Машина стоит в сугробе и умирает — без аварий и пробега: эти поломки не замечают до весны

Зимняя парковка во дворе или у обочины может обернуться для автомобиля незаметными, но дорогостоящими проблемами. Длительное пребывание машины в сугробе ускоряет износ узлов и повышает риск скрытых повреждений. Автоэксперт объяснил, почему такая стоянка особенно опасна в холодное время года.
Оставленный в снегу автомобиль оказывается в агрессивной среде. Снежная масса удерживает дорожные реагенты, влагу и грязь, которые постепенно разрушают кузов и элементы ходовой части. Особенно уязвимы участки, где металл плохо проветривается и долго остается влажным.
"Снежная шуба хорошо консервирует реагенты, разрушающие оголенный металл. Постоянные скачки температуры "через ноль" ускоряют коррозию, особенно в труднодоступных местах с постоянной влажностью. Железо у арок, на порогах и кромках дверей, в районе уплотнителей и под пластиком сдается первым", — пояснил руководитель Управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.
Такие процессы развиваются медленно и часто остаются незамеченными до появления ржавчины или проблем с геометрией кузова.
Длительная стоянка без движения негативно отражается на состоянии аккумулятора. В холодную погоду батарея быстрее теряет заряд, а изношенные аккумуляторы могут полностью разрядиться. При этом повышенная влажность способствует коррозии клемм, из-за чего ухудшается контакт и возникает хронический недозаряд.
Даже современные автомобили с большим количеством электроники чувствительны к таким условиям. Разряженный аккумулятор может стать причиной отказа систем комфорта и проблем с запуском двигателя.
Не меньшую опасность представляет тормозная система. Сначала на дисках появляется поверхностный налет ржавчины, но при длительном простое он может перерасти в глубокую коррозию. Закисшие направляющие мешают нормальной работе колодок, а сами диски иногда деформируются, вызывая биение при торможении.
Похожие процессы затрагивают элементы подвески. Металлические детали теряют подвижность, ухудшается управляемость, а износ резинометаллических соединений ускоряется из-за постоянной влаги и перепадов температур.
Парковка под навесом или в гараже снижает воздействие влаги, реагентов и температурных колебаний. Машина дольше сохраняет заряд аккумулятора, а кузов и тормоза меньше подвержены коррозии. Стоянка в сугробе, напротив, создает условия для накопления грязи и ускоренного старения узлов даже при отсутствии поездок. Об этом сообщает издание "Известия".
Желательно избегать длительной стоянки в снегу из-за риска коррозии и разряда аккумулятора.
Аккумулятор, тормозная система и элементы кузова в зонах скопления влаги.
Рекомендуется осматривать и прогревать машину не реже одного раза в две недели.
