тем же сценарием — резким торможением и цепной реакцией ошибок водителей. Но новые данные показывают, что в основе заторов может лежать прямо противоположный импульс, связанный не с замедлением, а с попыткой ускориться.

Красные стоп-сигналы машин в вечерней пробке
Фото: https://unsplash.com by Kate Shashina is licensed under Free
Красные стоп-сигналы машин в вечерней пробке

От торможения к ускорению

Исследователи из Московского физико-технического института совместно с коллегами из Университета Дуйсбурга-Эссена предложили альтернативный взгляд на механизм образования транспортных заторов. Вопреки распространённой теории, ключевым фактором оказался не избыточный тормозной отклик, а стремление водителей как можно быстрее вернуться к свободному движению после локального замедления.

Этот эффект получил название "переускорение". Он возникает в момент, когда водитель или автопилот пытается компенсировать снижение скорости, одновременно сталкиваясь с ограничениями, задаваемыми движением впереди идущего автомобиля. Именно баланс между этими двумя тенденциями определяет, перерастёт ли замедление в устойчивый затор.

Конкуренция импульсов в потоке

Как поясняет профессор кафедры общей физики МФТИ Сергей Кленов, модель показывает принципиально иной источник нестабильности трафика.

"Переускорение — это поведение водителя или автопилота, при котором он стремится сильнее ускориться, чтобы вернуться к свободному движению, выбравшись из локального замедления потока", — рассказал профессор кафедры общей физики МФТИ Сергей Кленов.

Исследование опирается на теорию трёх фаз транспортного потока, разработанную профессором Борисом Кернером. В рамках этой концепции было показано, что в синхронизированном потоке вероятность переускорения резко снижается. В результате трафик приобретает метастабильный характер: небольшое замедление может исчезнуть само по себе, но при превышении критического порога становится точкой зарождения крупного затора, сообщает Газета.Ru.

Последствия для беспилотного транспорта

Дополнительный результат работы связан с выявлением нового механизма переускорения. Помимо осознанного желания ускориться, оно может возникать как побочный эффект безопасного манёвра — например, при выезде с полосы разгона или перестроении между рядами.

Важно, что такие особенности поведения проявляются не только у водителей, но и в потоках, полностью состоящих из автомобилей с адаптивным круиз-контролем. Это означает, что переускорение следует учитывать при разработке алгоритмов для беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем. Более точное понимание этого процесса может лечь в основу новых методов управления смешанным дорожным движением, где человек и автомат будут сосуществовать в одном потоке.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения
Серебряная подсказка о Вселенной: древний кубок оказался немым рассказом о мире
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Последние материалы
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Волосы чистые, а проблемы растут: привычка мыть голову может играть против вас
Ездите аккуратно, а ремонт всё ближе: привычки за рулём, которые медленно её убивают
Даже на маленькой кухне есть слепые зоны: места, где спрятаны лишние сантиметры
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Ипотека остудила рынок, но интерьер решает всё: как жильё внезапно становится дороже
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.