Ольга Сакиулова

Семейный кроссовер за 2 млн превращается в сюрприз: что у Haval M6 блестит, а что скрипит

В Haval M6 используют мотор GW4G15F с ресурсом 300 тыс. км
Авто

Haval M6 в 2026 году всё чаще рассматривают как один из самых доступных семейных кроссоверов на рынке. За сумму около двух миллионов рублей покупатель получает просторный салон, высокий клиренс и базовый набор современных систем. Однако за привлекательной ценой скрываются технические и конструктивные нюансы, о которых важно знать заранее. 

Haval M6
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval M6

Почему Haval M6 привлёк внимание семейных водителей

Модель быстро заняла нишу "разумного компромисса" между ценой и возможностями. Haval M6 рассчитан на тех, кому нужен практичный автомобиль для повседневных поездок, семейных выездов и дальних трасс, но без переплаты за модные платформы и избыточные технологии.

В базе кроссовер предлагает высокий дорожный просвет, вместительный багажник, простор на втором ряду и набор электронных ассистентов, который ещё недавно был доступен только в более дорогих сегментах. При этом уже в первые месяцы эксплуатации владельцы отмечают, что за внешней простотой скрывается довольно продуманная техническая начинка.

Двигатель Haval M6: ставка на проверенные решения

Под капотом установлен бензиновый турбомотор GW4G15F — хорошо известный четырёхцилиндровый агрегат с цепным приводом ГРМ. Конструктивно он представляет собой переработку проверенного атмосферного двигателя Toyota 1NZ-FE с добавлением турбонаддува и современных доработок.

Мотор оснащён распределённым впрыском топлива и турбиной Mitsubishi MHI BM60 с интеркулером. Отсутствие гидрокомпенсаторов означает ручную регулировку клапанных зазоров, но одновременно упрощает конструкцию и снижает риск сложных отказов.

На практике двигатель демонстрирует спокойный характер и не стремится к спортивной динамике. Зато он стабильно работает на российских топливах и, при регулярном обслуживании, спокойно проходит 250-300 тысяч километров. Основные потенциальные зоны внимания после 200 тысяч км — турбина, фазорегулятор и растяжение цепи ГРМ.

Коробки передач: что выбрать — механику или робот

Для Haval M6 доступны два типа трансмиссии. Первый — шестиступенчатая механическая коробка Wuhu Wanliyang 6MF22B, рассчитанная на крутящий момент, близкий к возможностям двигателя. Она проста по конструкции и понятна в обслуживании.

Второй вариант — семиступенчатый робот 7DCT450 с мокрым сцеплением собственной разработки Great Wall. Его запас прочности заметно выше, чем требуется мотору, что теоретически должно положительно сказаться на ресурсе. В городском режиме робот обеспечивает более плавное движение и снижает утомляемость водителя, хотя долгосрочная статистика по большим пробегам пока только формируется. Об этом сообщает 110KM.

Подвеска и ходовые качества

Передняя подвеска выполнена по классической схеме McPherson, что ожидаемо для кроссовера этого класса. Сзади используется полузависимая балка — решение бюджетное, но надёжное и простое в эксплуатации.

На ровных дорогах автомобиль ведёт себя стабильно и предсказуемо. На разбитом покрытии балка проигрывает независимым схемам по комфорту, однако выигрывает по выносливости и стоимости обслуживания. Для семейного автомобиля, ориентированного на спокойную езду, такой компромисс выглядит оправданным.

Безопасность: без новизны, но без провалов

Платформа Haval M6 основана на доработанной архитектуре первого поколения H6, а не на более современной LEMON, используемой в Jolion. Тем не менее, пассивная безопасность остаётся на достойном уровне — силовая структура кузова показывает хорошие результаты в реальных ДТП.

В оснащение входят ABS, ESP, система курсовой устойчивости и защита от опрокидывания RMI. Для бюджетного сегмента это серьёзный аргумент, особенно на фоне конкурентов, где подобные системы часто доступны только за доплату.

Сравнение Haval M6 с конкурентами в классе

В своём ценовом диапазоне Haval M6 конкурирует с компактными кроссоверами, которые нередко предлагают меньший салон или упрощённое оснащение. Его ключевое преимущество — сочетание пространства и цены.

При этом он уступает более дорогим моделям по современности платформы и настройкам подвески. Зато выигрывает в простоте конструкции, что может стать плюсом для длительной эксплуатации без крупных вложений.

Популярные вопросы о Haval M6

Подойдёт ли Haval M6 для большой семьи?

Да, благодаря просторному салону и багажнику он удобен для поездок с детьми и багажом.

Насколько надёжен робот 7DCT450?

Пока серьёзных массовых проблем не выявлено, но окончательные выводы даст только пробег.

Есть ли смысл переплачивать за более современную модель?

Если важны новые платформы и независимая подвеска — да. Если приоритет цена и практичность — M6 оправдан.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
