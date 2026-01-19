Зелёное будущее дало сбой: рынок электромобилей столкнулся с тем, что не считали проблемой

Российский рынок электромобилей неожиданно притормозил после нескольких лет бурного роста. Продажи машин на электротяге упали до минимальных значений за три года, несмотря на разговоры о "зелёном" будущем транспорта. При этом доля электрокаров в общем объёме рынка почти не изменилась. Об этом сообщает Rambler.
По итогам 2025 года россияне приобрели 12 542 новых электромобиля. Это почти на 30% меньше, чем годом ранее, когда рынок показал результат в 17 807 машин. Таким образом, спрос на полностью электрические автомобили вернулся к уровням, близким к показателям трёхлетней давности.
Для сравнения: в 2023 году рынок переживал настоящий бум — продажи выросли сразу на 370%, а в 2024-м продолжили расти, пусть и более умеренными темпами. Однако в 2025 году тренд развернулся в противоположную сторону, что особенно заметно на фоне ажиотажа вокруг электромобилей с пробегом и ожиданий дальнейшего расширения сегмента.
Если взглянуть на статистику в разрезе нескольких лет, контраст становится особенно заметным. В 2021 году в России было реализовано чуть более 2,2 тыс. электрокаров, в 2022-м — около 3 тыс. Уже в 2023 году продажи превысили 14 тыс. автомобилей, а затем рынок начал терять темп. Меньше электромобилей, чем в 2025 году, россияне покупали только в 2022 году.
Несмотря на падение абсолютных продаж, доля электрокаров в общем объёме рынка новых легковых автомобилей практически не изменилась и составила 0,95%. Годом ранее показатель был на уровне 0,94%, что говорит скорее о стагнации сегмента, чем о его развитии.
Основными причинами снижения спроса участники рынка называют сразу несколько факторов. Среди них — рост цен, ограниченная инфраструктура зарядных станций за пределами крупных городов, а также высокая стоимость владения электромобилем в сравнении с традиционными моделями с ДВС.
Дополнительную роль играет и изменение структуры предложения. Многие покупатели стали осторожнее относиться к новым брендам и технологиям, особенно в условиях неопределённости с сервисом, запасными частями и перепродажей автомобилей на вторичном рынке. На этом фоне всё чаще обсуждаются реальные ограничения вроде поведения электромобиля при 0% заряда, которые раньше оставались в тени.
Электромобили выигрывают по уровню тишины, экологичности и простоте конструкции, но пока уступают бензиновым и гибридным моделям по универсальности. Автомобили с ДВС остаются более предсказуемыми в эксплуатации, особенно в регионах, где зарядная инфраструктура развита слабо. Гибриды, в свою очередь, всё чаще рассматриваются как компромисс между экономичностью и удобством.
Рынок по-прежнему сохраняет потенциал, однако покупатели всё чаще взвешивают не только преимущества, но и риски.
Плюсы:
низкие затраты на энергию;
простота обслуживания;
комфортная езда в городе.
Минусы:
ограниченный запас хода зимой;
нехватка зарядных станций;
высокая первоначальная стоимость.
Оцените реальный запас хода с учётом климата и стиля езды.
Проверьте наличие зарядной инфраструктуры в своём регионе.
Сравните электромобиль с гибридом по стоимости владения.
Уточните условия гарантии и сервиса у дилера.
Почему продажи электромобилей упали в 2025 году?
Снижение связано с ростом цен, ограничениями инфраструктуры и осторожностью покупателей после периода ажиотажного спроса.
Есть ли будущее у электромобилей в России?
Потенциал сохраняется, но развитие будет зависеть от господдержки, зарядной сети и адаптации моделей к климату.
Что лучше выбрать: электромобиль или гибрид?
Для города электромобиль может быть удобнее, но гибрид остаётся более универсальным решением для поездок на дальние расстояния.
