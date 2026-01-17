Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снег и гололёд ни при чём: зима показала причину аварий, о которой не любят говорить

С 31 декабря по 11 января в России зафиксировали около 1600 ДТП
Авто

Зима традиционно считается самым сложным сезоном для автомобилистов, но статистика ДТП иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Несмотря на снегопады и гололёд, в отдельные периоды аварий становилось меньше — водители предпочитали не выезжать на дороги. При этом страховщики уже составили антирейтинг самых аварийных автомобилей этой зимы. Об этом сообщает Autonews.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Какие ДТП зимой происходят чаще всего

Страховые компании отмечают, что с наступлением холодов меняется структура аварий. По данным "Ренессанс Страхования", зимой заметно растёт доля столкновений между автомобилями — с 45-47% в тёплый сезон до 50-55%.

"При этом снижается доля "повреждений на стоянке". Причины в том, что под снегом типичные повреждения в виде царапин не очень заметны, а не в реальном снижении таких случаев", — отметили в пресс-службе компании.

Также зимой реже фиксируются повреждения от посторонних предметов при движении из-за снижения средней скорости. Исключением стал малоснежный декабрь 2025 года, когда таких случаев, напротив, стало больше. Зато увеличивается доля падений наледи и льда на автомобили — с 1% летом до 1,5% зимой. Эксперты подчёркивают, что именно в таких условиях возрастает роль факторов, описанных в материалах о том, какие ошибки водителей приводят к авариям зимой.

Сколько аварий произошло в новогодние праздники

В конце 2025 — начале 2026 года Москву и ряд регионов накрыли рекордные снегопады. Однако, как рассказали в "Ингосстрахе", в самые тяжёлые дни аварий стало меньше.

"За период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории России было зафиксировано почти 1600 заявлений о ДТП. Наибольшее количество обращений по полисам автострахования поступило из Москвы — почти 40%", — сообщили в компании.

При этом с 7 по 11 января по стране зафиксировали менее 300 ДТП, а в Москве — около 130. В предыдущие дни аварий было втрое больше. Страховщики связывают это с тем, что в экстремальную погоду многие водители просто отказываются от поездок.

Самые аварийные марки автомобилей зимой

Антирейтинг автомобилей, чаще всего попадавших в ДТП, заметно менялся от месяца к месяцу. По итогам декабря 2025 года лидером стала Lada с долей 11%.

"На второй и третьей строчках оказались автомобили Volkswagen (6,5%) и Hyundai (5,9%)", — рассказала руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании "Абсолют Страхование" Юлия Федотова.

Также в список вошли Kia, Haval и Chery. В январе 2026 года картина изменилась: в антирейтинге неожиданно появился трактор, которого в декабре не было вовсе.

С начала 2026 года самыми аварийными стали Kia и Hyundai (по 7%), Lada (6,6%), Chery (6,3%), тракторы (5,1%) и Mercedes-Benz (4,7%). Страховщики отмечают, что высокая доля ДТП у популярных марок часто связана не с конструктивными недостатками, а с массовостью моделей и условиями эксплуатации, характерными для зимнего вождения.

Сравнение: город и регионы зимой

В Москве доля ДТП традиционно выше из-за плотного трафика и большого числа автомобилей. В Приволжском и Уральском федеральных округах, несмотря на сильные снегопады, на новогодние каникулы пришлось лишь 13% и 10% аварий соответственно. Это подчёркивает влияние интенсивности движения на аварийность сильнее, чем сам фактор снега.

Плюсы и минусы зимнего снижения трафика

Зимние снегопады парадоксальным образом могут снижать число ДТП, но ситуация неоднозначна.

К плюсам относятся:

  • уменьшение аварий в периоды экстремальной погоды;

  • более осторожная манера вождения;

  • снижение средней скорости потока.

Среди минусов:

  • рост числа столкновений при обычных зимних условиях;

  • повышенные риски из-за наледи и плохой видимости;

  • увеличение ущерба от падения снега и льда.

Советы водителям зимой

Отказывайтесь от поездок в период сильных снегопадов без необходимости.
Увеличивайте дистанцию и избегайте резких манёвров.
Следите за состоянием шин и тормозной системы.
Учитывайте погодные условия при выборе маршрута и времени поездки.

Популярные вопросы о зимней аварийности

Почему в сильные снегопады ДТП становится меньше?
Потому что многие водители предпочитают остаться дома и не рисковать.

Самые аварийные марки — это самые опасные машины?
Нет, чаще всего это просто самые массовые автомобили на дорогах.

Влияет ли регион на аварийность зимой?
Да, плотность трафика и стиль вождения зачастую важнее погодных условий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы дтп двигатель транспорт автомобиль безопасность
