Коленвал не провернётся, а ремонт — разорит: зимняя ловушка под капотом, о которой забывают водители

Загустевшее масло зимой ускоряет износ двигателя

Зимой автомобиль может преподнести неприятный сюрприз даже опытному водителю. Одна из скрытых угроз холодного сезона — загустевшее моторное масло, способное серьезно навредить двигателю. Проблема часто проявляется внезапно и приводит к дорогостоящему ремонту.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Густое моторное масло

Почему моторное масло густеет в мороз

С понижением температуры физические свойства моторного масла неизбежно меняются. Оно становится более вязким, и его способность свободно циркулировать по системе снижается. Это естественный процесс, но его последствия во многом зависят от правильного выбора масла.

По словам эксперта, нередко водители используют масло, не рассчитанное на зимние условия или не рекомендованное производителем автомобиля. Дополнительным фактором риска становится загрязнение: старое масло с примесями быстрее теряет текучесть при минусовых температурах.

"Когда становится холодно, моторное масло густеет, и его способность циркулировать падает", — пояснил заместитель гендиректора группы компаний "Автодом" Роман Тимашов.

Чем опасна плохая циркуляция масла

Если масло теряет текучесть, оно не попадает в нужные узлы двигателя или вытесняется из рабочих зон. В результате детали начинают контактировать практически "на сухую", без полноценной масляной пленки.

Это приводит к ускоренному износу цилиндров, поршней, распредвала и других элементов, работа которых напрямую зависит от стабильного давления масла. Даже кратковременная эксплуатация в таких условиях увеличивает риск серьезных повреждений двигателя.

Когда двигатель может не завестись

В сильный мороз чрезмерно густое масло создает дополнительную нагрузку на стартер. Он просто не в состоянии провернуть коленчатый вал, и двигатель отказывается запускаться. Такая ситуация знакома многим автомобилистам в холодные утренние часы.

Даже если мотор все же запускается, работа на загустевшем масле ускоряет износ внутренних компонентов и сокращает общий ресурс силового агрегата.

Риски для прокладок и сальников

Еще одна опасность связана с давлением в системе смазки. Густое масло создает повышенное давление, а уплотнительные элементы — сальники и прокладки — зимой теряют эластичность. Это повышает вероятность утечек и повреждений, которые могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказал заместитель генерального директора группы компаний "Автодом" Роман Тимашов.

Сравнение: подходящее и неподходящее масло зимой

Масло с правильным зимним допуском сохраняет текучесть даже при сильных морозах и быстро достигает всех узлов двигателя. Неподходящее или загрязненное масло густеет быстрее, замедляет циркуляцию и увеличивает износ деталей уже в первые минуты после запуска.

Разница особенно заметна при регулярных холодных пусках, которые типичны для городской эксплуатации зимой.

Популярные вопросы о загустевшем моторном масле

Почему масло густеет даже при небольшом морозе?

Из-за неподходящей вязкости или сильного загрязнения.

Можно ли ездить, если масло загустело?

Это крайне нежелательно, так как резко возрастает износ двигателя.

Помогает ли прогрев двигателя?

Прогрев снижает риски, но не компенсирует использование неподходящего масла.