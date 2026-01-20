Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машина стоит в сугробе и умирает — без аварий и пробега: эти поломки не замечают до весны

Длительная стоянка в сугробе ускоряет коррозию кузова — автоэксперт Корнев
Авто

Зимняя парковка во дворе или у обочины может обернуться для автомобиля незаметными, но дорогостоящими проблемами. Длительное пребывание машины в сугробе ускоряет износ узлов и повышает риск скрытых повреждений. Автоэксперт объяснил, почему такая стоянка особенно опасна в холодное время года.

Машина под сугробом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Машина под сугробом

Почему сугроб — плохое место для парковки

Оставленный в снегу автомобиль оказывается в агрессивной среде. Снежная масса удерживает дорожные реагенты, влагу и грязь, которые постепенно разрушают кузов и элементы ходовой части. Особенно уязвимы участки, где металл плохо проветривается и долго остается влажным.

"Снежная шуба хорошо консервирует реагенты, разрушающие оголенный металл. Постоянные скачки температуры "через ноль" ускоряют коррозию, особенно в труднодоступных местах с постоянной влажностью. Железо у арок, на порогах и кромках дверей, в районе уплотнителей и под пластиком сдается первым", — пояснил руководитель Управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.

Такие процессы развиваются медленно и часто остаются незамеченными до появления ржавчины или проблем с геометрией кузова.

Аккумулятор под ударом

Длительная стоянка без движения негативно отражается на состоянии аккумулятора. В холодную погоду батарея быстрее теряет заряд, а изношенные аккумуляторы могут полностью разрядиться. При этом повышенная влажность способствует коррозии клемм, из-за чего ухудшается контакт и возникает хронический недозаряд.

Даже современные автомобили с большим количеством электроники чувствительны к таким условиям. Разряженный аккумулятор может стать причиной отказа систем комфорта и проблем с запуском двигателя.

Тормоза и подвеска: скрытые риски

Не меньшую опасность представляет тормозная система. Сначала на дисках появляется поверхностный налет ржавчины, но при длительном простое он может перерасти в глубокую коррозию. Закисшие направляющие мешают нормальной работе колодок, а сами диски иногда деформируются, вызывая биение при торможении.

Похожие процессы затрагивают элементы подвески. Металлические детали теряют подвижность, ухудшается управляемость, а износ резинометаллических соединений ускоряется из-за постоянной влаги и перепадов температур.

Стоянка под крышей и в сугробе

Парковка под навесом или в гараже снижает воздействие влаги, реагентов и температурных колебаний. Машина дольше сохраняет заряд аккумулятора, а кузов и тормоза меньше подвержены коррозии. Стоянка в сугробе, напротив, создает условия для накопления грязи и ускоренного старения узлов даже при отсутствии поездок. Об этом сообщает издание "Известия".

Как снизить вред от стоянки

  1. По возможности оставляйте автомобиль под крышей или вдали от оживленных дорог.
  2. Регулярно очищайте машину от снега, не дожидаясь образования ледяной корки.
  3. Хотя бы раз в две недели прогревайте автомобиль, чтобы поддержать заряд аккумулятора и циркуляцию рабочих жидкостей.

Популярные вопросы о зимней стоянке автомобиля

Можно ли надолго оставлять машину в сугробе?

Желательно избегать длительной стоянки в снегу из-за риска коррозии и разряда аккумулятора.

Что страдает в первую очередь при простое зимой?

Аккумулятор, тормозная система и элементы кузова в зонах скопления влаги.

Как часто нужно проверять автомобиль, если он не используется?

Рекомендуется осматривать и прогревать машину не реже одного раза в две недели.

