Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Мягкая мера с жёсткими последствиями: отсрочка может запустить последствия, к которым вы не готовы

Штраф за парковку после отсрочки эвакуации может вырасти до 10–15 тыс. рублей
Авто

Возможное введение отсрочки перед эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей может изменить поведение водителей не в лучшую сторону. Такая мера, задуманная как послабление, рискует спровоцировать новые нарушения, если не будет сопровождаться жесткими санкциями.

Эвакуатор увозит машину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эвакуатор увозит машину

Риск злоупотреблений со стороны водителей

Инициатива об отсрочке эвакуации ранее была предложена общественным деятелем Алексеем Ярошенко. Он считает, что временной зазор позволит снизить нагрузку на эвакуаторы и избавит автомобилистов от лишних расходов, если нарушение было допущено по незнанию или в экстренной ситуации.

Однако Ян Хайцеэр предупреждает, что при неудачной реализации система может начать работать против самой себя.

"Важно, чтобы сама система не провоцировала злоупотреблений. Некоторые могут начать осознанно парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку", — подчеркнул вице-президент НАС.

По его мнению, без дополнительного сдерживающего механизма отсрочка может превратиться в разрешение на временное игнорирование правил.

Финансовый баланс и мотивация

Эксперт считает, что ключевым элементом должна стать дифференциация штрафов. Если стандартное наказание за неправильную парковку составляет 5 тысяч рублей, то сумма за неустраненное нарушение после истечения отсрочки, по его словам, может достигать 10-15 тысяч рублей. Это создаст для водителей четкий стимул оперативно устранить нарушение.

Такой подход, уверен Хайцеэр, позволит сохранить баланс между воспитательной мерой и финансовым сдерживающим фактором. Водитель получает шанс исправить ситуацию, но при сознательном игнорировании правил санкции становятся ощутимыми.

При этом саму идею отсрочки эксперт в целом оценивает положительно, если она будет встроена в продуманную систему контроля.

Мировой опыт и альтернативные меры

В качестве примера Ян Хайцеэр привел зарубежную практику использования блокираторов колес. В таких случаях на автомобиль устанавливается специальное устройство, снять которое владелец может только после оплаты штрафа.

"Это достаточно серьезное наказание, которое одновременно дисциплинирует владельцев авто", — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас нередко возникают ситуации, когда водитель, отлучившись буквально на минуту, возвращается и видит, как его автомобиль уже загружают на эвакуатор. По его мнению, разумная отсрочка дала бы возможность оперативно устранить нарушение без крайних мер, сообщает Москва 24.

Контекст действующих правил

На фоне обсуждения инициативы автомобилистам также напомнили порядок возврата машин со штрафстоянки. Процедура начинается с установления местонахождения автомобиля и сбора документов, включая паспорт, водительское удостоверение, СТС или ПТС и действующий полис ОСАГО. При невозможности личного присутствия допускается оформление доверенности на представителя.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Уход за бамбуком счастья требует фильтрованной воды и рассеянного света — Actualno
Штраф за парковку после отсрочки эвакуации может вырасти до 10–15 тыс. рублей
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Стирка пуховиков в стиральной машине при 30 °C позволяет сохранить объём
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Объёмная укладка волос в домашних условиях делается круглой щёткой — Instyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.