Асфальт с дурной репутацией: эти маршруты каждый год собирают одни и те же беды

Некоторые магистрали Москвы из года в год остаются зонами повышенного риска для автомобилистов. Страховые компании подвели итоги 2025 года и составили антирейтинг улиц, где ДТП по ОСАГО происходят чаще всего. В списке — крупные проспекты и шоссе с плотным трафиком и сложной дорожной ситуацией. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Какие улицы Москвы признаны самыми аварийными

Анализ страховых выплат показывает, что лидеры антирейтинга меняются незначительно. По данным "Ингосстраха", первое место вновь заняло Варшавское шоссе — на него пришлось 2,2% всех заявленных ДТП по ОСАГО в столице. Годом ранее показатель был выше, но магистраль сохранила лидерство за счёт интенсивного потока и большого числа развязок.

"Несмотря на снижение количества аварий по сравнению с прошлым годом, эта магистраль сохранила первое место в рейтинге", — говорится в сообщении компании.

В пятёрку самых аварийных улиц по версии "Ингосстраха" также вошли Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, Каширское шоссе и Волгоградский проспект. Эти направления традиционно перегружены, особенно в часы пик, что напрямую отражается на уровне безопасности дорожного движения.

Данные других страховщиков: совпадения и различия

Свои подсчёты представило и "Совкомбанк Страхование". Здесь на первое место вышел Ленинский проспект с долей ДТП 1,4%. В антирейтинг компании также попали МКАД, Варшавское шоссе, Ленинградский проспект, а также улицы Покровская, Кутузовский проспект и проспект Вернадского.

В "Росгосстрахе" отмечают, что картина остаётся стабильной уже несколько лет. Чаще всего обращения по авариям поступают с Варшавского и Ленинградского шоссе, а также с Дмитровского шоссе. В список проблемных зон также входят Волгоградский и Каширский проспекты, Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, проспект Мира и Профсоюзная улица.

"Такая раскладка остается практически неизменной уже несколько лет", — пояснили представители компании Autonews.

Какие автомобили чаще попадают в ДТП

Помимо улиц, страховщики проанализировали и марки автомобилей, которые чаще других становятся участниками аварий в Москве. По данным "Ингосстраха", в 2025 году антирейтинг возглавили автомобили Kia — их доля составила 13,3%, что выше прошлогоднего уровня. Далее следуют Hyundai, Toyota, Volkswagen и BMW.

Схожие выводы сделали и в "Совкомбанк Страховании". Здесь Kia также оказалась на первом месте, за ней — Lada, Hyundai, а также Nissan и Toyota. Эксперты отмечают, что такие показатели во многом связаны с популярностью этих марок и их широким присутствием в городском потоке.

Сравнение: аварийные улицы и марки автомобилей

Если сопоставить данные страховщиков, можно заметить устойчивые совпадения. Среди улиц чаще всего фигурируют Варшавское и Ленинградское шоссе, а также Ленинский проспект — крупные транспортные артерии с высокой нагрузкой. Среди автомобилей лидируют массовые бренды, которые активно используются в такси, каршеринге и личном транспорте.

При этом премиальные марки вроде BMW реже попадают в антирейтинги, но всё равно присутствуют в статистике из-за высокой стоимости ремонта и заметности страховых случаев.

Плюсы и минусы страховой статистики

Страховая аналитика позволяет лучше понять дорожную ситуацию, но у неё есть свои особенности. Такие данные полезны для оценки рисков, однако не всегда отражают реальное количество мелких аварий без обращений по ОСАГО.

К преимуществам можно отнести:

наглядное понимание опасных участков дорог;

возможность учитывать риски при выборе маршрута;

помощь при расчёте страховых тарифов.

Среди ограничений:

зависимость от числа застрахованных автомобилей;

влияние популярности марок и улиц;

отсутствие данных по ДТП без страховых выплат.

Советы водителям на загруженных магистралях

Даже на самых аварийных улицах можно снизить риск ДТП, если соблюдать простые правила. Водителям стоит учитывать особенности движения и заранее готовиться к сложным участкам, корректируя стиль вождения под плотный городской поток.

Снижайте скорость на развязках и съездах.

Держите увеличенную дистанцию в плотном потоке.

Будьте особенно внимательны в часы пик и при плохой погоде.

Проверяйте исправность шин, тормозов и освещения перед поездкой.

Популярные вопросы о самых аварийных улицах Москвы

Почему одни и те же улицы каждый год попадают в антирейтинг?

Чаще всего это связано с высокой загруженностью, большим числом перекрёстков и постоянными перестроениями транспорта.

Влияет ли марка автомобиля на вероятность ДТП?

Косвенно да. Массовые бренды чаще фигурируют в статистике из-за большого количества машин на дорогах, а не из-за конструктивных особенностей.

Можно ли снизить страховые риски, если ездить по таким улицам?

Да, аккуратный подход к вождению и технически исправный автомобиль помогают минимизировать последствия даже в сложных условиях.