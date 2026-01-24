Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году

Авто

Идея транспортного средства, способного парить в воздухе и ездить по земле, появилась практически сразу после изобретения самолета и автомобиля. Еще Генри Форд на заре развития своего автобизнеса заявлял, что "комбинация самолета и автомобиля грядет".

Летающий автомобиль
Фото: Own work by FlugKerl2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Летающий автомобиль

Тогда над этими словами посмеялись. Однако первый патент за №US2364676, выданный американцами в 1940 году, некоему изобретателю, подразумевал приспособление авто под самолет. На этом, правда, все закончилось, но ненадолго.

Первые летающие автомобили или ездящие самолеты

Первыми к словам Форда прислушались двое, в 1946 году. Кто был первым: компания Convair или Роберт Фултон, являвшийся дальним родственником создателя паровой машины и разбогатевший во время Второй Мировой войны на тренажере для зенитчиков, доподлинно неизвестно.

Однако 12.07.1946 года в небо поднялось некое техническое чудо под названием Convair 116.

По виду это был обычный автомобиль, у которого на крыше крепился самолетный планер-фюзеляж. Тем не менее странный гибрид продержался в воздухе почти час и пролетел 72 км.

Окрыленные удачей, разработчики приступили к созданию усовершенствованной модели "118". Правда, до серии дело не дошло: в ходе испытаний машина разбилась, и инвесторы передумали вкладываться в столь рисковое дело.

Airphibian FA-2

Это уже детище Фултона, увидевшее свет в том же 1946-м году. Внешне аппарат выглядел, как самолет, но с "изюминкой". Он имел складывающиеся крылья и пристегивающийся к фюзеляжу пропеллер. Как уверял изобретатель, превратить авто в воздушное судно "домохозяйка сможет за 5 минут".

"Аэромобиль" оснащался движком в 150 "лошадей" и по трассе разгонялся до 80-ти, а в небе — 200 км/ч. Несмотря на то, что Р. Фултон так и не довел свой аппарат до крупномасштабного производства, ему удалось все же получить американский гражданский летный сертификат от организации Civil Aeronautics Administration, являющейся предшественником современной FAA.

После этого строительство летающих авто встало на некоторую паузу. Нет, сказать, что попытки поднять в небо легковушку или заставить ездить по магистралям самолет прекратились, нельзя. То и дело появлялась информация об изобретателях, демонстрировавших подобную технику.

В 2014-м в Голландии можно было купить (кстати, в РФ тоже) за 216 тыс. евро "вертолет на колесах". Этот гибрид под названием PAL-V One имел бензиновый мотор в 218 л. с, что позволяло ему разгоняться до 180 км/ч и в небе, и на суше. В первом случае расход топлива доходил до 30 л/ч: бака хватало на 350-500 км полета. Зато по наземной трассе двухместный аппарат с грузом в 50 кг проезжал до 1300 км. Однако покупателей оказалось не так много, и приобретают ли технику сегодня, неизвестно.

Ранее, в 1980-х, Пол Моллер показывал в действии свою "летающую тарелку" М200Х. Эта круглая штука с 8-ю роторными моторами действительно отрывалась от земли на 3 м и могла пролететь почти 1000 км! Однако, вдоволь наигравшись, Молеер "загнал" свое изобретение китайцам вместе с документацией.

А вот теперь есть смысл логически перейти к летающим авто в Поднебесной. Поскольку именно там сегодня наиболее близко стоят к серийному производству летающих автомобилей.

XPeng

В КНР изначально эта компания была известна своими легковыми машинами, которые она выпускает и поныне, в основном — электрокары. И дела компании в этом плане продвигаются неплохо: в 2024-м произведено 190 тыс. 068 единиц, т. е. больше, чем в 2023-м на 34%.

Но нас интересует другое: в минувшем году, осенью XPeng на своем предприятии в Гуаньчжоу стала производить мелкими партиями электромобили Land Aircraft Carrier со съемными крыльями типа eVTOL — т. е. вертикального взлета и посадки.

Аппарат имеет модульную конструкцию и представляет собой шестиколесную машину длиной 5,5 м. транспортное средство в "упакованном" виде может свободно передвигаться по общим дорогам: для его управления достаточно обычного водительского удостоверения с открытой категорией на легковушки.

Land Aircraft Carrier оснащен всевозможными электронными "наворотами": интеллектуальными взлетом, посадкой и перемещением по заданному маршруту без вмешательства пилота. Хотя, ручной режим предусмотрен.

Впервые широкой публике более совершенная модель XPeng X2 была продемонстрирована в Дубае (2022 год). За полетом аппарата наблюдали не только обычные зрители, но и представители госорганов. В результате летающий электрокар из Поднебесной получил официальный документ от Управления гражданской авиации, разрешающий полеты над территорией страны.

Мощности завода в Гуаньчжоу позволяют начать выпуск Land Aircraft Carrier с 5 тыс. экземпляров в год, потом довести количество производимой техники до 1 аппарата каждые 30 минут, как заявил глава "летающего" подразделения компании XPeng Aeroht Ван Тань. По его словам, стоимость летающего электрокара будет находиться в пределах 138-276 тыс. долларов, что, видимо, зависит от комплектации.

Летающая машина (внедорожник) рассчитана на пару человек. Летательная часть размещена в заднем отсеке авто (багажнике). Пробег на одной зарядке — до 1 тыс. км. Трансформация наземного транспорта в летающий происходит посредством нажатия кнопки и занимает 5 минут.

Массовое производство и страт продаж намечены на первую половину текущего года. Правда, без "ложки дегтя" не обошлось. Несмотря на крутую электронику, осенью 2025-го в ходе репетиции к предстоящему в Чанчуне авиашоу пара "электролетов" столкнулись в небе. Жертв нет, один человек пострадал, доставлен в больницу.

Но вряд ли это событие остановит уже раскрутившийся китайский производственный маховик.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто транспорт электромобиль
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Последние материалы
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Простой рецепт — взрыв вкуса: драники, что превращают обычный день в праздник
Городские кроссоверы с дачной душой: неожиданные лидеры по вместимости
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Гранта больше не единственный вариант: какие авто за миллион удивят вас на вторичке
Сажать или пройти мимо? Золотистая смородина раскрывает свои тайные слабости
Ликвидное жильё долго не задерживается: рынок подталкивает к быстрым решениям
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Маринад, что спасает даже сухую грудку: отбивные получаются тающими и сочными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.