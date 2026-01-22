Закапал глаза — и фокус уехал: лекарства, из-за которых дорога плывёт за рулём

Даже привычные капли для глаз могут неожиданно повлиять на безопасность вождения. Некоторые препараты способны временно ухудшать зрение, замедлять реакцию и искажать восприятие дороги. Врачи предупреждают: подобные эффекты — прямой риск для водителя и окружающих.
Во время управления автомобилем критически важны чёткая фокусировка, контрастное зрение и быстрая реакция. Любые изменения зрительной картины после закапывания глаз — повод отказаться от поездки, поскольку напрямую затрагивают безопасность на дороге.
"Вождение требует стабильной четкости зрения, контрастности и быстрой реакции, поэтому любые изменения картинки после закапывания — это прямой фактор риска", — подчеркнула профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
По словам специалистов, опасность представляют препараты, вызывающие затуманивание, двоение, светобоязнь, усиление бликов от фар или проблемы с фокусировкой, сообщает Autonews.
На первом месте в списке противопоказаний — препараты, расширяющие зрачок. Такие средства временно блокируют аккомодацию и резко повышают чувствительность к свету.
"После их применения водитель может потерять способность четко видеть приборную панель и оценивать дистанцию, а яркий свет фар — ослепить его. <…> [Капли] часто используются офтальмологами для расширения глазного дна при диагностике", — пояснила врач-офтальмолог клиники "Будь Здоров" в Казани Ильсина Шаязданова.
Опасны для водителей и препараты с обратным эффектом — сужающие зрачок.
"Такие препараты тоже есть, раньше их использовали для лечения глаукомы. Они влияют на способность водить, потому что сужают поле зрения. Как чрезмерно расширяющие, так и чрезмерно сужающие зрачок капли вредны для водителя и могут изменить качество зрения", — отметила Татьяна Шилова.
После их применения за руль нельзя садиться до полного восстановления зрения, которое может занять несколько часов.
Отдельную опасность представляют капли с анестезирующим эффектом. Они снижают чувствительность роговицы и могут создавать ложное ощущение комфорта.
"Они могут снижать чувствительность роговицы, нарушать защитные рефлексы и создавать ощущение, что проблема решена, хотя на самом деле сохраняется риск повреждения и ухудшения зрения. Кроме того, такие средства могут давать заметное затуманивание", — пояснила Шилова.
К таким препаратам относятся, например, инокаин и алкаин. При боли или травме глаза врач советует не садиться за руль, а как можно скорее обратиться к офтальмологу.
Капли, быстро снимающие покраснение за счёт воздействия на сосуды, также не подходят для использования перед поездкой.
"В дороге это опасно тем, что зрение может становиться "плавающим": то лучше, то хуже. Появляются слезотечение, светобоязнь, желание протереть глаз. Важно помнить, что такие капли не лечат причину покраснения, а лишь временно маскируют симптомы", — рассказала офтальмохирург.
В эту категорию входят визин и тетризолин.
Капли, назначаемые при хронических заболеваниях, например при повышенном внутриглазном давлении, чаще всего совместимы с вождением. Однако в начале лечения или при смене схемы возможны побочные реакции, схожие с эффектами, описанными в материалах о влиянии лекарств на управление автомобилем.
"В первые дни после их назначения необходимо оценивать ситуацию и не садиться за руль, если есть любые субъективные нарушения", — рассказала Татьяна Шилова.
Примеры таких средств — пилокарпин и ксалатан.
Врачи также не рекомендуют использовать перед поездкой глазные мази и гели. Они образуют плёнку на роговице и временно ухудшают зрение.
"Побочные эффекты таких лекарств могут привести к снижению скорости реакции и концентрации внимания, сонливости и заторможенности, головокружению и нарушению координации", — предупредила Ильсина Шаязданова.
Какие капли можно использовать перед поездкой?
Безопасными считаются увлажняющие капли, которые не влияют на остроту зрения и фокусировку.
Через сколько можно садиться за руль после лечебных капель?
Это зависит от препарата: восстановление зрения может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Что лучше сделать, если после закапывания появилось затуманивание?
Отказаться от вождения и дождаться полного исчезновения симптомов.
