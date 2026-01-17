Под белым покрывалом — проблемы: этот зимний вред замечают, когда ремонт уже неизбежен

Длительная стоянка в сугробе ускоряет износ уплотнителей автомобиля

Сильные снегопады превращают обычную поездку в испытание даже для опытных водителей. Сугробы мешают выехать со двора, ухудшают обзор и создают скрытые риски для автомобиля. Эксперты предупреждают: игнорирование зимних правил может обернуться поломками и угрозой безопасности. Об этом сообщает Autonews.

Фото: unsplash.com by Dulana Kodithuwakku is licensed under Free to use under the Unsplash License Автомобиль в снегу

Чем снегопады опасны для водителя и машины

Зимой автомобиль сталкивается не только с плохой видимостью и скользкими дорогами. Снег и реагенты постепенно воздействуют на кузов, тормозную систему и электронику. Особенно уязвимы машины, которые долго стоят в сугробах без движения — именно поэтому зимняя эксплуатация автомобиля требует большего внимания, чем кажется на первый взгляд.

По словам специалистов, в мегаполисах снег — это смесь влаги, грязи и солей. При оттепели она проникает в микротрещины лакокрасочного покрытия, под уплотнители и в труднодоступные узлы, а при повторных заморозках ускоряет износ деталей.

Как правильно откопать автомобиль из сугроба

Неправильная расчистка машины может быть опасна. МЧС России рекомендует соблюдать чёткую последовательность действий, чтобы не повредить авто и не навредить здоровью.

Прежде всего необходимо очистить выхлопную трубу. Ее закупорка снегом может привести к скоплению выхлопных газов в салоне. Затем следует убрать снег перед ведущими колёсами строго по направлению движения, после чего освободить колёса сбоку и снизу. Важно также расчистить пространство под бампером, лобовое стекло и зеркала, а крышу очищать в последнюю очередь.

Если автомобиль не может тронуться, эксперты советуют освободить колёса так, чтобы они свободно вращались, выкопать перед ними "карман" длиной 30-50 см и подложить коврик, картон или ветки для улучшения сцепления. Выезжать стоит аккуратно, с раскачкой, избегая резкого газа — именно такие действия рекомендуются в материалах о том, как выбраться из сугроба.

Почему нельзя оставлять машину под снегом надолго

Директор компании "Автосвита" Мария Посеницкая отмечает, что длительный контакт кузова с мокрым снегом и реагентами может повредить лакокрасочное покрытие и спровоцировать коррозию.

"Но для этого воздействие мокрого снега или реагентов должно быть очень долгим. За условную неделю ничего страшного с автомобилем под снегом не произойдет", — отметила она.

Тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service Константин Ершов добавляет, что при длительной стоянке и резких перепадах температур риски возрастают. По его словам, соли ускоряют коррозию порогов и арок, уплотнители теряют эластичность, а циклы замерзания расширяют микротрещины.

Какие поломки возможны после снегопадов

Сильные осадки могут повлиять на разные системы автомобиля. Среди наиболее частых проблем эксперты называют коррозию кузова, деформацию резиновых уплотнителей и появление течей. Возможны неисправности тормозов — при оттепели вода попадает в механизмы, а ночные заморозки приводят к примерзанию колодок или суппортов.

В редких случаях страдает электроника. Влага может попасть в разъёмы датчиков ABS и ESP, вызывая окисление контактов и ошибки. Обледенение парктроников и воздействие реагентов на элементы подвески также относятся к зимним рискам. Отдельную опасность представляет снег в выхлопной системе, который при замерзании может помешать запуску двигателя.

Как подготовиться к поездке в снегопад

ГАИ не рекомендует дальние поездки в сильную непогоду, но если путь неизбежен, автомобиль должен быть готов. Топливный бак желательно держать заполненным минимум наполовину. В салоне стоит иметь аварийный набор: лопату, буксировочный трос, фонарь, скребок, пауэрбанк, тёплые вещи и термос.

Сравнение рисков: очищенный и занесённый снегом автомобиль

Регулярно очищенный автомобиль меньше подвержен коррозии и поломкам. У занесённой снегом машины быстрее изнашиваются уплотнители, ухудшается аэродинамика и возрастает риск проблем с тормозами и электроникой. Разница особенно заметна при частых оттепелях и повторных морозах.

Плюсы и минусы зимней эксплуатации

Зимняя езда требует больше внимания, но при правильном подходе риски можно снизить.

К плюсам относятся:

возможность сохранить автомобиль в исправном состоянии при регулярном уходе;

повышение безопасности при правильной подготовке;

снижение вероятности внезапных поломок.

Среди минусов:

дополнительные затраты времени на очистку;

повышенное воздействие реагентов;

необходимость постоянного контроля состояния машины.

Советы по уходу за автомобилем зимой

Ежедневно очищайте машину мягкой щёткой, включая крышу.

Обрабатывайте замки и уплотнители силиконовой смазкой.

После оттепели просушивайте тормоза несколькими плавными торможениями.

Периодически проверяйте аккумулятор и состояние днища в автосервисе.

Популярные вопросы о вождении в снегопад

Нужно ли полностью очищать крышу автомобиля?

Да, снег с крыши может упасть на стекло или создать опасность для других водителей.

Опасно ли выезжать сразу после сильного снегопада?

Да, если не очищены стекла, зеркала и выхлопная труба.

Что важнее зимой — скорость или дистанция?

Дистанция. Ее рекомендуется увеличивать минимум в два раза.