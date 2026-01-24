Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году

Идея транспортного средства, способного парить в воздухе и ездить по земле, появилась практически сразу после изобретения самолета и автомобиля. Еще Генри Форд на заре развития своего автобизнеса заявлял, что "комбинация самолета и автомобиля грядет".

Фото: Own work by FlugKerl2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Летающий автомобиль

Тогда над этими словами посмеялись. Однако первый патент за №US2364676, выданный американцами в 1940 году, некоему изобретателю, подразумевал приспособление авто под самолет. На этом, правда, все закончилось, но ненадолго.

Первые летающие автомобили или ездящие самолеты

Первыми к словам Форда прислушались двое, в 1946 году. Кто был первым: компания Convair или Роберт Фултон, являвшийся дальним родственником создателя паровой машины и разбогатевший во время Второй Мировой войны на тренажере для зенитчиков, доподлинно неизвестно.

Однако 12.07.1946 года в небо поднялось некое техническое чудо под названием Convair 116.

По виду это был обычный автомобиль, у которого на крыше крепился самолетный планер-фюзеляж. Тем не менее странный гибрид продержался в воздухе почти час и пролетел 72 км.

Окрыленные удачей, разработчики приступили к созданию усовершенствованной модели "118". Правда, до серии дело не дошло: в ходе испытаний машина разбилась, и инвесторы передумали вкладываться в столь рисковое дело.

Airphibian FA-2

Это уже детище Фултона, увидевшее свет в том же 1946-м году. Внешне аппарат выглядел, как самолет, но с "изюминкой". Он имел складывающиеся крылья и пристегивающийся к фюзеляжу пропеллер. Как уверял изобретатель, превратить авто в воздушное судно "домохозяйка сможет за 5 минут".

"Аэромобиль" оснащался движком в 150 "лошадей" и по трассе разгонялся до 80-ти, а в небе — 200 км/ч. Несмотря на то, что Р. Фултон так и не довел свой аппарат до крупномасштабного производства, ему удалось все же получить американский гражданский летный сертификат от организации Civil Aeronautics Administration, являющейся предшественником современной FAA.

После этого строительство летающих авто встало на некоторую паузу. Нет, сказать, что попытки поднять в небо легковушку или заставить ездить по магистралям самолет прекратились, нельзя. То и дело появлялась информация об изобретателях, демонстрировавших подобную технику.

В 2014-м в Голландии можно было купить (кстати, в РФ тоже) за 216 тыс. евро "вертолет на колесах". Этот гибрид под названием PAL-V One имел бензиновый мотор в 218 л. с, что позволяло ему разгоняться до 180 км/ч и в небе, и на суше. В первом случае расход топлива доходил до 30 л/ч: бака хватало на 350-500 км полета. Зато по наземной трассе двухместный аппарат с грузом в 50 кг проезжал до 1300 км. Однако покупателей оказалось не так много, и приобретают ли технику сегодня, неизвестно.

Ранее, в 1980-х, Пол Моллер показывал в действии свою "летающую тарелку" М200Х. Эта круглая штука с 8-ю роторными моторами действительно отрывалась от земли на 3 м и могла пролететь почти 1000 км! Однако, вдоволь наигравшись, Молеер "загнал" свое изобретение китайцам вместе с документацией.

А вот теперь есть смысл логически перейти к летающим авто в Поднебесной. Поскольку именно там сегодня наиболее близко стоят к серийному производству летающих автомобилей.

XPeng

В КНР изначально эта компания была известна своими легковыми машинами, которые она выпускает и поныне, в основном — электрокары. И дела компании в этом плане продвигаются неплохо: в 2024-м произведено 190 тыс. 068 единиц, т. е. больше, чем в 2023-м на 34%.

Но нас интересует другое: в минувшем году, осенью XPeng на своем предприятии в Гуаньчжоу стала производить мелкими партиями электромобили Land Aircraft Carrier со съемными крыльями типа eVTOL — т. е. вертикального взлета и посадки.

Аппарат имеет модульную конструкцию и представляет собой шестиколесную машину длиной 5,5 м. транспортное средство в "упакованном" виде может свободно передвигаться по общим дорогам: для его управления достаточно обычного водительского удостоверения с открытой категорией на легковушки.

Land Aircraft Carrier оснащен всевозможными электронными "наворотами": интеллектуальными взлетом, посадкой и перемещением по заданному маршруту без вмешательства пилота. Хотя, ручной режим предусмотрен.

Впервые широкой публике более совершенная модель XPeng X2 была продемонстрирована в Дубае (2022 год). За полетом аппарата наблюдали не только обычные зрители, но и представители госорганов. В результате летающий электрокар из Поднебесной получил официальный документ от Управления гражданской авиации, разрешающий полеты над территорией страны.

Мощности завода в Гуаньчжоу позволяют начать выпуск Land Aircraft Carrier с 5 тыс. экземпляров в год, потом довести количество производимой техники до 1 аппарата каждые 30 минут, как заявил глава "летающего" подразделения компании XPeng Aeroht Ван Тань. По его словам, стоимость летающего электрокара будет находиться в пределах 138-276 тыс. долларов, что, видимо, зависит от комплектации.

Летающая машина (внедорожник) рассчитана на пару человек. Летательная часть размещена в заднем отсеке авто (багажнике). Пробег на одной зарядке — до 1 тыс. км. Трансформация наземного транспорта в летающий происходит посредством нажатия кнопки и занимает 5 минут.

Массовое производство и страт продаж намечены на первую половину текущего года. Правда, без "ложки дегтя" не обошлось. Несмотря на крутую электронику, осенью 2025-го в ходе репетиции к предстоящему в Чанчуне авиашоу пара "электролетов" столкнулись в небе. Жертв нет, один человек пострадал, доставлен в больницу.

Но вряд ли это событие остановит уже раскрутившийся китайский производственный маховик.