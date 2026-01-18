Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива

Двигатель SAAB B204 выдерживает пробег свыше 500 тыс. км
Авто

Кажется, эпоха моторов-миллионников ушла, но по-настоящему выносливые двигатели не исчезли. Даже сегодня встречаются агрегаты, способные без капитального ремонта пройти сотни тысяч километров. Их ресурс — результат продуманных инженерных решений, а не случайность.

Двигатель автомобиля
Двигатель автомобиля

Что делает двигатель надёжным

Надёжность закладывается ещё на этапе проектирования. Завод рассчитывает ресурс до капремонта, но на практике многое зависит от условий эксплуатации. Манера езды, качество топлива, обслуживание и климат могут как продлить срок службы мотора, так и резко его сократить.

При этом опытные механики выделяют универсальные признаки долговечных двигателей. Большой рабочий объём снижает нагрузку на детали. Отсутствие турбонаддува уменьшает тепловые и механические нагрузки. Чугунные блоки лучше переносят перегрев, чем алюминиевые. Простая конструкция с минимумом сложных узлов почти всегда выигрывает по ресурсу.

Самые надёжные дизельные двигатели

Mercedes-Benz 3.0 CDI (OM642)

V6 объёмом 3,0 л (2005-2014 годы, 184-265 л. с.) сохранил репутацию надёжного дизеля несмотря на алюминиевый блок и систему Common Rail. Мотор оснащён системой самоочистки сажевого фильтра и при своевременном обслуживании спокойно переносит большие пробеги.

Volkswagen 1.9 TDI

Один из самых известных дизелей в истории. Мощность 75-110 л. с., простая и неприхотливая конструкция. Основное слабое место — ремень ГРМ, требующий замены каждые 60 тыс. км. В остальном двигатель хорошо работает даже на топливе среднего качества.

BMW M57 (2.5d / 3.0d)

Рядная "шестёрка" с цепным приводом ГРМ и современными технологиями. Цепь рассчитана на весь срок службы, а сам мотор способен проходить внушительные пробеги без серьёзного ремонта.

Самые надёжные бензиновые двигатели

Toyota 1JZ-GE / 2JZ-GE

Легендарные рядные "шестёрки", выпускавшиеся с 1990 по 2007 год. Отличаются огромным запасом прочности, высоким ресурсом и устойчивостью даже к умеренному тюнингу.

Renault K7J / K7M (1.4-1.6)

Пример надёжности за счёт простоты. В конструкции нет сложных систем и гидрокомпенсаторов, что требует ручной регулировки клапанов и увеличивает расход топлива, но обеспечивает большой ресурс.

SAAB B204 (2.0)

Шведский мотор 1990-х годов, способный проходить более 500 тыс. км. Прочный блок и высокий запас надёжности делают его популярным для свапов и тюнинга. Об этом сообщает Autonews.

Почему споры о надёжности не утихают

Причина — разное понимание надёжности. Для одних это отсутствие капремонта, для других — соответствие заводским допускам. Часто не учитываются расход масла, топлива и необходимость регулярного обслуживания. Кроме того, выбор старых автомобилей нередко продиктован финансовыми соображениями.

Популярные вопросы о надёжных двигателях

Существуют ли сегодня моторы-миллионники?
В классическом понимании — почти нет, но двигатели с ресурсом 400-500 тысяч километров всё ещё встречаются.

Что важнее — конструкция или обслуживание?
Даже самый удачный мотор быстро выйдет из строя без нормального ухода.

Стоит ли бояться современных двигателей?
Нет, но важно понимать, что их ресурс чаще рассчитан на весь срок владения, а не на вечную эксплуатацию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
