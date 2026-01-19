Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Смартфон на колёсах дал сбой: покупатели обнаружили проблему, когда отступать было уже поздно

Автопроизводители всё чаще отзывают новые машины из-за ошибок ПО
Авто

Кажется, что новые автомобили ломаются чаще, чем раньше, и это ощущение не обманывает. Статистика отзывных кампаний показывает: современные машины все чаще возвращаются к дилерам, иногда почти сразу после покупки. Причина кроется не столько в "железе", сколько в цифровой начинке.

Машина сломалась в дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Машина сломалась в дороге

Почему автопроизводители бьют рекорды по отзывам

Ещё несколько лет назад автомобили отзывали в основном из-за критических механических дефектов — проблем с тормозами, рулевым управлением или подушками безопасности. Сегодня ситуация изменилась. Все больше реколлов связано с программным обеспечением, электронными блоками управления и датчиками — именно те самые умные функции в машинах, которые должны были упростить жизнь водителю, все чаще становятся источником проблем.

Современный автомобиль — это сложная экосистема из десятков контроллеров, сенсоров и модулей. Машина может исправно ехать, пока один из электронных компонентов не начнет работать некорректно. В таком случае производитель приглашает владельца на обновление ПО, которое формально бесплатно, но на практике требует времени и терпения.

Масштабы проблемы в цифрах

2025 год стал показательным. В США было зафиксировано более 360 отзывных кампаний, которые затронули свыше 24,4 млн автомобилей, следует из данных Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA). Абсолютным лидером стал Ford: компания провела 152 реколла, охватив почти 12,9 млн машин — больше, чем девять следующих производителей вместе взятых, сообщают Kolesa.

Даже бренды с репутацией эталонной надёжности оказались в списках. Toyota отзывала более 1 млн автомобилей из-за сбоя камеры заднего вида и еще сотни тысяч — из-за проблем с цифровой приборной панелью. Honda столкнулась с программной ошибкой, приводившей к потере мощности у Accord, а Stellantis направил к дилерам свыше 1,2 млн машин для перепрошивки.

Софт вместо металла

Причина рекордных отзывов — в трансформации самого автомобиля. Он все меньше напоминает традиционную технику и все больше — смартфон на колесах. Только в отличие от телефона у машины нет простой кнопки перезапуска. Ошибка в коде может привести к тому, что автомобиль "потеряет" датчик, ассистент или целый узел — зачастую это выглядит как неочевидные сбои в электронике, которые долго не воспринимаются как серьезная угроза.

Чем сложнее электроника, тем выше вероятность сбоев. Производители ускоряют вывод моделей на рынок, сокращают циклы тестирования, а роль финальных испытателей все чаще достается покупателям.

Почему реколлы больше не пугают бренды

Отзывные кампании сегодня подаются как забота о клиенте. Формулировки одинаковы: "мы улучшаем продукт" и "повышаем безопасность". При этом автомобили без регулярных обновлений ПО нередко работают нестабильно, а исправления становятся частью обычной эксплуатации — наравне с сервисным обслуживанием, заменой шин или оформлением страховки.

Сравнение: автомобили прошлого и настоящего

Раньше надёжность ассоциировалась с прочным мотором, коробкой передач и ресурсной подвеской. Сегодня ключевым фактором стала стабильность программного обеспечения. Старые модели могли десятилетиями обходиться без вмешательства производителя, тогда как новые машины требуют постоянной цифровой поддержки. Это особенно заметно в сегменте кроссоверов, электромобилей и автомобилей с продвинутыми ассистентами водителя.

Плюсы и минусы современной автотехники

Новые автомобили предлагают высокий уровень комфорта, безопасности и функциональности, но вместе с этим несут дополнительные риски.

Плюсы:

  • расширенные электронные помощники;

  • удобные мультимедийные системы;

  • обновления, улучшающие функциональность.

Минусы:

  • высокая зависимость от софта;

  • частые отзывные кампании;

  • необходимость регулярных обновлений и визитов к дилеру.

Популярные вопросы о надёжности новых автомобилей

Почему новые машины ломаются чаще старых?

Из-за усложнения электроники и сокращения сроков тестирования основные проблемы сместились из механики в программное обеспечение.

Стоит ли бояться отзывных кампаний?

Сам по себе реколл — не катастрофа, но он указывает на "сырость" решений и необходимость доработок.

Что лучше: купить новинку или подождать?

Часто разумнее подождать 1-2 года, пока производитель устранит основные ошибки и стабилизирует модель.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
