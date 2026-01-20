Договор уже на столе, а цена растёт: как дилеры превращают покупку авто в финансовую ловушку

Покупка автомобиля все чаще сопровождается попытками навязать дополнительные услуги, без которых дилер якобы отказывается продавать машину. Эксперт предупреждает: такие требования незаконны и не должны влиять на условия сделки. Зная свои права, покупатель может избежать лишних расходов и давления со стороны салона. Почему навязывание допуслуг — нарушение
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил, что по закону продавец не вправе ставить покупку товара в зависимость от приобретения дополнительных продуктов. Тем не менее в автобизнесе подобная практика по-прежнему распространена, особенно при оформлении автокредита.
Часто клиенту объясняют, что кредит — самый выгодный вариант покупки, но только при условии подключения сопутствующих сервисов. В итоге в договоре появляются услуги, не имеющие прямого отношения к автомобилю.
"Навязывание допуслуг и продуктов, без которых невозможно приобрести товар, запрещено", — подчеркнул руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
По словам специалиста, речь обычно идет о помощи на дорогах, юридической поддержке, страховых продуктах, не связанных напрямую с машиной, а также различных сервисных пакетах. Формально они выглядят полезно, но на практике редко используются.
Эксперт отметил, что около 80% покупателей, согласившихся на такие опции, никогда ими не пользуются. Многие со временем даже забывают, что приобрели эти услуги вместе с автомобилем.
Ладушкин советует начинать сделку с запроса коммерческого предложения. Этот документ должен содержать полную и прозрачную информацию: сроки поставки, VIN-номер, комплектацию и итоговую стоимость автомобиля с учетом всех дополнительных услуг.
Если менеджер настаивает на покупке допопций, важно сразу обозначить отказ и подчеркнуть, что он не может повлиять на решение о выдаче кредита. Любые попытки давления в такой ситуации — повод насторожиться. Об этом сообщает RT.
Если продавец заявляет, что без дополнительных услуг автомобиль не будет продан, эксперт рекомендует потребовать письменный отказ. При наличии коммерческого предложения машина считается существующей и готовящейся к выдаче, а значит, формальных оснований для срыва сделки нет.
В случае отказа предоставить письменное объяснение и фактического прекращения сделки покупатель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру.
Покупка автомобиля с навязанными сервисами увеличивает итоговую стоимость и редко дает реальную пользу. Сделка без лишних опций прозрачнее и позволяет покупателю самостоятельно решать, какие услуги ему действительно нужны. Осознанный подход снижает риск переплаты и конфликтов с дилером.
Имеет ли дилер право отказать в продаже без допуслуг?
Нет, это нарушение закона.
Обязательны ли сторонние страховки при автокредите?
Нет, если они не связаны напрямую с автомобилем.
Куда жаловаться при конфликте?
В Роспотребнадзор или прокуратуру.
Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.