Ольга Сакиулова

Цены рвутся вверх: чей кошелёк в 2026-м окажется под самым жёстким давлением рынка запчастей

В 2026 году автозапчасти в России подорожают на 8–15%
Авто

 Рынок автозапчастей готовится к новому этапу ценовых изменений, и владельцам автомобилей стоит быть внимательнее. После турбулентных лет эксперты говорят не о резком скачке, а о системном и устойчивом удорожании. Особенно заметно это будет в сегменте премиальных автомобилей. 

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Что происходит с рынком автозапчастей

В России и странах СНГ сегмент запчастей для автомобилей премиум-класса — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Bentley и других — продолжает перестраиваться. Высокая инфляция 2024-2025 годов, вызванная логистическими сбоями, санкциями и валютными колебаниями, постепенно сменяется относительной стабилизацией. Однако ценовое давление никуда не исчезает и, по прогнозам аналитиков, сохранится в течение всего 2026 года.

Эксперты ожидают рост объема рынка на 10-12%. Основной вклад внесут оригинальные комплектующие и качественные аналоги, востребованные владельцами автомобилей возрастом 5-7 лет. Дополнительными факторами становятся цифровизация сервисов и ужесточение требований к безопасности, особенно в области тормозных систем.

Почему снижения цен ждать не стоит

По оценке специалистов компании Brannor, занимающейся производством тормозных компонентов, предпосылок для удешевления запчастей в 2026 году нет. Наиболее вероятный сценарий — умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне 8-15%.

Особенно заметно подорожают технологически сложные и премиальные детали. Рынок продолжит делиться на бюджетные решения и высокотехнологичные продукты, где ключевую роль играют надежность, ресурс и совместимость с электронными системами автомобиля.

Какие детали подорожают сильнее всего

Премиальный сегмент окажется под наибольшим давлением. По прогнозам, тормозные диски и колодки для моделей вроде BMW X7 или Porsche Cayenne могут прибавить в цене 12-20%. Причины — дефицит легированных сплавов, зависимость от импортных технологий и усложнение цепочек поставок.

Согласно данным Росстата и отраслевых отчетов, в 2025 году спрос на такие комплектующие уже вырос на 25%. Владельцы дорогих автомобилей все чаще делают ставку на проверенные бренды, отказываясь от случайных поставщиков даже при более высокой цене.

Возраст автомобилей и рост требований

Еще один фактор роста — увеличение среднего возраста машин. По мере износа возрастает нагрузка на ключевые узлы, в первую очередь на тормозные системы. Это стимулирует спрос на более надежные компоненты и профессиональный подбор запчастей, а также на сервисы с диагностикой и цифровыми решениями.

В результате рынок постепенно смещается в сторону качества и технологичности, а не минимальной стоимости. Об этом сообщает "За рулем".

OEM против aftermarket: как делится рынок

В 2026 году конкуренция между OEM-производителями и лидерами aftermarket станет еще острее. Компании вроде Brembo, ATE и TRW удерживают около 60% рынка премиальных деталей за счет сертификации и глубокой интеграции с электронными системами автомобилей.

Однако из-за логистических сложностей их продукция может подорожать на 15-25%. Aftermarket-бренды — Ferodo, Textar, Pagid — делают ставку на баланс цены и качества, поэтому рост стоимости их решений ожидается в пределах 10-12%.

Популярные вопросы о росте цен на автозапчасти в 2026 году

Насколько вырастут цены в среднем?
Эксперты говорят о диапазоне 8-15%, в зависимости от категории деталей.

Какие сегменты пострадают сильнее?
Премиальные и технологически сложные компоненты, особенно тормозные системы.

Есть ли альтернатива дорогим OEM-деталям?
Да, качественные aftermarket-бренды остаются востребованной альтернативой.

