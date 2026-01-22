Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Масло сменили за 15 минут — а двигатель страдает месяцами: где скрывается опасность

Авто

Самостоятельная замена моторного масла кажется простым способом сократить расходы на обслуживание автомобиля. Процедура выглядит доступной даже для начинающих водителей и не требует сложного оборудования. Однако за кажущейся экономией могут скрываться риски, способные привести к серьёзным поломкам двигателя. 

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Почему водители всё чаще меняют масло сами

Рост цен на услуги СТО и расходные материалы заставляет автовладельцев искать альтернативы. Замена масла своими руками воспринимается как базовый элемент автоликбеза, особенно для тех, кто уже сталкивался с мелким ремонтом. К тому же рынок предлагает доступные инструменты и недорогие масла, что создает ощущение полного контроля над процессом.

Особой популярностью пользуются насосы для откачки масла через щуп. Они позволяют обойтись без подъемника, ямы и грязной работы, а сама процедура занимает всего 10-15 минут. Для жителей города без гаража это выглядит удобным и современным решением.

Скрытые проблемы быстрой замены

Удобство насосной замены имеет обратную сторону. Такой способ не позволяет полностью удалить старое масло вместе с отложениями. Осадок, скапливающийся на дне картера, остается внутри двигателя и продолжает циркулировать после заливки нового масла.

В отличие от классического слива через пробку, при котором большая часть загрязнений покидает систему, откачка через щуп затрагивает лишь жидкую часть масла. В результате свежий состав быстро теряет свои свойства.

Чем это опасно для двигателя

Наибольший риск возникает у автомобилей с большим пробегом. В изношенных моторах отложения могут забивать масляные каналы, ухудшать смазку и ускорять износ деталей. Даже если масло менять чаще, остатки шлама никуда не исчезают.

Со временем это приводит к снижению ресурса двигателя и может закончиться дорогостоящим ремонтом. В таких ситуациях первоначальная экономия теряет смысл.

Ошибки при выборе масла и фильтра

Ещё одна распространённая проблема — неправильный подбор масла. В стремлении сократить затраты водители нередко игнорируют допуски автопроизводителя и заливают составы, не рассчитанные на конкретный двигатель. Это особенно критично для современных моторов с тонкими масляными каналами и высокой тепловой нагрузкой.

Ошибки при установке масляного фильтра или неверно рассчитанный объем масла также могут привести к утечкам, падению давления и ускоренному износу узлов, сообщает "Российская газета".

Популярные вопросы о замене моторного масла

Можно ли менять масло насосом без вреда для мотора?

Метод допустим, но он не обеспечивает полной очистки двигателя.

Что лучше для автомобиля с большим пробегом?

Классическая замена со сливом через пробку и осмотром состояния мотора.

Стоит ли экономить на моторном масле?

Неподходящие или дешевые составы могут заметно сократить ресурс двигателя.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель автомобиль моторное масло
