Андрей Докучаев

Зимняя ловушка под колёсами: ошибка в самом начале заставляет машину закапываться глубже

Активное нажатие на газ в снегу увеличивает риск посадить автомобиль на днище
Авто

Зимняя дорога умеет преподносить сюрпризы даже опытным водителям. Достаточно одного сильного снегопада, чтобы привычный двор или обочина превратились в ловушку для автомобиля. В такие моменты важны не мощность двигателя и тип привода, а хладнокровие и правильная последовательность действий.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему автомобиль застревает даже на ровном месте

Снег опасен тем, что быстро уплотняется под колёсами. Несколько секунд активной пробуксовки — и рыхлая поверхность превращается в плотный наст, из которого сложно выбраться даже внедорожнику. Чаще всего проблема возникает из-за неподходящих шин, низкого клиренса или неудачного манёвра при парковке во дворе.

Первое, что нужно сделать водителю

Самое важное — прекратить давить на газ. Чем сильнее крутятся колёса, тем глубже машина "закапывается". Выйдите из салона и внимательно осмотрите автомобиль. Нужно понять, упёрлось ли днище в снег, насколько глубоко сидят колёса и есть ли свободное пространство для движения вперёд или назад.

Очистка — половина успеха

Даже компактная лопата способна решить проблему за несколько минут. Уберите снег перед ведущими колёсами, очистите колёсные арки и пространство под днищем. Иногда достаточно освободить всего несколько сантиметров, чтобы автомобиль снова начал двигаться, сообщают Kolesa.

Раскачка без резких движений

Если машина застряла неглубоко, поможет аккуратная раскачка. Плавно чередуйте движение вперёд и назад, не нажимая педаль газа в пол. Такой подход особенно эффективен, когда важнее не мощность, а правильное распределение тяги и понимание, как работает крутящий момент на снегу.

Как улучшить сцепление с поверхностью

Когда снег слишком скользкий, колёсам нужен дополнительный зацеп. Подойдут самые простые предметы:

  • автомобильные коврики;
  • картон или плотная ткань;
  • ветки или мелкий щебень;
  • песок или противогололёдная смесь.

Даже временная опора может дать нужный толчок для выезда — именно поэтому многие водители зимой держат под рукой мешок с песком в багажнике.

Электронные помощники: включать или отключать

Современные автомобили оснащены системой стабилизации и антипробуксовки. В рыхлом снегу электроника иногда мешает, ограничивая тягу. Если есть возможность, попробуйте временно отключить эти системы и повторить попытку выезда.

Помощь со стороны — нормальная практика

Если самостоятельные попытки не дали результата, не стоит тратить силы зря. Буксировочный трос, помощь других водителей или прохожих часто решают проблему за считаные минуты. В зимних условиях взаимовыручка — обычное дело.

Сравнение: самостоятельный выезд и эвакуатор

Попытка выбраться своими силами подходит, если автомобиль не сел на днище и есть подручные средства. Это экономит время и деньги, особенно во дворах и на парковках. Эвакуатор разумнее вызывать, когда колёса полностью потеряли сцепление или есть риск повредить бампер, пороги и трансмиссию. В таких случаях самостоятельные действия могут обойтись дороже.

Что нужно хранить в багажнике зимой

Зимний набор в багажнике повышает шансы справиться с ситуацией без стресса. В него стоит включить:

  • компактную, но прочную лопату;
  • буксировочный трос с подходящей нагрузкой;
  • рабочие перчатки и фонарик;
  • тёплую одежду и обувь.

Популярные вопросы о застревании автомобиля в снегу

Как выбрать шины для зимы?

Лучше отдавать предпочтение зимним или всесезонным шинам с выраженным протектором, подходящим для снежных условий.

Сколько стоит помощь эвакуатора зимой?

Цена зависит от региона и расстояния, но зимой тарифы обычно выше из-за сложности работ.

Что лучше — полный привод или хорошая резина?

Качественные шины часто важнее типа привода, особенно в городских условиях.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
