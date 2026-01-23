Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии

Изначально в СССР автоспорт долгое время находился в зачаточном состоянии, гоночных трасс нужного уровня практически не существовало: использовали автомагистрали.

Фото: Own work by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ГАЗ-М-20 "Торпедо" на фестивале "ПроДвижение" 2025

И тому были веские причины: преодоление разрухи после Гражданской войны, индустриализация, выстраивание оборонного комплекса — все это отнимало драгоценное время и силы. Перед Великой Отечественной войной было не до автогонок, а во время нее — тем более. Но вот пришла долгожданная Победа, и автоспортом занялись всерьез уже на государственном уровне.

Одно из первых постановлений 1948 года указывало на недопустимость использования гоночных машин иностранного производства для участия в соревнованиях на территории СССР. Это стимулировало (плюс, наверняка были "рекомендации" "сверху) автозаводы на выпуск спортивных моделей. И ГАЗ не остался в стороне.

Первый чемпионат

Его провели в 1950 году. Специально для первых послевоенных состязаний построили гоночный автомобиль на базе легковушки "Победа" ГАЗ-М20. Любопытно: работами руководил Смолин Алексей Андреевич — в прошлом авиаконструктор. Он и возглавил горьковское ОКБ. Разработанная им машина получила название "Победа-Спорт" с индексом ГАЗ СГ-1.

По сути, это не очень сильно переработанная и теперь уже легендарная легковушка ГАЗ-М20. Родстер от серийной машины все-таки отличался. В первую очередь — аэродинамическим, с более плавными и удлиненными обводами, кузовом. Первый прототип имел пару дверей, низкую крышу и маленькие окна из плексигласа.

Однако следующий вариант доработали. Автомобиль лишился крыши и стал напоминать кабриолет. Двери вообще убрали, чтобы добиться лучшей обтекаемости. Увы, воспользоваться аэродинамической трубой горьковчане не могли. Но, как показали поздние исследования, КБ двигалось в нужном направлении.

Двигатель и трансмиссия

Его расточили, увеличив объем до 2,49 л, что позволило добиться мощности в 75 "лошадей" (4100 об/мин.). У "донора" аналогичные показатели составляли 2,12 л и 52 л. с. при 3600 об/мин. соответственно. Еще повысили степень сжатия и поставили вместо одного пару карбюраторов типа К22, добавили в конструкцию масляный радиатор.

Трансмиссию оставили штатной, разве что кардан стал состоять из пары частей с дополнительной промежуточной опорой. С 1960-й по 1956-й заводские цеха покинули 5 родстеров "Победа-Спорт". Позже к названию прибавили "Торпеда" — по наименованию спортивной команды.

Насчет достижений — не густо. В 1956-м на последнем экземпляре, как сейчас бы сказали "пилоты", А. Ефремычев и В. Мосолов заняли второе место по результатам шоссейных кольцевых автогонок.

Дальнейшая история родстера

До наших дней в целости и сохранности не дошел ни один экземпляр. Но благодаря энтузиастам — команде реставраторов под началом Ивана Пандерина — в 2015-м была создана конструкторская реплика "Победы-Спорт".

Полным аналогом машину назвать нельзя, т. к. она комплектуется мотором от ГАЗ-24 объемом в 2,5 л и имеет четырех- а не трехступенчатую, как у оригинала, трансмиссию. Зато внешний вид имеет практически "один в один". Впервые широкой публике авто продемонстрировали осенью того же года на мероприятии "Олдтаймеры Галереи Ильи Сорокина".

Другие "Победы-Спорт"

Авиаинженер Смолин понимал, что можно построить более совершенный спортивный автомобиль и поэтому после выпуска родстера на базе ГАЗ-М20 приступил к разработке настоящего болида СГ-2. Здесь поставили более серьезно доработанный движок от "Победы", мощность которого удалось поднять до 105 "лошадей" при объеме 2,5 литра.

Конструкцию агрегата дополнили нагнетателем механического типа от компании Roots. Инженерам удалось снизить массу до 1,1 т, что было серьезным достижением. Внешне автомобиль напоминал вытянутую и заостренную с двух сторон капсулу из фантастических фильмов 60-х годов. Но, несмотря на все ухищрения, горьковский спорткар, развивавший скорость 190 км/ч, проиграл в гонках ЗиСу-112, разгонявшемуся до 200 км/ч.

ГАЗ СГ-3

Последнее детище авиаконструктора Смолина, по внешнему виду напоминавшему уже самолет, только без крыльев. В спорткар втиснули двигатель от реактивного истребителя МиГ-17, развивавшему тысячу лошадиных сил.

Увы — испытания авто едва не закончились трагически: гонщик М. Метелин только чудом остался жив. Машина была разбита, а строили новые экземпляры или нет, неизвестно. Так закончилась страница советских спорткаров "Победа".

И если они не добились существенных спортивных достижений, то все-таки стали базой для создания более совершенных гоночных болидов в будущем.