Договор уже на столе, а цена растёт: как дилеры превращают покупку авто в финансовую ловушку

Покупка автомобиля все чаще сопровождается попытками навязать дополнительные услуги, без которых дилер якобы отказывается продавать машину. Эксперт предупреждает: такие требования незаконны и не должны влиять на условия сделки. Зная свои права, покупатель может избежать лишних расходов и давления со стороны салона. Почему навязывание допуслуг — нарушение

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил, что по закону продавец не вправе ставить покупку товара в зависимость от приобретения дополнительных продуктов. Тем не менее в автобизнесе подобная практика по-прежнему распространена, особенно при оформлении автокредита.

Часто клиенту объясняют, что кредит — самый выгодный вариант покупки, но только при условии подключения сопутствующих сервисов. В итоге в договоре появляются услуги, не имеющие прямого отношения к автомобилю.

"Навязывание допуслуг и продуктов, без которых невозможно приобрести товар, запрещено", — подчеркнул руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Какие услуги дилеры навязывают чаще всего

По словам специалиста, речь обычно идет о помощи на дорогах, юридической поддержке, страховых продуктах, не связанных напрямую с машиной, а также различных сервисных пакетах. Формально они выглядят полезно, но на практике редко используются.

Эксперт отметил, что около 80% покупателей, согласившихся на такие опции, никогда ими не пользуются. Многие со временем даже забывают, что приобрели эти услуги вместе с автомобилем.

Как защитить себя при покупке машины

Ладушкин советует начинать сделку с запроса коммерческого предложения. Этот документ должен содержать полную и прозрачную информацию: сроки поставки, VIN-номер, комплектацию и итоговую стоимость автомобиля с учетом всех дополнительных услуг.

Если менеджер настаивает на покупке допопций, важно сразу обозначить отказ и подчеркнуть, что он не может повлиять на решение о выдаче кредита. Любые попытки давления в такой ситуации — повод насторожиться. Об этом сообщает RT.

Что делать, если дилер отказывает в продаже

Если продавец заявляет, что без дополнительных услуг автомобиль не будет продан, эксперт рекомендует потребовать письменный отказ. При наличии коммерческого предложения машина считается существующей и готовящейся к выдаче, а значит, формальных оснований для срыва сделки нет.

В случае отказа предоставить письменное объяснение и фактического прекращения сделки покупатель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Сравнение: покупка с допуслугами и без них

Покупка автомобиля с навязанными сервисами увеличивает итоговую стоимость и редко дает реальную пользу. Сделка без лишних опций прозрачнее и позволяет покупателю самостоятельно решать, какие услуги ему действительно нужны. Осознанный подход снижает риск переплаты и конфликтов с дилером.

Популярные вопросы о навязывании услуг дилерами

Имеет ли дилер право отказать в продаже без допуслуг?

Нет, это нарушение закона.

Обязательны ли сторонние страховки при автокредите?

Нет, если они не связаны напрямую с автомобилем.

Куда жаловаться при конфликте?

В Роспотребнадзор или прокуратуру.