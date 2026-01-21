Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Снег сверху — счёт снизу: обычная парковка может закончиться шестизначной выплатой

Авто

Падение сосулек и снега с крыш домов каждую зиму оборачивается для автовладельцев серьезными убытками. Поврежденные капоты, разбитые стекла и вмятины на крыше — не редкость, особенно в старых районах городов. Закон при этом позволяет требовать с ответственных организаций компенсацию, которая в отдельных случаях может превышать миллион рублей.

Сосульки на крыше дома
Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосульки на крыше дома

Когда ущерб возмещает страховая

Если автомобиль застрахован по каско, ситуация для владельца заметно упрощается. Во многих договорах сход снега или падение льда с крыши квалифицируется как страховой случай, и компания полностью покрывает расходы на ремонт. Однако ключевым остается содержание конкретного полиса — наличие соответствующего пункта необходимо проверить заранее.

При отсутствии каско или отказе страховщика компенсировать ущерб собственнику автомобиля приходится добиваться возмещения самостоятельно. В таких случаях основной путь — предъявление требований к организации, отвечающей за содержание здания и прилегающей территории.

Ответственность управляющих компаний

Обязанность следить за состоянием крыш и своевременно очищать их от снега и наледи возложена на управляющие компании и товарищества собственников жилья. Эти требования закреплены правилами, утвержденными Постановлением Госстроя РФ № 170. Если сосулька или снежная масса упала с крыши и повредила автомобиль, именно эта структура считается потенциальным ответчиком.

Дополнительно применяется статья № 1064 Гражданского кодекса РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. Наличие предупреждающих табличек о возможном падении льда, как правило, не освобождает коммунальные службы от ответственности.

Размер выплат и порядок действий

Размер компенсации зависит от характера повреждений и стоимости восстановительных работ. В среднем за незначительные вмятины суды присуждают около 100 тысяч рублей. В случаях серьезных повреждений, особенно если речь идет о дорогих автомобилях, суммы взысканий могут превышать 1 млн рублей. Дополнительно учитываются расходы на экспертизу, запчасти, ремонт и услуги юристов, сообщает издание "Абзац".

Эксперты советуют действовать сразу после происшествия. Необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации обстоятельств, сделать фотографии повреждений и попытаться найти свидетелей. Далее проводится независимая экспертиза, после чего направляется претензия в управляющую компанию. При отказе добровольно возместить ущерб следующим шагом становится обращение в суд.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Цифры встали гроздьями: российская статистика по винограду из Китая разрослась
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Красота и стиль
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Последние материалы
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?
Дорогая тишина центра: премиальные метры в Петербурге продолжают уходить вверх
Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Кошка или собака в кровати: польза есть, но риски тоже никуда не делись
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.