Мягкая мера с жёсткими последствиями: отсрочка может запустить последствия, к которым вы не готовы

Штраф за парковку после отсрочки эвакуации может вырасти до 10–15 тыс. рублей

Возможное введение отсрочки перед эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей может изменить поведение водителей не в лучшую сторону. Такая мера, задуманная как послабление, рискует спровоцировать новые нарушения, если не будет сопровождаться жесткими санкциями.

Риск злоупотреблений со стороны водителей

Инициатива об отсрочке эвакуации ранее была предложена общественным деятелем Алексеем Ярошенко. Он считает, что временной зазор позволит снизить нагрузку на эвакуаторы и избавит автомобилистов от лишних расходов, если нарушение было допущено по незнанию или в экстренной ситуации.

Однако Ян Хайцеэр предупреждает, что при неудачной реализации система может начать работать против самой себя.

"Важно, чтобы сама система не провоцировала злоупотреблений. Некоторые могут начать осознанно парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку", — подчеркнул вице-президент НАС.

По его мнению, без дополнительного сдерживающего механизма отсрочка может превратиться в разрешение на временное игнорирование правил.

Финансовый баланс и мотивация

Эксперт считает, что ключевым элементом должна стать дифференциация штрафов. Если стандартное наказание за неправильную парковку составляет 5 тысяч рублей, то сумма за неустраненное нарушение после истечения отсрочки, по его словам, может достигать 10-15 тысяч рублей. Это создаст для водителей четкий стимул оперативно устранить нарушение.

Такой подход, уверен Хайцеэр, позволит сохранить баланс между воспитательной мерой и финансовым сдерживающим фактором. Водитель получает шанс исправить ситуацию, но при сознательном игнорировании правил санкции становятся ощутимыми.

При этом саму идею отсрочки эксперт в целом оценивает положительно, если она будет встроена в продуманную систему контроля.

Мировой опыт и альтернативные меры

В качестве примера Ян Хайцеэр привел зарубежную практику использования блокираторов колес. В таких случаях на автомобиль устанавливается специальное устройство, снять которое владелец может только после оплаты штрафа.

"Это достаточно серьезное наказание, которое одновременно дисциплинирует владельцев авто", — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас нередко возникают ситуации, когда водитель, отлучившись буквально на минуту, возвращается и видит, как его автомобиль уже загружают на эвакуатор. По его мнению, разумная отсрочка дала бы возможность оперативно устранить нарушение без крайних мер, сообщает Москва 24.

Контекст действующих правил

На фоне обсуждения инициативы автомобилистам также напомнили порядок возврата машин со штрафстоянки. Процедура начинается с установления местонахождения автомобиля и сбора документов, включая паспорт, водительское удостоверение, СТС или ПТС и действующий полис ОСАГО. При невозможности личного присутствия допускается оформление доверенности на представителя.