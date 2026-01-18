Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Маленькая находка под дверной ручкой может стоить вам авто: так работают те, кто ищет лёгкую жертву

Монета под ручкой помогает злоумышленнику открыть авто позже
Авто

Иногда тревожный сигнал маскируется под мелочь. Водители всё чаще находят под ручкой двери своего автомобиля зажатую монету — и сначала не придают этому значения. Однако такая деталь может указывать на попытку вмешательства в замок и требует внимания.

Замёрзшая дверь автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замёрзшая дверь автомобиля

Почему под ручкой двери появляется монета

На первый взгляд находка выглядит как случайность или чья-то шутка. Но специалисты объясняют: монету могут намеренно зажать между ручкой и кузовом, слегка оттянув механизм. В таком положении замок теоретически может не полностью зафиксироваться.

Смысл приёма в том, чтобы ослабить работу защёлки. Если дверь закрыта не до конца, её легче открыть позже — без видимых следов взлома. Чаще всего цель не угон, а кража вещей из салона или "прощупывание" автомобиля на уязвимость.

Насколько этот способ действительно опасен

Эффективность приёма зависит от состояния замка. На автомобилях с изношенными механизмами дополнительное давление на ручку действительно может снизить надёжность блокировки. В таких случаях дверь иногда открывается проще обычного.

Однако современные автомобили нередко оснащены сигнализациями, которые реагируют даже на незначительное смещение ручки. Многие системы подают тревожный сигнал сразу после попытки вмешательства. Поэтому метод нельзя назвать универсальным, но он по-прежнему используется.

Почему такие находки чаще бывают на парковках

Монеты под ручками чаще замечают на дворовых и офисных парковках. Обычно это места, где машины стоят подолгу и по расписанию. Злоумышленникам удобно наблюдать за автомобилем и проверять, возвращался ли владелец.

Если предмет остаётся на месте несколько часов или дней, это может сигнализировать, что машиной не пользуются. Такой "маркер" помогает выбрать подходящий момент для дальнейших действий.

Что делать при обнаружении монеты

Главное — не оставлять ситуацию без внимания. Монету нужно сразу убрать и проверить, как закрываются все двери. Если замок работает неуверенно, ручка "люфтит" или дверь не фиксируется чётко, стоит обратиться в сервис для диагностики.

Также имеет смысл усилить защиту автомобиля. Дополнительная сигнализация, видеокамера во дворе или парковка под освещением заметно снижают риск повторных попыток.

Случайность или намеренное действие

Иногда под ручкой действительно может оказаться случайный предмет. Однако повторяемость находок и одинаковое место их расположения настораживают. Случайность не связана с фиксацией ручки. Намеренное действие почти всегда влияет на положение замка, сообщает портал Pro Город.

Советы для водителей

Чтобы снизить риски, рекомендуется:

  • Осматривать ручки дверей перед посадкой в автомобиль.
  • Сразу убирать любые посторонние предметы.
  • Проверять фиксацию всех дверей после закрытия.
  • Не оставлять ценные вещи в салоне на видном месте.

Популярные вопросы

Может ли это быть простой шуткой

Иногда да, но повторяющиеся случаи чаще указывают на намеренное действие.

Все ли автомобили уязвимы для такого приёма

Нет, чаще всего — машины с изношенными замками.

Нужно ли сразу обращаться в полицию

Обычно достаточно убрать предмет и усилить защиту, если попыток больше не было.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
