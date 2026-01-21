Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Левая полоса как триггер: привычка, которая незаметно толкает поток к авариям

Авто

Раздражение за рулём — чувство, знакомое почти каждому водителю. Мы злимся не потому, что кто-то "плохой", а потому что чужие решения на дороге часто не совпадают с нашими ожиданиями. Но есть привычки вождения, которые выходят за рамки обычного недовольства и становятся реальной угрозой безопасности. Об этом сообщает Actualno.

Гнев за рулем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гнев за рулем

Когда раздражение превращается в опасность

Большинство конфликтов на дороге начинаются с мелочей. К примеру, постоянное использование дальнего света в потоке, когда он слепит встречных и попутных водителей. Некоторые автомобилисты будто не замечают, что яркие фары должны включаться лишь в исключительных ситуациях, а не сопровождать всю поездку.

Ещё одна частая причина напряжения — медленное движение в левой полосе. На многополосных трассах именно она предназначена для обгона, а не для спокойного "крейсерского" темпа. Когда водитель занимает левый ряд и едет с той же скоростью, что и справа, за ним быстро выстраивается очередь, которая может растянуться на километры.

Левый ряд и миф о "равной скорости"

Некоторые считают, что если ограничение скорости одинаково для всех полос, разницы нет. Однако во многих странах и регионах движение в левом ряду без обгона прямо запрещено. Блокировка этой полосы провоцирует резкие перестроения, агрессивное сближение и, как следствие, рост числа ДТП — особенно в условиях, где нарушается логика активной безопасности.

Особенно опасной становится ситуация, когда водители начинают ехать слишком близко друг к другу. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, столкновения сзади составляют около 29% всех аварий. Рекомендуемая дистанция — длина одного автомобиля на каждые 15 км/ч скорости — часто игнорируется, что резко увеличивает риск аварии.

"Вежливость", которая мешает всем

Отдельная категория — чрезмерно "вежливые" водители. Речь о тех, кто внезапно останавливается в потоке, чтобы пропустить машину с парковки или второстепенной дороги. Намерение кажется благим, но результат обратный: за таким автомобилем образуется затор, а другие участники движения не понимают, что происходит.

Подобные манёвры нередко становятся причиной так называемых фантомных пробок и аварийных ситуаций. Водитель, которого пропускают, может довериться жесту и не заметить машины в соседних полосах, где никто не ожидал остановки.

Сравнение агрессивных и опасных привычек вождения

Агрессивное вождение часто путают с опасным, хотя это не одно и то же. Агрессия проявляется в эмоциях: резких сигналах, мигании фарами, раздражённых манёврах. Опасные привычки — это действия, которые напрямую повышают риск ДТП.

К таким привычкам относятся езда в левой полосе без обгона, минимальная дистанция, резкое торможение "в воспитательных целях" и неожиданные остановки ради ложной вежливости. В отличие от эмоций, эти действия имеют вполне измеримые последствия для безопасности.

Плюсы и минусы "дорожной вежливости"

Иногда уступить дорогу действительно необходимо, но важно понимать контекст. Непродуманная вежливость может принести больше вреда, чем пользы.

К плюсам можно отнести:

  • снижение напряжения в простых ситуациях;
  • помощь в условиях низкого трафика;
  • предсказуемость на перекрёстках.

К минусам относятся:

  • создание заторов в плотном потоке;
  • дезориентация других водителей;
  • рост риска боковых и задних столкновений.

Советы по безопасному и спокойному вождению

Используйте левую полосу только для обгона и возвращайтесь вправо после манёвра.

Соблюдайте безопасную дистанцию, особенно на высокой скорости.

Не тормозите резко из-за раздражения — это опасно для всех.

Проявляйте вежливость только тогда, когда она не нарушает поток движения и соответствует спокойному стилю вождения.

Популярные вопросы о раздражающих привычках водителей

Почему езда в левой полосе без обгона считается опасной?
Она нарушает логику движения, провоцирует агрессию и вынуждает других водителей к резким манёврам.

Что делать, если сзади агрессивно "подпирают"?
Лучше спокойно перестроиться вправо, если есть возможность, и не вступать в конфликт.

Можно ли быть вежливым и не создавать проблем?
Да, если ваши действия предсказуемы и не мешают основному потоку.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Сейчас читают
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Садоводство, цветоводство
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Последние материалы
Длинное каре стало трендом 2026 года благодаря визуальному объёму — Bovary
Снижение температуры в спальне до 17 °C ночью не ухудшает сон — Selectra
Асфальт с дурной репутацией: эти маршруты каждый год собирают одни и те же беды
Природа без табу: как однополые отношения помогают животным выживать
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Невидимый слушатель рядом: этот аксессуар превращается в канал утечки ваших данных
Снег сверху — счёт снизу: обычная парковка может закончиться шестизначной выплатой
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?
Дорогая тишина центра: премиальные метры в Петербурге продолжают уходить вверх
Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.