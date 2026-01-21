Снег сверху — счёт снизу: обычная парковка может закончиться шестизначной выплатой

Падение сосулек и снега с крыш домов каждую зиму оборачивается для автовладельцев серьезными убытками. Поврежденные капоты, разбитые стекла и вмятины на крыше — не редкость, особенно в старых районах городов. Закон при этом позволяет требовать с ответственных организаций компенсацию, которая в отдельных случаях может превышать миллион рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосульки на крыше дома

Когда ущерб возмещает страховая

Если автомобиль застрахован по каско, ситуация для владельца заметно упрощается. Во многих договорах сход снега или падение льда с крыши квалифицируется как страховой случай, и компания полностью покрывает расходы на ремонт. Однако ключевым остается содержание конкретного полиса — наличие соответствующего пункта необходимо проверить заранее.

При отсутствии каско или отказе страховщика компенсировать ущерб собственнику автомобиля приходится добиваться возмещения самостоятельно. В таких случаях основной путь — предъявление требований к организации, отвечающей за содержание здания и прилегающей территории.

Ответственность управляющих компаний

Обязанность следить за состоянием крыш и своевременно очищать их от снега и наледи возложена на управляющие компании и товарищества собственников жилья. Эти требования закреплены правилами, утвержденными Постановлением Госстроя РФ № 170. Если сосулька или снежная масса упала с крыши и повредила автомобиль, именно эта структура считается потенциальным ответчиком.

Дополнительно применяется статья № 1064 Гражданского кодекса РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. Наличие предупреждающих табличек о возможном падении льда, как правило, не освобождает коммунальные службы от ответственности.

Размер выплат и порядок действий

Размер компенсации зависит от характера повреждений и стоимости восстановительных работ. В среднем за незначительные вмятины суды присуждают около 100 тысяч рублей. В случаях серьезных повреждений, особенно если речь идет о дорогих автомобилях, суммы взысканий могут превышать 1 млн рублей. Дополнительно учитываются расходы на экспертизу, запчасти, ремонт и услуги юристов, сообщает издание "Абзац".

Эксперты советуют действовать сразу после происшествия. Необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации обстоятельств, сделать фотографии повреждений и попытаться найти свидетелей. Далее проводится независимая экспертиза, после чего направляется претензия в управляющую компанию. При отказе добровольно возместить ущерб следующим шагом становится обращение в суд.