Андрей Докучаев

Автошкола пройдена — руль недоступен: между экзаменом и дорогой выросла пропасть

Авто

Получение водительских прав в России все чаще превращается в затяжной процесс. В ряде регионов будущие водители месяцами ждут возможности сдать экзамен в ГАИ, а повторные попытки откладываются еще дольше. Ситуация уже затронула большинство субъектов страны и вызывает обеспокоенность профессионального сообщества. Об этом сообщает Autonews.

Практическое занятие с инструктором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Практическое занятие с инструктором

Очереди на экзамены: масштаб проблемы

Проблемы с записью на экзамены ГАИ фиксируются в значительной части страны. По оценкам профильных объединений, сложности с ожиданием подтверждены примерно в 70% регионов. В таких условиях кандидаты в водители нередко теряют практические навыки, а сроки обучения в автошколах фактически обесцениваются.

"В 70% регионах подтвердили наличие проблем с очередями <…> Там испытывают серьезные проблемы: кандидаты в водители ожидают даже первой попытки сдать на права полутора-два месяца, а повторной — до шести месяцев", — заявила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Наиболее острая ситуация, по данным союза, сложилась в Архангельской и Ярославской областях, а также в Алтайском и Приморском краях. В этих регионах ожидание экзамена может растягиваться на четыре-шесть месяцев, что существенно превышает разумные сроки.

Причины затяжного ожидания

Представители автошкол отмечают, что система допуска к управлению автомобилем сегодня переживает кризис. На местах сотрудники ГАИ чаще всего объясняют очереди нехваткой экзаменаторов и ограниченным рабочим временем подразделений. В то же время на федеральном уровне причины видят иначе.

"Проблемы никак не решаются и в некоторых регионах уже вышли на уровень скандала. Например, в Алтайском крае к ситуации подключились СМИ, потому что люди по шесть месяцев не могут попасть на экзамен. Но руководство местного ГАИ говорит: "Да нет, все нормально у нас". А по факту совсем ненормально", — заявила Елена Зайцева.

По словам главы союза, предложения по изменению ситуации неоднократно направлялись в МВД, правительство и профильные комиссии, однако практических результатов это не принесло.

Мнение автоэкспертов

Проблему подтверждают и независимые специалисты. Вице-президент Гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко считает, что ключевая причина — кадровый дефицит.

"Есть проблема недостаточного количества экзаменаторов. Многие подразделения не полностью укомплектованы, потому что очень сложно набрать людей (сотрудников ГАИ). Они физически не справляются с тем объемом, который у них есть. Поэтому экзамены назначаются редко, то есть не каждый месяц", — пояснил Нестеренко.

Дополнительным фактором эксперт называет действующие правила пересдачи. Если кандидат трижды не сдал экзамен, следующая попытка возможна только через полгода. По мнению Нестеренко, этот срок можно было бы сократить без ущерба для безопасности дорожного движения.

"Также проблему бы решил вопрос расширения кадрового состава <…> Я знаю подразделения ГАИ, которые не могут просто набрать сотрудников, потому что очень жесткий отбор. Такое тоже есть", — добавил он.

Сравнение: как ожидание влияет на кандидатов в водители

В регионах с короткими очередями процесс обучения и сдачи экзаменов выглядит более логичным и последовательным. Кандидаты быстрее переходят от автошколы к экзамену, не теряя навыков вождения автомобиля. В субъектах с многомесячным ожиданием ситуация иная: практические занятия приходится повторять, растут расходы на обучение, а мотивация снижается.

Плюсы и минусы действующей системы

Существующий порядок сдачи экзаменов в ГАИ имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, жесткие требования и строгий отбор направлены на повышение безопасности дорожного движения. С другой — кадровый дефицит и большие очереди создают дополнительную нагрузку на кандидатов.

К основным плюсам можно отнести:

  • контроль качества подготовки водителей;
  • единые правила экзаменов для всех регионов;
  • акцент на безопасность дорожного движения.

Минусы системы проявляются не менее отчетливо:

  • длительное ожидание первой и повторной сдачи;
  • потеря навыков вождения автомобиля;
  • рост дополнительных затрат на обучение и практику.

Советы по подготовке к экзамену в условиях очередей

Даже при длительном ожидании можно снизить риски неудачной сдачи. Важно заранее продумать стратегию подготовки.

Регулярно поддерживайте навыки вождения с инструктором или на личном автомобиле.
Повторяйте теорию ПДД, используя актуальные билеты и приложения.
Уточняйте в автошколе и ГАИ возможные даты экзаменов, чтобы оперативно записаться.
Планируйте бюджет с учетом возможных дополнительных занятий.

Популярные вопросы о сдаче водительских экзаменов

Сколько сейчас ждут экзамен в ГАИ?
В зависимости от региона ожидание может составлять от одного-двух месяцев до полугода, особенно при повторной сдаче.

Почему не хватает экзаменаторов?
Основные причины — жесткие требования к кандидатам на службу и высокая нагрузка на действующих сотрудников ГАИ.

Что лучше делать, если экзамен перенесли на несколько месяцев?
Оптимальный вариант — поддерживать практику вождения и регулярно повторять теорию, чтобы не потерять уверенность и навыки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
