Городская езда — тихий убийца машины: привычка, из-за которой поломки приходят одна за другой

Короткие поездки по городу ускоряют износ двигателя — предупреждение Actualno
Короткие поездки по городу кажутся безобидными и удобными, особенно когда дорога до работы или магазина занимает всего несколько минут. Многие водители даже не задумываются, что именно такой режим эксплуатации, как короткие поездки по городу, считается одним из самых вредных для автомобиля. Постепенно он приводит к скрытым поломкам и росту расходов на обслуживание. Об этом предупреждает Actualno.

Почему короткие поездки вредят двигателю

Основная проблема городского режима — двигатель не успевает выйти на рабочую температуру. Для полноценного прогрева большинству моторов требуется около 10–15 минут непрерывного движения. При коротких маршрутах этого не происходит, и топливо сгорает не полностью.

Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under Free to use under the Unsplash License
Часть несгоревшего топлива попадает в картер и смешивается с моторным маслом. В результате масло разжижается и теряет смазывающие свойства, что ускоряет износ цилиндров, поршней и других деталей. Дополнительно внутри двигателя образуется конденсат, который вместе с маслом превращается в густую эмульсию. Она может забивать масляные каналы и приводить к масляному голоданию.

Проблемы выхлопной системы и фильтров

Конденсат опасен не только для двигателя, но и для выхлопной системы. Постоянная влага ускоряет коррозию глушителя и резонатора, сокращая срок их службы.

Особенно уязвимы современные автомобили с сажевыми фильтрами — дизельными DPF и бензиновыми GPF. Для их регенерации нужна высокая температура выхлопных газов, которая достигается только при длительной езде по трассе. В городском цикле фильтр не очищается, постепенно забивается сажей, из-за чего падает тяга и может включаться аварийный режим. В итоге владельцу грозит дорогостоящая замена элемента.

Аккумулятор под постоянной нагрузкой

Каждый запуск двигателя требует большого количества энергии. Чтобы генератор полностью восстановил заряд аккумулятора, машине нужно проехать без остановок не менее 20–30 минут. При коротких поездках этого не происходит.

Зимой ситуация усугубляется: фары, подогрев сидений, стекол и зеркал дополнительно нагружают электросистему. Постоянный недозаряд ускоряет сульфатацию пластин и приводит к преждевременному выходу аккумулятора из строя.

Износ других узлов автомобиля

Городской режим с частыми остановками и стартами повышает нагрузку на стартер, трансмиссию и тормозную систему. Движение на низких скоростях, резкие манёвры и постоянное преодоление неровностей ускоряют износ элементов подвески.

Каждый узел автомобиля рассчитан на определённый ресурс, но при эксплуатации исключительно в городе этот ресурс вырабатывается значительно быстрее, чем при спокойных поездках по шоссе.

Сравнение: городские поездки и трасса

При движении по трассе двигатель работает в стабильном температурном режиме, масло сохраняет свойства, а аккумулятор успевает заряжаться. В городе же автомобиль большую часть времени функционирует в нештатных условиях: холодный мотор, частые запуски и повышенный износ. Именно поэтому машины, которые регулярно выезжают на трассу, часто служат дольше при одинаковом пробеге.

Плюсы и минусы коротких поездок

На первый взгляд короткие поездки кажутся удобными и экономящими время. Однако у такого режима есть обратная сторона.

  • Плюсы: быстрое перемещение, комфорт в городе, минимальные расстояния;
  • Минусы: ускоренный износ двигателя, проблемы с аккумулятором, выхлопной системой и рост расходов на ремонт.

Советы, как снизить вред

Старайтесь хотя бы раз в неделю выезжать на трассу на 20–30 минут.
Следите за состоянием моторного масла и меняйте его чаще при городской эксплуатации.
Контролируйте заряд аккумулятора, особенно зимой.
Не игнорируйте предупреждения о состоянии сажевого фильтра.

Популярные вопросы о коротких поездках на автомобиле

Сильно ли вредят поездки по 5–10 минут?
 Да, именно такой режим считается самым неблагоприятным для двигателя.

Что лучше — несколько коротких поездок или одна длинная?
 Одна более длинная поездка менее вредна для всех систем автомобиля.

Какой автомобиль лучше подходит для города?
 Гибриды и электромобили лучше переносят короткие маршруты, чем классические ДВС.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
