Зима заморозила автосалоны: весна начнётся с заметного расхождения дат, цен и ожиданий

Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в России весной 2026 года

Российский авторынок переживает вялое начало года, но дилеры рассчитывают на оживление уже к весне. Продажи постепенно начнут восстанавливаться, однако для покупателей это вряд ли станет хорошей новостью. Эксперты почти единодушны: автомобили продолжат дорожать.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Начало года оказалось слабым

Первые недели января показали заметное снижение активности покупателей. По данным аналитического агентства "Автостат", за период с конца декабря до середины января в России было продано более 31 тыс. новых легковых автомобилей. При этом одна из праздничных недель стала антирекордной по объему продаж за весь прошлый год.

Несмотря на это, дилеры не считают ситуацию критической, сообщает Autonews. Снижение спроса в начале года традиционно связывают с сезонностью, ожиданиями покупателей и высокой стоимостью кредитов. Большинство участников рынка уверены, что это временный спад, который уже заложен в текущие прогнозы по рынку автомобилей в 2026 году.

Когда рынок начнет оживать

По прогнозу руководителя центрального дивизиона Москва-Запад ГК "Интерлизинг" Антона Новохатского, в первом квартале 2026 года продажи могут составить 80-90 тыс. автомобилей в месяц. Это сопоставимо с показателями прошлого года, но заметного роста он не ожидает.

"Восстановление авторынка до уровней начала 2025 года, а тем более 2024-го к марту маловероятно", — считает Антон Новохатский.

Более оптимистичную позицию занимает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Он допускает оживление рынка к весне при условии смягчения денежно-кредитной политики.

"Ключевым драйвером может стать снижение ключевой ставки, которое сделает автокредиты и лизинг доступнее. Дополнительным стимулом может выступить ослабление рубля", — отметил Терлюкевич.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, который связывает возможный рост продаж прежде всего с сезонным фактором и удешевлением стоимости владения автомобилем.

Что происходит со спросом

В Major текущую ситуацию называют устойчивой. Заместитель директора департамента продаж компании Александр Николаев отметил, что падение продаж по сравнению с декабрем не превышает 50%, что типично для начала года.

"Это говорит о сохранении стабильности рынка, несмотря на рост утильсбора и осторожность покупателей", — пояснил Николаев.

Дополнительную поддержку спросу, по его словам, оказывают программы автопроизводителей, дилерские акции и действующие меры господдержки, включая субсидирование кредитов и лизинга.

Почему автомобили будут дорожать

Практически все опрошенные дилеры сходятся во мнении: рост цен неизбежен. Причин сразу несколько, и большинство из них не зависят от самих продавцов.

По словам Ольховского, заводская цена автомобиля составляет лишь часть итоговой стоимости.

"Около половины цены формируется за счет налогов, сборов и регуляторных платежей. Поэтому именно государственные меры оказывают ключевое влияние на рынок", — объяснил он.

Среди основных факторов роста цен эксперты называют индексацию утилизационного сбора, повышение ставки НДС до 22%, рост логистических расходов и валютные колебания. Все это закладывается в конечную стоимость автомобилей.

"Цены уже выросли на 1,5-2,5% с начала года. К марту подорожание может продолжиться", — отметил Терлюкевич.

Насколько подорожают автомобили

По оценке Антона Новохатского, отечественные и локализованные китайские модели могут прибавить в цене 7-10%. Автомобили премиум-сегмента и модели с двигателями мощнее 160 л. с. рискуют подорожать на 20-25%. В среднем рынок может увидеть рост цен на 10-20% в зависимости от бренда и комплектации, что особенно чувствительно для сегмента автомобилей до 2 млн рублей.

Ситуация со складами

Еще один фактор давления на цены — складские запасы. Полноценного дефицита, по мнению дилеров, до весны не ожидается, однако выбор становится уже.

Новохатский напомнил, что производство внутри страны постепенно восстанавливается, а АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск почти на четверть. В то же время Терлюкевич отмечает, что текущие запасы — 70-90 тыс. автомобилей в месяц — не рассчитаны на резкий всплеск спроса.

Ольховский добавил, что по ряду популярных моделей уже ощущается нехватка, тогда как отдельные бренды, напротив, сталкиваются с переизбытком складских остатков из-за слабого спроса.

Сравнение: рынок зимой и весной

Зимний рынок традиционно характеризуется снижением активности и осторожностью покупателей. Весной спрос растет за счет сезонного фактора, интереса к обновлению автопарка и увеличения доли автокредитов. Однако в 2026 году этот рост будет сдерживаться высокими ценами и общей экономической неопределенностью.

Плюсы и минусы покупки автомобиля весной 2026 года

Весенний период может предложить более широкий выбор, но и более высокие цены.

Плюсы:

оживление рынка и появление новых предложений;

возможные акции от дилеров;

стабильная логистика и поставки.

Минусы:

рост цен из-за налогов и утильсбора;

сокращение складских запасов;

высокая стоимость автокредитов при сохранении ключевой ставки.

Популярные вопросы о рынке автомобилей весной 2026 года

Подешевеют ли автомобили к марту?

Снижения цен эксперты не ожидают, речь идёт лишь о замедлении роста.

Что сильнее всего влияет на стоимость авто?

Ключевые факторы — утильсбор, НДС, курс валют и логистика.

Есть ли риск дефицита?

Массового дефицита не прогнозируется, но по отдельным моделям возможна нехватка.