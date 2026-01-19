Зелёное будущее дало сбой: рынок электромобилей столкнулся с тем, что не считали проблемой

Продажи электромобилей в России в 2025 году снизились почти на 30%

Российский рынок электромобилей неожиданно притормозил после нескольких лет бурного роста. Продажи машин на электротяге упали до минимальных значений за три года, несмотря на разговоры о "зелёном" будущем транспорта. При этом доля электрокаров в общем объёме рынка почти не изменилась. Об этом сообщает Rambler.

Фото: https://unsplash.com by Michael Fousert is licensed under Free Зарядка электромобиля на подземной парковке

Продажи электромобилей пошли на спад

По итогам 2025 года россияне приобрели 12 542 новых электромобиля. Это почти на 30% меньше, чем годом ранее, когда рынок показал результат в 17 807 машин. Таким образом, спрос на полностью электрические автомобили вернулся к уровням, близким к показателям трёхлетней давности.

Для сравнения: в 2023 году рынок переживал настоящий бум — продажи выросли сразу на 370%, а в 2024-м продолжили расти, пусть и более умеренными темпами. Однако в 2025 году тренд развернулся в противоположную сторону, что особенно заметно на фоне ажиотажа вокруг электромобилей с пробегом и ожиданий дальнейшего расширения сегмента.

Динамика рынка за пять лет

Если взглянуть на статистику в разрезе нескольких лет, контраст становится особенно заметным. В 2021 году в России было реализовано чуть более 2,2 тыс. электрокаров, в 2022-м — около 3 тыс. Уже в 2023 году продажи превысили 14 тыс. автомобилей, а затем рынок начал терять темп. Меньше электромобилей, чем в 2025 году, россияне покупали только в 2022 году.

Несмотря на падение абсолютных продаж, доля электрокаров в общем объёме рынка новых легковых автомобилей практически не изменилась и составила 0,95%. Годом ранее показатель был на уровне 0,94%, что говорит скорее о стагнации сегмента, чем о его развитии.

Почему россияне охладели к "электричкам"

Основными причинами снижения спроса участники рынка называют сразу несколько факторов. Среди них — рост цен, ограниченная инфраструктура зарядных станций за пределами крупных городов, а также высокая стоимость владения электромобилем в сравнении с традиционными моделями с ДВС.

Дополнительную роль играет и изменение структуры предложения. Многие покупатели стали осторожнее относиться к новым брендам и технологиям, особенно в условиях неопределённости с сервисом, запасными частями и перепродажей автомобилей на вторичном рынке. На этом фоне всё чаще обсуждаются реальные ограничения вроде поведения электромобиля при 0% заряда, которые раньше оставались в тени.

Сравнение: электромобили и автомобили с ДВС

Электромобили выигрывают по уровню тишины, экологичности и простоте конструкции, но пока уступают бензиновым и гибридным моделям по универсальности. Автомобили с ДВС остаются более предсказуемыми в эксплуатации, особенно в регионах, где зарядная инфраструктура развита слабо. Гибриды, в свою очередь, всё чаще рассматриваются как компромисс между экономичностью и удобством.

Плюсы и минусы электромобилей в российских условиях

Рынок по-прежнему сохраняет потенциал, однако покупатели всё чаще взвешивают не только преимущества, но и риски.

Плюсы:

низкие затраты на энергию;

простота обслуживания;

комфортная езда в городе.

Минусы:

ограниченный запас хода зимой;

нехватка зарядных станций;

высокая первоначальная стоимость.

Советы тем, кто задумывается о покупке электромобиля

Оцените реальный запас хода с учётом климата и стиля езды.

Проверьте наличие зарядной инфраструктуры в своём регионе.

Сравните электромобиль с гибридом по стоимости владения.

Уточните условия гарантии и сервиса у дилера.

Популярные вопросы об электромобилях в России

Почему продажи электромобилей упали в 2025 году?

Снижение связано с ростом цен, ограничениями инфраструктуры и осторожностью покупателей после периода ажиотажного спроса.

Есть ли будущее у электромобилей в России?

Потенциал сохраняется, но развитие будет зависеть от господдержки, зарядной сети и адаптации моделей к климату.

Что лучше выбрать: электромобиль или гибрид?

Для города электромобиль может быть удобнее, но гибрид остаётся более универсальным решением для поездок на дальние расстояния.