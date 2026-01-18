Аукцион обещал экономию, а принёс разорение: на этом этапе покупатели чаще всего теряют всё

Покупка автомобиля с зарубежного аукциона всё чаще оборачивается для россиян не выгодной сделкой, а серьёзными финансовыми потерями. Мошеннические схемы с "дешёвыми" машинами из Японии, США и Кореи продолжают набирать обороты. Только в начале 2026 года жертвами одной из таких афер стали сотни человек. Об этом сообщает Autonews.
Схемы обмана при заказе автомобилей с зарубежных аукционов носят массовый характер. В начале 2026 года правоохранительные органы выявили преступную группу во Владивостоке и Находке, которая занималась поставками машин с японских аукционов по заниженным ценам. В полицию обратились более 400 жителей Приморья, а общий ущерб оценили в 130 млн рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ.
Эксперты отмечают, что этот случай — далеко не единичный, а сама схема активно используется уже несколько лет.
По данным следствия, злоумышленники размещали объявления о поставке автомобилей из Японии по ценам значительно ниже рынка. С потенциальными клиентами дистанционно заключались договоры через сеть филиалов, а предоплата переводилась на счета подставных физических лиц.
Автомобили действительно доставляли, но часто с другими характеристиками, более высокой итоговой стоимостью или без полного комплекта документов. Отказаться от машины покупатели не могли, поскольку рисковали потерять и предоплату, и сам автомобиль.
Автоюрист Лев Воропаев подтвердил, что подобные схемы получили широкое распространение после 2022 года и со временем стали более изощрёнными.
"Нередко люди оставались вообще без всего, потому что схема поставок через Дальний Восток часто обходилась без каких-либо договоров. Люди находили якобы поставщиков, общались с ними в интернете, составляли смешной договор через мессенджеры с физическим лицом. Либо вообще обходилось без договора", — пояснил автоюрист Лев Воропаев.
В таких случаях деньги переводились напрямую, а продавцы исчезали, не предоставляя ни автомобиля, ни документов.
Автоподборщик и сооснователь проекта "СтопХлам ЦФО" Никита Бетман выделил несколько самых распространённых схем. Среди них — сокрытие аварийности, подделка аукционных листов и подмена автомобиля на этапе доставки.
По словам эксперта, вместо выбранной машины клиент может получить более дешёвый или битый экземпляр. Распространена и схема с "предоплатой" за подбор, доставку или таможню, после которой мошенники прекращают выходить на связь.
"Еще реже, но также есть случаи — продажа "несуществующего авто": создается сайт-клон реальной компании, используются чужие фото или видео автомобилей и отзывы. Вы платите за несуществующий автомобиль, мошенники исчезают", — отметил Никита Бетман.
Наиболее проблемными направлениями эксперты называют США и Канаду из-за большого числа машин после ДТП, а также Японию, Южную Корею и Китай при ввозе через Дальний Восток.
Руководитель компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер считает, что насторожиться стоит уже на стадии первых переговоров. Недобросовестные продавцы активно заманивают клиентов нереалистично низкими ценами.
"Есть два варианта: либо автомобиль не соответствует заявленному состоянию или комплектации, либо цена наглым образом занижена. Это чревато тем, что клиент получит не то, что хотел, либо вовсе потеряет деньги. Заманчивая цена туманит разум людей", — подчеркнул Глеб Шнайдер.
При легальной покупке с аукциона клиент получает подтверждённый аукционный лист, VIN, фото всех повреждений и прозрачный договор с юридическим лицом. В мошеннических схемах документы подменяются, расчёты ведутся через физлиц, а итоговая цена или сам автомобиль меняются уже после оплаты.
Покупка машины с аукциона может быть выгодной, но несёт серьёзные риски.
Проверяйте компанию и срок её работы на рынке, используя понятный чек-лист продавца.
Заключайте подробный договор с юридическим лицом.
Запрашивайте оригинальный аукционный лист с VIN.
Сравнивайте VIN на документах, кузове и фотографиях.
Привлекайте независимого эксперта до перевода денег.
Опасно ли покупать машину с аукциона?
Да, без проверки компании и документов риск крайне высок.
Какие страны считаются самыми проблемными?
США, Канада, Япония, Южная Корея и Китай.
Можно ли вернуть деньги через суд?
Да, но только при наличии полноценного договора и подтверждённых платежей.
