Машины зависли между небом и землёй: в цепочке поставок образовалась чёрная дыра

Почему автомобили застряли на границе

Проблема возникла на фоне изменения правил расчёта утилизационного сбора — обязательного платежа при ввозе автомобиля, который формально предназначен для последующей переработки транспортных средств. С 1 декабря вступили в силу новые ставки: льготный утильсбор для физлиц сохранился только для легковых машин мощностью до 160 л. с. Более мощные автомобили автоматически попали под коммерческие тарифы, которые выше в десятки и сотни раз, сообщает Autonews.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выгрузка автомобиля из контейнера

Многие покупатели заказывали иномарки заранее, ориентируясь на прежние условия. За новый автомобиль сбор составлял всего 3,4 тыс. рублей, за машину старше трёх лет — 5,2 тыс. рублей. Однако задержки в логистике привели к тому, что транспортные средства не успели пройти таможню до изменения правил. Подобные риски всё чаще учитываются при оценке того, что ждёт рынок автомобилей с пробегом в ближайшие годы.

Что грозит владельцам зависших машин

Эксперты и юристы сходятся во мнении: оформить такие автомобили по старым ставкам невозможно. Владельцам приходится либо платить повышенный сбор, либо искать альтернативные варианты, каждый из которых связан с рисками.

"Физлица не смогут не уплатить новый утильсбор, а как они будут решать судьбу машины — вопрос индивидуальный. Риск изначально лежал на покупателях", — считает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

В Федеральной таможенной службе подчёркивают, что все декларации, поданные до конца ноября, были зарегистрированы своевременно, а задержки доставки не относятся к зоне ответственности ведомства.

Позиция импортёров и юристов

По словам участников рынка, чаще всего страдают клиенты компаний, которые пообещали успеть с поставкой до изменения ставок, но не смогли выполнить обязательства. Особенно сложной оказалась ситуация с санкционными автомобилями из Японии, заказанными ещё до появления информации о повышении сбора.

"С Южной Кореей проблем было меньше — доставка занимает около недели. А вот Япония и Китай подвели по срокам, и многие просто не заложили дополнительное время", — пояснил руководитель компании по импорту автомобилей Глеб Шнайдер.

На этом фоне особый интерес вызывают японские кроссоверы с моторами до 160 л. с., которые позволяют сохранить льготный режим.

Некоторые поставщики идут на компенсации, чтобы сохранить репутацию, но большинство перекладывает расходы на клиентов.

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что вариантов немного: оплатить повышенный утильсбор и затем продать автомобиль или пытаться реализовать его через страны СНГ с использованием транзитных процедур, что требует залогов и строгого соблюдения сроков. Возврат машины в страну отправления экономически нецелесообразен.

"Если автомобиль не растаможен в установленный срок, он может остаться на таможне и в дальнейшем перейти в доход государства", — пояснил Воропаев.

Сравнение: льготный и коммерческий утильсбор

Льготный утильсбор предназначен для физических лиц и делает покупку автомобиля за границей доступнее, особенно для моделей с умеренной мощностью двигателя. Коммерческий сбор применяется к более мощным машинам и фактически нивелирует ценовую выгоду импорта. Разница между ставками может составлять сотни тысяч и даже миллионы рублей, что напрямую влияет на выбор модели и страны поставки.

Плюсы и минусы покупки авто из-за рубежа в текущих условиях

Импорт по-прежнему остается привлекательным для тех, кто ищет редкие комплектации, электромобиль или конкретные версии кроссоверов и седанов. При этом риски заметно выросли.

Плюсы:

широкий выбор моделей и рынков;

возможность найти автомобиль с прозрачной историей;

интересные предложения по оснащению.

Минусы:

непредсказуемые изменения утильсбора;

логистические задержки;

риск дополнительных расходов на таможне.

Популярные вопросы об утилизационном сборе

Что такое утилизационный сбор и зачем он нужен?

Это обязательный платёж при ввозе автомобиля, предназначенный для компенсации затрат на переработку транспортных средств после окончания срока эксплуатации.

Сколько стоит утильсбор для физлиц?

Для автомобилей до 160 л. с. действуют льготные ставки в несколько тысяч рублей, для более мощных машин — коммерческие ставки, достигающие сотен тысяч и миллионов рублей.

Что лучше: платить повышенный сбор или отказываться от машины?

В большинстве случаев юристы советуют оплатить сбор, чтобы избежать изъятия автомобиля и дальнейших потерь.