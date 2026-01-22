Закапал глаза — и фокус уехал: лекарства, из-за которых дорога плывёт за рулём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже привычные капли для глаз могут неожиданно повлиять на безопасность вождения. Некоторые препараты способны временно ухудшать зрение, замедлять реакцию и искажать восприятие дороги. Врачи предупреждают: подобные эффекты — прямой риск для водителя и окружающих.

Фото: Designed by Freepik by solominphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему глазные капли могут мешать вождению

Во время управления автомобилем критически важны чёткая фокусировка, контрастное зрение и быстрая реакция. Любые изменения зрительной картины после закапывания глаз — повод отказаться от поездки, поскольку напрямую затрагивают безопасность на дороге.

"Вождение требует стабильной четкости зрения, контрастности и быстрой реакции, поэтому любые изменения картинки после закапывания — это прямой фактор риска", — подчеркнула профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По словам специалистов, опасность представляют препараты, вызывающие затуманивание, двоение, светобоязнь, усиление бликов от фар или проблемы с фокусировкой, сообщает Autonews.

Капли, влияющие на размер зрачка

На первом месте в списке противопоказаний — препараты, расширяющие зрачок. Такие средства временно блокируют аккомодацию и резко повышают чувствительность к свету.

"После их применения водитель может потерять способность четко видеть приборную панель и оценивать дистанцию, а яркий свет фар — ослепить его. <…> [Капли] часто используются офтальмологами для расширения глазного дна при диагностике", — пояснила врач-офтальмолог клиники "Будь Здоров" в Казани Ильсина Шаязданова.

Опасны для водителей и препараты с обратным эффектом — сужающие зрачок.

"Такие препараты тоже есть, раньше их использовали для лечения глаукомы. Они влияют на способность водить, потому что сужают поле зрения. Как чрезмерно расширяющие, так и чрезмерно сужающие зрачок капли вредны для водителя и могут изменить качество зрения", — отметила Татьяна Шилова.

После их применения за руль нельзя садиться до полного восстановления зрения, которое может занять несколько часов.

Обезболивающие глазные препараты

Отдельную опасность представляют капли с анестезирующим эффектом. Они снижают чувствительность роговицы и могут создавать ложное ощущение комфорта.

"Они могут снижать чувствительность роговицы, нарушать защитные рефлексы и создавать ощущение, что проблема решена, хотя на самом деле сохраняется риск повреждения и ухудшения зрения. Кроме того, такие средства могут давать заметное затуманивание", — пояснила Шилова.

К таким препаратам относятся, например, инокаин и алкаин. При боли или травме глаза врач советует не садиться за руль, а как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Сосудосуживающие капли от покраснения

Капли, быстро снимающие покраснение за счёт воздействия на сосуды, также не подходят для использования перед поездкой.

"В дороге это опасно тем, что зрение может становиться "плавающим": то лучше, то хуже. Появляются слезотечение, светобоязнь, желание протереть глаз. Важно помнить, что такие капли не лечат причину покраснения, а лишь временно маскируют симптомы", — рассказала офтальмохирург.

В эту категорию входят визин и тетризолин.

Препараты от глазного давления

Капли, назначаемые при хронических заболеваниях, например при повышенном внутриглазном давлении, чаще всего совместимы с вождением. Однако в начале лечения или при смене схемы возможны побочные реакции, схожие с эффектами, описанными в материалах о влиянии лекарств на управление автомобилем.

"В первые дни после их назначения необходимо оценивать ситуацию и не садиться за руль, если есть любые субъективные нарушения", — рассказала Татьяна Шилова.

Примеры таких средств — пилокарпин и ксалатан.

Мази и гели для глаз

Врачи также не рекомендуют использовать перед поездкой глазные мази и гели. Они образуют плёнку на роговице и временно ухудшают зрение.

"Побочные эффекты таких лекарств могут привести к снижению скорости реакции и концентрации внимания, сонливости и заторможенности, головокружению и нарушению координации", — предупредила Ильсина Шаязданова.

Советы водителям

  • Внимательно изучите инструкцию к препарату, особенно раздел о влиянии на управление транспортом.
  • Обратите внимание на состав и возможные побочные эффекты.
  • Учитывайте взаимодействие нескольких лекарств, если применяете их одновременно.
  • Не используйте новые глазные капли непосредственно перед выездом.
  • Помните: перед применением любых лекарственных средств необходимо консультироваться с врачом.

Популярные вопросы о глазных каплях и вождении

Какие капли можно использовать перед поездкой?

Безопасными считаются увлажняющие капли, которые не влияют на остроту зрения и фокусировку.

Через сколько можно садиться за руль после лечебных капель?

Это зависит от препарата: восстановление зрения может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Что лучше сделать, если после закапывания появилось затуманивание?

Отказаться от вождения и дождаться полного исчезновения симптомов.

