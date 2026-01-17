Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Начало года ударило по кошельку: подмосковные автовладельцы столкнулись с новыми штрафными реалиями

Эвакуация легковушки в МО подорожала до 9 020 рублей
Авто

С начала 2026 года в Московской области вступили в силу новые тарифы на эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Стоимость услуг выросла для всех категорий транспорта, что делает неправильную стоянку заметно более чувствительной для кошелька автовладельцев.

Сколько теперь стоит эвакуация

С 1 января перемещение легкового автомобиля массой до 3,5 тонны обходится в 9 020 рублей. Для владельцев грузового и негабаритного транспорта тариф вырос значительно сильнее: эвакуация машин тяжелее 3,5 тонны теперь стоит 42 050 рублей. Таким образом, разница в расценках напрямую зависит от категории и габаритов транспортного средства.

Повышение коснулось и хранения автомобилей на штрафстоянках. Одни сутки простоя для легковой машины теперь оцениваются в 1 540 рублей. Владельцам грузовиков придётся платить 2 143 рубля в сутки, а для негабаритного транспорта установлен максимальный тариф — 8 753 рубля за день хранения.

Почему расходы могут вырасти ещё сильнее

Новые расценки делают особенно ощутимыми случаи, когда автомобиль остаётся на штрафстоянке несколько дней подряд. Даже кратковременная задержка с выкупом машины способна заметно увеличить итоговую сумму, особенно для владельцев крупного транспорта. В этом смысле эвакуация становится не разовым штрафом, а совокупностью расходов, напрямую зависящих от скорости реакции автовладельца.

Эксперты отмечают, что такие меры традиционно направлены на снижение числа нарушений и разгрузку городских улиц. Чем выше стоимость последствий неправильной парковки, тем больше стимулов соблюдать правила стоянки.

О чём напоминают водителям власти

В Министерство транспорта Московской области призвали автомобилистов внимательнее относиться к выбору места для парковки. В частности, не следует оставлять машины на остановках общественного транспорта и в зонах, где они мешают движению.

Отдельный акцент сделан на необходимости обеспечивать свободный проезд для экстренных и дорожных служб. Нарушения в таких местах не только приводят к эвакуации, но и создают потенциальную угрозу безопасности, что делает новые тарифы дополнительным поводом задуматься о последствиях неправильной парковки, сообщают "Вести Подмосковья".

Дополнительно новые тарифы могут повлиять и на поведение водителей в жилых районах и у социальных объектов. Повышение стоимости эвакуации делает особенно рискованной парковку во дворах с узкими проездами, у школ, поликлиник и торговых центров, где нарушение правил фиксируется чаще всего. В результате автовладельцам приходится заранее учитывать не только вероятность штрафа, но и потенциальные расходы на эвакуацию и хранение автомобиля, которые в совокупности способны превысить стоимость обычного административного наказания в несколько раз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
