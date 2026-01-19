Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Китае напишут цифровую биографию для электрокаров: рынок ждёт большая зачистка

Китай изменит правила утилизации батарей электромобилей с апреля 2026 года
Рынок электромобилей в Китае вступает в фазу жесткого регулирования, где контроль за аккумуляторами становится не менее важным, чем сами машины. С апреля 2026 года правила обращения с тяговыми батареями меняются радикально, и последствия затронут всех — от автоконцернов до рядовых владельцев. Новые требования формируют отдельную систему, в которой стихийным практикам больше не остается места.

Утилизация по новым правилам

Ключевое изменение касается самого принципа утилизации. Теперь аккумулятор электромобиля должен выводиться из эксплуатации одновременно с автомобилем, тогда как ранее эти процессы могли происходить раздельно. Такой подход призван исключить неконтролируемый оборот батарей после списания машины.

Зарядка электромобиля на подземной парковке
Зарядка электромобиля на подземной парковке

Решение связано с быстрым ростом парка электромобилей и накоплением изношенных аккумуляторов. По оценкам специалистов, к 2030 году объем отработавших батарей может достичь миллиона тонн. До сих пор значительная часть таких аккумуляторов оказывалась в полулегальных мастерских без соблюдения экологических и технических норм.

Штрафы и цифровой контроль

За нарушения новых требований предусмотрены ощутимые санкции. Размер штрафов достигает 50 тысяч юаней, а в тяжелых случаях возможны временное закрытие бизнеса и отзыв лицензии. Таким образом власти намерены вытеснить с рынка нелегальных переработчиков.

Дополнительно вводится так называемый батарейный паспорт — уникальный код для каждой батареи. Он содержит данные о происхождении, составе и всей истории обращения аккумулятора, включая этап утилизации. Производители и автоконцерны обязаны развернуть сеть сбора и переработки по всей стране, чтобы исключить "серые" схемы.

Конец свободному вторичному использованию

Отдельный блок правил касается повторного применения батарей. Ранее бывшие в употреблении аккумуляторы нередко использовались в электросамокатах и других устройствах. Теперь такие практики будут серьезно ограничены из-за рисков для безопасности и путаницы для потребителей, сообщает 110km.ru.

Особые требования готовятся для автомобилей с быстрой заменой батарей. Для них контроль будет еще строже, что усложняет существующие бизнес-модели. Власти считают, что только централизованная система позволит снизить экологические угрозы, даже если это приведет к росту затрат для рынка.

